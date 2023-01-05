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    Özelleştirilebilir mekanik oyuncu klavyesi: Asus ROG Azoth

    Asus, CES 2023'te özelleştirilebilen ufak OLED ekranlı mekanik klavye ürününü tanıttı. ROG Azoth oyuncu klavyesi özellikleri ile neler bakalım.                        
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    ASUS ROG Azoth mekanik oyuncu klavyesi Tam Boyutta Gör
    Asus Republic of Gamers markası altında tanıtılan ROG Azoth, şirketin ilk özel yapım kablosuz oyuncu klavyesi. Asus, oyuncular için tasarlanan mekanik klavyede benzersiz bir conta montaj tasarımının kullanıldığını belirterek üç modlu bağlantı, OLED ekran ve çalışırken değiştirilebilen ROG NX mekanik anahtarlara sahip olduğunu söylüyor.

    Klavyenin en dikkat çeken özelliği, sağ üste yerleştirilmiş 2 inçlik OLED ekran. Mini OLED ekrandan klavyenin bağlı olup olmadığı, Caps Lock tuşunun açık olup olmadığı, bağlantı modu, pil seviyesi ve multimedya bilgileri görülebiliyor. Panel, bilgisayarın mevcut CPU sıcaklığı gibi faydalı veriler de gösteriyor. Mevcut bilgiler arasında geçiş yapmak için buton ve üç yollu kontrol düğmesi mevcut.

    Asus ROG Azoth, üç farklı bağlantı seçeneği sunuyor. Aynı anda üç cihaz arasında geçiş yapmanıza izin veren Bluetooth modu, düşük gecikmeli 2.4GHz RF kablosuz mod ve standart USB kabloyla cihazlara bağlanabilen mekanik klavye, macOS, Windows 11 ve Windows 10 ile uyumlu.

    Asus ROG Azoth mekanik oyuncu klavyesi özellikleri

    Asus ROG Azoth özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Eşsiz conta montajı tasarımı: Üç kat nemlendirme köpüğü içeren silikon conta montajı
    • Üç bağlantı modu:  Bluetooth, ROG SpeedNova kablosuz teknolojisiyle düşük gecikmeli 2.4GHz RF kablosuz mod, standart USB kablo
    • OLED ekran ve sezgisel kontroller: Sistem bilgileri ve klavye ayarları bir yerde
    • Çalışırken değiştirilebilen ROG NX mekanik anahtarlar: Daha yumuşak tık sesi için yağlanmış anahtarlar, harika tuş vuruş hissi
    • Gelişmiş yazma deneyimi: Uzun tuşlar için daha yumuşak tuş vuruşu ve süreklilik için önceden yağlanmış klavye sabitleyici
    • Anahtar yağlama kiti: Kullanıcının kendi kendine uygulayabileceği Krytox GPL-205-GD0 yağlayıcı dahil birlikte verilen tuşlar
    • macOS desteği: Windows ile macOS modları arasında kolay geçiş

    Kaynakça https://www.howtogeek.com/858975/asus-made-a-wireless-mech-keyboard-with-a-tiny-oled-screen/ https://press.asus.com/#/news/details?solo=3358
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