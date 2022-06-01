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    Asus ROG Chakram X satışa çıkıyor

    Asus ROG Chakram X oyuncu faresi yine çok ses getirecek. Gelişmiş ROG AimPoint sensörü, çok yüksek tarama hızları ve çok yönlü tuş seçenekleri dikkat çekiyor.   
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    Asus ROG Chakram X
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    Tanıtıldığı dönemde oldukça fazla ilgi gören Asus ROG Chakram oyuncu faresi uzun bir aradan sonra güncellendi. Asus ROG Chakram X fare modeli pek çok alanda üzerine yeni özellikler koyarak ortaya çıkıyor.

    Asus ROG Chakram X özellikleri ve fiyatı

    CES 2022 fuarında tanıtılan Asus ROG Chakram X oyuncu faresi tasarım çizgilerini korurken joystick bileşeni biraz daha büyütülmüş. ROG AimPoint sensörünü ilk kullanan ROG ürünü olan fare 36000 DPI hassasiyet seviyesine sahip. 8000Hz tarama hızı ise her pozisyonu milisaniyeden daha kısa sürede iletebiliyor.

    11 farklı fonksiyon atayabildiğiniz fare yine bir joystick bileşenine sahip. Uzun ve kısa tuş modüllerini isteğe göre kullanabiliyorsunuz. Kapağı ise kullanmadığınız zamanlarda kapatarak standart bir fareye dönüştürebiliyorsunuz.

    Push-Fit Socket Design II sayesinde sağ ve sol tuşları mekanik veya optik versiyonlarla kolayca değiştirebiliyorsunuz. Tuşlar 70 milyona kadar basış ömrü sunuyor. Hızlı 2.4GHz ve Bluetooth ile 3 farklı cihaza bağlanabiliyor. Ayrıca USB kablosu ile de kullanabiliyorsunuz. Qi kablosuz şarj uyumlu fare 115 saate kadar kullanılabiliyor. 15 dakikalık şarj ile 25 saat süre kazanmak mümkün. Asus ROG Chakram X oyuncu faresi 170 Avro olarak satılacak.

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    daysleeperxp 8 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 20 saat önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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