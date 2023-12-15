Intel 5. Nesil Xeon işlemciler tanıtıldı: 64 çekirdek ve dahası

Amiral gemisi Xeon Platinum 8592 yongası, Genel Amaçlı çözümler için "+", Sıvı Soğutmalı ve Genel Amaçlı çözümler için "Q" ve Bulut Optimize edilmiş sistemler için "V" olmak üzere üç varyantla geliyor. Bu çip toplam 64 çekirdek, 128 iş parçacığı, 3,90 GHz'e kadar boost saat hızı, 320 MB L3 önbellek ve sırasıyla 385/350/330 Watt TDP'ye sahip.
Intel 5. Nesil Xeon Platinum serisi ayrıca 60 çekirdekli 8581, 60 çekirdekli 8580, 56 çekirdekli 8570, 48 çekirdekli 8568Y+, 48 çekirdekli 8558 ve 32 çekirdekli 8562'yi içeriyor. Yine bu modellerin de çeşitli varyantları bulunuyor.
Performans
Görüntü Segmentasyonunda (AI) %42
Görüntü Sınıflandırmada (Edge AI) %24
Modelleme / Simülasyonda (HPC) %42
Watt başına performansta TCP üzerinden NVMe'de %24
Ağ güvenliği uygulamalarında %69 artış sağlanıyor.
Şirket ayrıca amiral gemisi Xeon 8592+ 64 Çekirdekli CPU ile AMD'nin 64 çekirdekli EPYC 9554 çipini karşılaştıran bazı performans rakamlarını da paylaşıyor. Her iki yonga da HPC, Web, Depolama ve Veri Hizmeti odaklı geniş bir kıyaslama yelpazesinde test edilmiş. Xeon, genel sunucu performansında 2,51 kata varan bir artış ve watt başına 1,92 kat performansartışı elde ediyor ki bu doğruysa etkileyici.
5. Nesil Xeon işlemciler henüz şimdi gelmiş olsa da Intel yavaşlamayacak. 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek Sierra Forest ailesi ve hemen ardından gelecek Granite Rapids (6. Nesil Xeon) ailesi gelecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.