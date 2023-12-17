Asus, fansız ve toza dayanıklı mini PC modelini tanıttı

Tam Boyutta Gör Intel'in NUC bölümünü kapatma kararının ardından Asus, NUC marka bilgisayarların geliştirme ve dağıtımını münhasır olmayan bir lisans kapsamında devraldı. Bu gelişme, gelecekte diğer şirketlerin potansiyel olarak NUC sistemleri sunma ihtimaline işaret ediyor. Daha önce Intel NUC 13 Rugged olarak bilinen Asus NUC 13 Rugged, resmî olarak bir Asus ürünü olarak piyasaya sürüldü.

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Asus NUC 13 Rugged Mini PC özellikleri

Tam Boyutta Gör Asus NUC 13 Rugged, adından da tahmin edileceği üzere zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış kompakt, fansız ve toz geçirmez bir mini bilgisayar. Dış ortamda 0-50° sıcaklıklarda çalışabilen mini PC, Intel Processor N50, Atom x7211E ve Atom x7425E gibi seçenekler de dahil olmak üzere Intel Alder Lake-N işlemcilerle güçlendirilmiş.

NUC 13 Rugged, iki boyut seçeneğiyle geliyor; 6 watt Intel N50 işlemciye sahip bir model ve 12 watt'a kadar işlemciler için tasarlanmış daha kalın bir model. Uzun versiyonda pasif soğutma kanatçıkları bulunurken, ufak modelde bu kanatçıklar yer almıyor. Bilgisayar, 16 GB'a kadar DDR5 belleği destekliyor ve çok yönlü depolama seçenekleri sunuyor. PCIe x2 NVMe SSD için bir M.2 2280 yuvası ve ek SSD veya başka kullanımlar için bir M.2 3042 yuvası bulunuyor. Sistem ayrıca isteğe bağlı 64 GB eMMC depolama alanı da sunuyor.

Bağlantılar açısından, çift 2,5 GbE Ethernet portu, WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantısını destekleyen Intel AX210 kablosuz kartın yanı sıra iki adede kadar 4K ekran ve isteğe bağlı harici anten desteği bulunuyor. Portlara baktığımızda, 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 adet USB 2.0 Type-A, 2 adet HDMI 2.1, 2 adet RJ45 ve bir DC güç girişi görüyoruz.

Asus NUC 13 Rugged mini PC’nin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.

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Asus NUC 13 Rugged mini PC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı