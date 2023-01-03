Nvidia RTX 40 mobil ekran kartları tanıtıldı! RTX 4090 performansta rakipsiz

Nvidia’nın GeForce RTX 40 dizüstü bilgisayar kartları toplamda beş varyanta sahip olacak. Nvidia böylece her segment için farklı bir çözümü tüketiciler ile buluşturmuş olacak. Öte yandan her modelde bir önceki nesle göre önemli miktarda performans ve verimlilik artışının olduğunun altını çizelim. Ancak belirtmemiz gerekiyor ki RTX 40 mobil ekran kartları isimlendirme olarak masaüstü modelleri ile aynı adı taşısa da teknik özellik bakımından aynı değiller.
GeForce RTX 4090 16 GB dizüstü bilgisayar GPU’su
GeForce RTX 4080 12 GB dizüstü bilgisayar GPU’su
Sırada ise toplam 7424 CUDA çekirdekli, 192-bit bellek veriyollu ve 12 GB GDDR6 bellekli RTX 4080 mobil var. Bu kartta masaüstü RTX 4070 Ti’da kullanılan ancak kırpılmış bir AD104 GPU’su yer alıyor. Maksimum 150W TGP değerine sahip olan kart 1860 MHz temel ve 2280 MHz boost saat hızında görev yapacak.
GeForce RTX 4070 ve 4060 dizüstü bilgisayar GPU’ları
GeForce RTX 4050 dizüstü bilgisayar GPU’su
Son olarak GeForce RTX 4050 dizüstü bilgisayar ekran kartı da yine abileri gibi 115W TGP değeriyle ve 6 GB GDDR6 bellek ile gelecek. Maksimum 2370 MHz’e kadar saat hızlı sunan kart 96-bit veryoluna sahip olacak.