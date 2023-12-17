Asus, fansız ve toza dayanıklı mini PC modelini tanıttı

Asus NUC 13 Rugged Mini PC özellikleri
NUC 13 Rugged, iki boyut seçeneğiyle geliyor; 6 watt Intel N50 işlemciye sahip bir model ve 12 watt'a kadar işlemciler için tasarlanmış daha kalın bir model. Uzun versiyonda pasif soğutma kanatçıkları bulunurken, ufak modelde bu kanatçıklar yer almıyor. Bilgisayar, 16 GB'a kadar DDR5 belleği destekliyor ve çok yönlü depolama seçenekleri sunuyor. PCIe x2 NVMe SSD için bir M.2 2280 yuvası ve ek SSD veya başka kullanımlar için bir M.2 3042 yuvası bulunuyor. Sistem ayrıca isteğe bağlı 64 GB eMMC depolama alanı da sunuyor.
Bağlantılar açısından, çift 2,5 GbE Ethernet portu, WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantısını destekleyen Intel AX210 kablosuz kartın yanı sıra iki adede kadar 4K ekran ve isteğe bağlı harici anten desteği bulunuyor. Portlara baktığımızda, 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 adet USB 2.0 Type-A, 2 adet HDMI 2.1, 2 adet RJ45 ve bir DC güç girişi görüyoruz.
Asus NUC 13 Rugged mini PC’nin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.