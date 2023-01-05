Özelleştirilebilir mekanik oyuncu klavyesi: Asus ROG Azoth

Tam Boyutta Gör Asus Republic of Gamers markası altında tanıtılan ROG Azoth, şirketin ilk özel yapım kablosuz oyuncu klavyesi. Asus, oyuncular için tasarlanan mekanik klavyede benzersiz bir conta montaj tasarımının kullanıldığını belirterek üç modlu bağlantı, OLED ekran ve çalışırken değiştirilebilen ROG NX mekanik anahtarlara sahip olduğunu söylüyor.

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Klavyenin en dikkat çeken özelliği, sağ üste yerleştirilmiş 2 inçlik OLED ekran. Mini OLED ekrandan klavyenin bağlı olup olmadığı, Caps Lock tuşunun açık olup olmadığı, bağlantı modu, pil seviyesi ve multimedya bilgileri görülebiliyor. Panel, bilgisayarın mevcut CPU sıcaklığı gibi faydalı veriler de gösteriyor. Mevcut bilgiler arasında geçiş yapmak için buton ve üç yollu kontrol düğmesi mevcut.

Asus ROG Azoth, üç farklı bağlantı seçeneği sunuyor. Aynı anda üç cihaz arasında geçiş yapmanıza izin veren Bluetooth modu, düşük gecikmeli 2.4GHz RF kablosuz mod ve standart USB kabloyla cihazlara bağlanabilen mekanik klavye, macOS, Windows 11 ve Windows 10 ile uyumlu.

Asus ROG Azoth mekanik oyuncu klavyesi özellikleri

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Asus ROG Azoth mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı: İşte özellikler