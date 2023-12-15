Intel 5. Nesil Xeon işlemciler tanıtıldı: 64 çekirdek ve dahası

Tam Boyutta Gör Beklendiği gibi Intel kısa bir süre önce 4. Nesil Xeon "Sapphire Rapids" ailesinin yerini alan 5. Nesil Xeon "Emerald Rapids" ailesini piyasaya sürdü. Bu yeni yongalar yeni ve mevcut sunucular için tasarlanırken, 4. Nesil müşterilere bir yükseltme yolu sunmanın yanı sıra daha düşük TCO (Toplam Sahip Olma Maliyeti) sunarak işlem ve bellek kapasitelerini aynı platformlarda ve aynı güçte genişletmek isteyenler için uygun bir çözüm haline geliyorlar.

Intel 5. Nesil Xeon "Emerald Rapids"

Tam Boyutta Gör Intel 5. Nesil Xeon "Emerald Rapids" yongalarının 4. Nesil yongalara kıyasla ortalama %21 performans artışı, watt başına ortalama %36 performans artışı ve TCO'da (tipik 5 yıllık yenileme döngüsünden toplam sahip olma maliyeti) %77 azalma sunmak üzere tasarlandığını belirtiyor.

Intel Meteor Lake mobil işlemciler tanıtıldı: İşte özellikleri 17 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Intel 5. Nesil Xeon "Emerald Rapids" ailesi, Intel ürün gamını rakiplerine benzer şekilde P-Core ve sadece E-Core ekosistemine ayırmadan önce Eagle Stream platformu için tasarlanan son yongalar olacak. Seri, Raptor Cove P-Cove mimarisine dayanıyor ve Intel 7 (10nm ESF) işlem düğümüne dayanırken en üst modelde çekirdek sayısı 60’tan 64’e yükseliyor. En büyük yükseltmelerden biri, çift chiplet dizilerine erişilebilen çok büyük L3 önbellek havuzlarının ilave edilmiş olması. Bu yongalar ayrıca daha yüksek DDR5-5600 hızlarını ve 20 GT/s bant genişliği sağlayan Intel UPI 2.0'ı desteklemekte.

Tam Boyutta Gör Her chiplet, iki çekirdek ve önbellek dizisi arasında yer alan modüler bir kalıp yapısı aracılığıyla birbirine bağlanıyor. Her dizide, kalıp başına 3 çekirdeğin devre dışı bırakıldığı toplam 35 çekirdek bulunuyor. Her bir karoda 5600 MT/s hıza kadar DDR5 DIMM'leri destekleyen 2 bellek denetleyicisi, üç PCIe denetleyicisi (toplam 6), 2 UPI (toplam 4) ve iki hızlandırıcı motoru (toplam 4) bulunuyor.

Intel 5. Nesil Xeon ile gelen işlemciler

Tam Boyutta Gör Ürün gruplarına bakıldığında, Intel'in 5. Nesil Xeon CPU'larının yalnızca 1S ve 2S sistemlerde ölçeklendirildiğini görüyoruz. Seride 4S ve 8S konfigürasyonları bulunmazken Platinum/Gold/Silver gruplandırmasıyla karşılaşıyoruz.

Amiral gemisi Xeon Platinum 8592 yongası, Genel Amaçlı çözümler için "+", Sıvı Soğutmalı ve Genel Amaçlı çözümler için "Q" ve Bulut Optimize edilmiş sistemler için "V" olmak üzere üç varyantla geliyor. Bu çip toplam 64 çekirdek, 128 iş parçacığı, 3,90 GHz'e kadar boost saat hızı, 320 MB L3 önbellek ve sırasıyla 385/350/330 Watt TDP'ye sahip.

Intel 5. Nesil Xeon Platinum serisi ayrıca 60 çekirdekli 8581, 60 çekirdekli 8580, 56 çekirdekli 8570, 48 çekirdekli 8568Y+, 48 çekirdekli 8558 ve 32 çekirdekli 8562'yi içeriyor. Yine bu modellerin de çeşitli varyantları bulunuyor.

Performans

Tam Boyutta Gör Performans rakamlarına dönecek olursak, Intel farklı iş yüklerine dayalı bazı veriler paylaşıyor ve bunları 4. Nesil Sapphire Rapids Xeon'larla karşılaştırıyor. 5. Nesil Emerald Rapids CPU şunları sunuyor:

Görüntü Segmentasyonunda (AI) %42

Görüntü Sınıflandırmada (Edge AI) %24

Modelleme / Simülasyonda (HPC) %42

Watt başına performansta TCP üzerinden NVMe'de %24

Ağ güvenliği uygulamalarında %69 artış sağlanıyor.

Şirket ayrıca amiral gemisi Xeon 8592+ 64 Çekirdekli CPU ile AMD'nin 64 çekirdekli EPYC 9554 çipini karşılaştıran bazı performans rakamlarını da paylaşıyor. Her iki yonga da HPC, Web, Depolama ve Veri Hizmeti odaklı geniş bir kıyaslama yelpazesinde test edilmiş. Xeon, genel sunucu performansında 2,51 kata varan bir artış ve watt başına 1,92 kat performans artışı elde ediyor ki bu doğruysa etkileyici.

Tam Boyutta Gör En üst düzey EPYC 9654 96 çekirdekli CPU ile de karşılaştırmalar var ancak burada Intel vites değiştiriyor ve çiplerinin yapay zeka performansını karşılaştırıyor. Xeon ailesi içinde çeşitli yapay zeka hızlandırıcılarına sahip olan Intel, 2,6 kata kadar farkla AMD'nin EPYC ailesine üstünlük sağlıyor. Xeon, yerleşik yapay zekâ hızlandırmasına sahip tek ana akım veri merkezi işlemcisini temsil ederken, yeni 5. Nesil Xeon ise 20 milyar parametreye kadar büyük modellerde %42'ye kadar daha yüksek çıkarım ve ince ayar sağlıyor. Emerald Rapids CPU'lar ayrıca daha büyük L3 önbellekleriyle 4. Nesil Sapphire Rapids CPU'lara göre 1,92 kat performans artışı sunuyor.

5. Nesil Xeon işlemciler henüz şimdi gelmiş olsa da Intel yavaşlamayacak. 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek Sierra Forest ailesi ve hemen ardından gelecek Granite Rapids (6. Nesil Xeon) ailesi gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel’den AMD’ye cevap: 5. Nesil Xeon işlemciler tanıtıldı