Asus ROG Strix SCAR 18 tanıtıldı: RTX 4090, 24 çekirdekli işlemci ve dahası

ROG Strix SCAR 18 (G834) özellikleri
- GeForce RTX 4090 mobil GPU
- Windows 11 Pro
- 13. Nesil Intel Core i9-13980HX
- ROG Nebula Display
- 18 inç, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA)
- 240Hz yenileme hızı
- 2TB + 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
- 64 GB’a kadar DDR5 RAM
Yeni ROG Strix SCAR 18 oyuncu dizüstü bilgisayarı Asus’a göre e-spor için dizayn edildi. Masaüstü seviyesindeki performansı mobil platforma taşıdığını belirten Asus, bu ürününü 18 inç QHD 240 Hz ekran ile taçlandırmış durumda. Bu ekran IPS temele sahipken 3ms tepki süresiyle dikkat çekiyor. G-Sync ile desteklenen ekran da Dolby Vision HDR desteği de bulunduruluyor. Donanım tarafındaysa en üst konfigürasyonda 24 çekirdekli Core i9-13980HX işlemci ve RTX 4090 kartına yer veriliyor. 64 GB'a kadar artırılabilen 32 GB DDR5 RAM ile gelen ROG Strix SCAR 18, 2TB + 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD’ye sahip.
ROG Strix SCAR serisinde aynı zamanda termal performanstan ödün vermemek için Conductonaut aşırı sıvı metal, Tri-Fan teknolojisi ve yenilenmiş soğutmalar kullanılmış. Ayrıca bu seride Dolby Atmos sanal surround desteği de bulunmakta. Yapay zeka destekli gürültü engelleme ile iletişim konusunda başarının hedeflendiği ürünlerde 100W hızlı şarj destekli 64 Wh / 90 Wh piller bulunuyor.
Asus şimdilik bir çıkış tarihi bilgisini veya bir fiyat bilgisi paylaşmamış durumda. Bunun yanında yeni ROG Strix SCAR 18, 17 ve 16 modellerinin önümüzdeki aylarda piyasaya gireceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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