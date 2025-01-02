Samsung, oyuncular ve çalışanlar için yeni nesil monitörlerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES 2025’te yeni monitörlerini sergileyecek. Önemli ölçüde geliştirilmiş yapay zeka özelliklerine sahip 32 inç Smart Monitor M9, sektörün ilk 27 inç 4K 240Hz OLED monitörü Odyssey OLED G8, 500Hz yenileme hızına sahip ilk OLED monitör Odyssey OLED G6, gözlüksüz 3D deneyimi sunan Odyssey 3D, 37 inç yüksek çözünürlüklü monitör Viewfinity S8, 2025 Samsung monitörler arasında.

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2025 Smart Monitor M9

2025 Smart Monitor M9 (M90SF), OLED panele sahip. Samsung, 32 inç 4K monitörün 165 Hz yenileme hızı sunduğunu ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için bir dizi yenilikçi özellik içerdiğini söylüyor. AI Picture Optimizer, ekranın içeriğini analiz ediyor ve içeriğe göre görüntü kalitesini otomatik olarak ayarlıyor. Oyun için, AI oyun türüne göre görüntü kalitesini optimize ediyor.

Monitör ayrıca düşük kaliteli içeriği 4K'ya yükseltmek için derin öğrenmeyi kullanan 4K AI Upscaling Pro’yu destekliyor. Ancak, bu özellik yalnızca yerleşik Smart TV uygulaması ve PQ Öncelik Modu'ndaki Oyun Merkezi aracılığıyla kullanılabiliyor. Diğer özellikler arasında; video konferans için yerleşik 4K kamera ve çok çeşitli OTT içeriğine erişim sağlayan Tizen OS Home bulunuyor.

Odyssey OLED Oyun Monitörleri: G8, G6 ve Odyssey 3D

Samsung Odyssey OLED G8 (G81SF), şirketin 27 inç boyutunda 4K çözünürlük (3.840 x 2.160) ve 240 Hz yenileme hızı sunan ilk monitörü. 8 milyon piksel ve 165 PPI ile inanılmaz derecede keskin görüntü kalitesi sunuyor. Odyssey OLED G6 (G60SF), 27 inç monitör olup QHD çözünürlüğü (2.560 x 1.440) destekliyor ve 500 Hz yenileme hızına ulaşan ilk OLED monitör.

Her iki model de üstün görüntü kalitesi için VESA DisplayHDR True Black 400 ile donatılmış ve minimum ekran yırtılmasıyla akıcı oyun deneyimi için NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu ve AMD FreeSync Premium Pro'yu destekliyor.

Samsung ayrıca gözlük takmaya gerek kalmadan 3D deneyimi sunan 27 inç oyun monitörü Odyssey 3D'yi (G90XF) tanıttı. Üç boyutlu deneyim sunmak için mercekli lens ve ön stereo kameraya sahip. Ayrıca, AI teknolojisi 2D içeriği 3D'ye dönüştürerek hem oyun oynamayı hem de içerik görüntülemeyi geliştiriyor.

Viewfinity S8

Tam Boyutta Gör Üretkenlik için tasarlanan Viewfinity S8, selefine kıyasla %34 daha fazla ekran alanı sunuyor; 16:9 en boy oranıyla 37 inç 4K ekrana sahip. TÜV Rheinland tarafından "Ergonomik Çalışma Alanı Monitörü" olarak onaylanan Viewfinity S8'in ergonomik tasarımı, işe dalmayı ve verimliliği artırıyor.

Kullanıcıların optimum görüntüleme için yükseklik, eğim ve döndürmeyi destekleyen bir standa sahip. Ayrıca, 90W'a kadar şarj ile USB-C'yi destekliyor ve çok çeşitli cihazlarla uyumlu.

Samsung, yeni monitörlerin fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgileri CES 2025’te paylaşacak.

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