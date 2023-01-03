Nvidia RTX 40 mobil ekran kartları tanıtıldı! RTX 4090 performansta rakipsiz

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce RTX 40 dizüstü bilgisayar serisini resmen tanıttı. Dizüstü bilgisayarlara masaüstü performansı getiren yeni ekran kartı serisinde RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 ve RTX 4050 bulunurken performans ve verimlilikte önemli gelişimler elde edilmiş durumda.

Nvidia’nın GeForce RTX 40 dizüstü bilgisayar kartları toplamda beş varyanta sahip olacak. Nvidia böylece her segment için farklı bir çözümü tüketiciler ile buluşturmuş olacak. Öte yandan her modelde bir önceki nesle göre önemli miktarda performans ve verimlilik artışının olduğunun altını çizelim. Ancak belirtmemiz gerekiyor ki RTX 40 mobil ekran kartları isimlendirme olarak masaüstü modelleri ile aynı adı taşısa da teknik özellik bakımından aynı değiller.

GeForce RTX 4090 16 GB dizüstü bilgisayar GPU’su

Tam Boyutta Gör Dizüstünün yeni amiral gemisi olan RTX 4090 mobil ekran kartı 16 GB bellek ile birlikte geliyor. Teknik açından Nvidia, dizüstü bilgisayarlar RTX 4090 ile masaüstü RTX 4080’in aynı yapılandırmasını getiriyor. Dolayısıyla bu kartta 9728 CUDA çekirdeğinin olduğu AD103 grafik çekirdeğini görüyoruz. Bu GPU maksimum 150W TGP talep ederken 1590 MHz temel, 2040 MHz boost saat hızında çalışıyor.

GeForce RTX 4080 12 GB dizüstü bilgisayar GPU’su

Sırada ise toplam 7424 CUDA çekirdekli, 192-bit bellek veriyollu ve 12 GB GDDR6 bellekli RTX 4080 mobil var. Bu kartta masaüstü RTX 4070 Ti’da kullanılan ancak kırpılmış bir AD104 GPU’su yer alıyor. Maksimum 150W TGP değerine sahip olan kart 1860 MHz temel ve 2280 MHz boost saat hızında görev yapacak.

Tam Boyutta Gör Üst düzeye hitap eden RTX 4090 ve RTX 4080 dizüstü bilgisayarlar 8 Şubat tarihinde piyasaya girecek. Nvidia etkinlikte Alienware x16 oyuncu dizüstü bilgisayarının 1999 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağını ve 4K çözünürlükte önceki nesle kıyasla 3 kat daha fazla performans sunacağını duyurdu.

GeForce RTX 4070 ve 4060 dizüstü bilgisayar GPU’ları

Tam Boyutta Gör GeForce RTX 4070 ve RTX 4060 mobil ekran kartlarının her ikisi de 8 GB GDDR6 belleklere sahip olacak. Her iki GPU’da yine maksimum 115W TGP değerine sahipler. GeForce RTX 4070, 4608 CUDA çekirdeği, 8 GB bellek, 2175 MHz'e kadar bosst saat hızları ve 128 bit veri yolu ile gelirken RTX 4060, 3072 CUDA çekirdeği, 8 GB bellek, 2370 MHz'e kadar boost saat hızları ve 128-bit veri yolu ile gelecek. Bu ekran kartlarını sahip olan Asus ZenBook Pro 14 dizüstü bilgisayarı 22 Şubat tarihinde 999 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.

GeForce RTX 4050 dizüstü bilgisayar GPU’su

Son olarak GeForce RTX 4050 dizüstü bilgisayar ekran kartı da yine abileri gibi 115W TGP değeriyle ve 6 GB GDDR6 bellek ile gelecek. Maksimum 2370 MHz’e kadar saat hızlı sunan kart 96-bit veryoluna sahip olacak.

DLSS 3 dizüstüne geldi

Tam Boyutta Gör GeForce RTX 4070, RTX 4060 ve RTX 4050 dizüstü bilgisayarlar, 22 Şubat'tan itibaren 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu tarihten 2 hafta önce 8 Şubat’ta ise RTX 4090 ve RTX 4080’li dizüstü bilgisayarlar 1999 dolar fiyat ile piyasaya girecek. Tüm RTX 40 serisi dizüstü bilgisayar ekran kartları beraberinde DLSS 3 ve gelişmiş ışın izleme performansı gibi en yeni özelliklere sahip olacak. DLSS 3’ün dizüstüne gelmesi giriş ve orta seviye modellerde oyunculuk için önemli katkılar sağlayabilir. Bildiğiniz gibi DLSS 3 oyuna bağlı olarak yüzde 30’a varan performans artışı vadediyor.

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