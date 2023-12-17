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    Anlık Bildirim

    Asus, fansız ve toza dayanıklı mini PC modelini tanıttı

    Asus, yeni dayanıklı ve fansız mini PC modeli çıkardı. Asus NUC 13 Rugged olarak piyasaya sürülen mini bilgisayar, Intel Alder Lake-N işlemci ve 16GB DDR5 RAM ile geliyor.
    Asus NUC 13 Rugged mini pc Tam Boyutta Gör
    Intel'in NUC bölümünü kapatma kararının ardından Asus, NUC marka bilgisayarların geliştirme ve dağıtımını münhasır olmayan bir lisans kapsamında devraldı. Bu gelişme, gelecekte diğer şirketlerin potansiyel olarak NUC sistemleri sunma ihtimaline işaret ediyor. Daha önce Intel NUC 13 Rugged olarak bilinen Asus NUC 13 Rugged, resmî olarak bir Asus ürünü olarak piyasaya sürüldü.

    Asus NUC 13 Rugged Mini PC özellikleri

    Asus NUC 13 Rugged özellikleri Tam Boyutta Gör
    Asus NUC 13 Rugged, adından da tahmin edileceği üzere zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış kompakt, fansız ve toz geçirmez bir mini bilgisayar. Dış ortamda 0-50° sıcaklıklarda çalışabilen mini PC, Intel Processor N50, Atom x7211E ve Atom x7425E gibi seçenekler de dahil olmak üzere Intel Alder Lake-N işlemcilerle güçlendirilmiş.

    NUC 13 Rugged, iki boyut seçeneğiyle geliyor; 6 watt Intel N50 işlemciye sahip bir model ve 12 watt'a kadar işlemciler için tasarlanmış daha kalın bir model. Uzun versiyonda pasif soğutma kanatçıkları bulunurken, ufak modelde bu kanatçıklar yer almıyor. Bilgisayar, 16 GB'a kadar DDR5 belleği destekliyor ve çok yönlü depolama seçenekleri sunuyor. PCIe x2 NVMe SSD için bir M.2 2280 yuvası ve ek SSD veya başka kullanımlar için bir M.2 3042 yuvası bulunuyor. Sistem ayrıca isteğe bağlı 64 GB eMMC depolama alanı da sunuyor.

    Bağlantılar açısından, çift 2,5 GbE Ethernet portu,  WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantısını destekleyen Intel AX210 kablosuz kartın yanı sıra iki adede kadar 4K ekran ve isteğe bağlı harici anten desteği bulunuyor. Portlara baktığımızda, 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 adet USB 2.0 Type-A, 2 adet HDMI 2.1, 2 adet RJ45 ve bir DC güç girişi görüyoruz.

    Asus NUC 13 Rugged mini PC’nin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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