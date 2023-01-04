Asus ROG Strix SCAR 18 tanıtıldı: RTX 4090, 24 çekirdekli işlemci ve dahası

Tam Boyutta Gör Asus bu yıl ROG ailesine büyük bir alan ayırdı diyebiliriz. Etkinlik sırasında 16, 17 ve 18 inç ROG Strix Scar ve Strix G serisi oyun odaklı dizüstü bilgisayarların AMD Ryzen 9 7000 serisi ve Intel 13. Nesil Core işlemciler ile donatıldığı açıklandı. Bunun yanında ürünlerin kalbinde ise Nvidia’nın RTX 40 serisi ekran kartları konumlandırıldı. ROG Strix SCAR 18 bu bileşenleri bünyesinde toplayarak ultra performans isteyenlerin karşınısa çıkıyor.

ROG Strix SCAR 18 (G834) özellikleri

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GeForce RTX 4090 mobil GPU

Windows 11 Pro

13. Nesil Intel Core i9-13980HX

ROG Nebula Display

18 inç, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA)

240Hz yenileme hızı

2TB + 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

64 GB’a kadar DDR5 RAM

Yeni ROG Strix SCAR 18 oyuncu dizüstü bilgisayarı Asus’a göre e-spor için dizayn edildi. Masaüstü seviyesindeki performansı mobil platforma taşıdığını belirten Asus, bu ürününü 18 inç QHD 240 Hz ekran ile taçlandırmış durumda. Bu ekran IPS temele sahipken 3ms tepki süresiyle dikkat çekiyor. G-Sync ile desteklenen ekran da Dolby Vision HDR desteği de bulunduruluyor. Donanım tarafındaysa en üst konfigürasyonda 24 çekirdekli Core i9-13980HX işlemci ve RTX 4090 kartına yer veriliyor. 64 GB'a kadar artırılabilen 32 GB DDR5 RAM ile gelen ROG Strix SCAR 18, 2TB + 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD’ye sahip.

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Tam Boyutta Gör ROG Strix SCAR'ın 16 inç modelinde büyük abisinde bulunan özellikler kendisinde de yer ediniyor. Öte yandan ROG Strix SCAR 17’de ise AMD Ryzen 9 Zen 4 işlemcileri kullanılacak. Strix SCAR 18 ve Strix SCAR 16'yı birbirinden ayıran ekran boyutu olurken Strix SCAR 17'nin en üst modelinde Ryzen işlemciler olacak.

ROG Strix SCAR serisinde aynı zamanda termal performanstan ödün vermemek için Conductonaut aşırı sıvı metal, Tri-Fan teknolojisi ve yenilenmiş soğutmalar kullanılmış. Ayrıca bu seride Dolby Atmos sanal surround desteği de bulunmakta. Yapay zeka destekli gürültü engelleme ile iletişim konusunda başarının hedeflendiği ürünlerde 100W hızlı şarj destekli 64 Wh / 90 Wh piller bulunuyor.

Asus şimdilik bir çıkış tarihi bilgisini veya bir fiyat bilgisi paylaşmamış durumda. Bunun yanında yeni ROG Strix SCAR 18, 17 ve 16 modellerinin önümüzdeki aylarda piyasaya gireceğini söyleyebiliriz.

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Asus performans canavarı ROG Strix SCAR 18’i tanıttı