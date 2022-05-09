Asus ilk dahili SSD sürücüsünü satışa sunuyor

Bugüne kadar harici tarzda veya RAIDR tarzında SSD ürünleri piyasaya süren Asus ilk dahili SSD sürücüsünü satışa sunmaya hazırlanıyor. Asus ROG Strix SSD sürücüsü PCIe 4.0 temelinde piyasaya sürülecek.
Asus ROG Strix SSD sürücüsü neler sunacak?
Facebook sayfası üzerinde ilk duyurusu yapılan Asus ROG Strix SSD sürücüsü PCIe 4.0 bağlantısını temel alıyor ve M.2 formatında hazırlanmış. 4 adet PCIe hattı kullanan sürücü 1TB kapasiteye sahip.
Henüz herhangi bir detay verilmediği için sürücünün ulaştığı hızlar veya diğer kapasite seçenekleri hakkında bir bilgi yok. Asus ROG Strix SSD sürücüsünün en erken gelecek hafta veya Computex 2022 fuarında tanıtılması bekleniyor.
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Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)
Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.