Samsung, oyuncular ve çalışanlar için yeni nesil monitörlerini tanıttı

Monitör ayrıca düşük kaliteli içeriği 4K'ya yükseltmek için derin öğrenmeyi kullanan 4K AI Upscaling Pro’yu destekliyor. Ancak, bu özellik yalnızca yerleşik Smart TV uygulaması ve PQ Öncelik Modu'ndaki Oyun Merkezi aracılığıyla kullanılabiliyor. Diğer özellikler arasında; video konferans için yerleşik 4K kamera ve çok çeşitli OTT içeriğine erişim sağlayan Tizen OS Home bulunuyor.
Odyssey OLED Oyun Monitörleri: G8, G6 ve Odyssey 3D
Her iki model de üstün görüntü kalitesi için VESA DisplayHDR True Black 400 ile donatılmış ve minimum ekran yırtılmasıyla akıcı oyun deneyimi için NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu ve AMD FreeSync Premium Pro'yu destekliyor.
Samsung ayrıca gözlük takmaya gerek kalmadan 3D deneyimi sunan 27 inç oyun monitörü Odyssey 3D'yi (G90XF) tanıttı. Üç boyutlu deneyim sunmak için mercekli lens ve ön stereo kameraya sahip. Ayrıca, AI teknolojisi 2D içeriği 3D'ye dönüştürerek hem oyun oynamayı hem de içerik görüntülemeyi geliştiriyor.
Viewfinity S8
Kullanıcıların optimum görüntüleme için yükseklik, eğim ve döndürmeyi destekleyen bir standa sahip. Ayrıca, 90W'a kadar şarj ile USB-C'yi destekliyor ve çok çeşitli cihazlarla uyumlu.
Samsung, yeni monitörlerin fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgileri CES 2025’te paylaşacak.