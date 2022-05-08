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    Asus Zenbook dizüstülerde SD kart performansı düşük kalıyor

    Asus Zenbook serisinin birbirinden iddialı ve ilgi çekici dizüstü modelleri ne yazık ki SD kart performansı söz konusu olduğunda sınıfta kalıyor. Asus’un neden böyle bir politika izlediği merak konusu
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    Asus Zenbook
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    Asus markasının Zenbook dizüstü serileri özellikle ikinci OLED ekran gibi premium seviye tasarımlar ile profesyonel dünyada ayrı bir yere sahip. Yüksek fiyat etiketleri sunmasına rağmen seride önemli bir kusur var. 

    Asus Zenbook serisinde üzücü SD kart performansı

    Yapılan bazı testler Asus Zenbook Duo, Zenbook 14, Zenbook 14X OLED, Zenbook Flip 15 gibi pek çok dizüstü bilgisayar modelinin SD kart performansının hayal kırıklığı olduğunu gösteriyor. Öyle ki arada bir iki kat fark var. 

    HP Spectre x360 ve Dell XPS 15 9510 gibi sınıfındaki rakipleri ile karşılaştırılan Zenbook serisi 87MB/s hızlarını geçemiyor. Bazı modeller 30MB/s altına da düşüyor. Ne var ki rakipleri 208MB/s seviyesine varan veri aktarım hızları sunabiliyor. 

    Elbette Asus’un SD kart tarafını çok önemsemediği ve asıl önemli bileşenleri üst seviyede optimize ettiği söylenebilir. Bununla birlikte verilen paranın karşılığını tam olarak vermesi müşteri memnuniyeti adına da oldukça önemli. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 5 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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