Asus, tüm Z690 anakartlara Intel Raptor Lake desteği getirdi

Intel’in 13.nesil Raptor Lake mimarisi, hem 600 serisi hem de 700 serisi anakartlara destek sunacak. Bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden Asus, yeni işlemcilerin çıkışı yaklaşırken tüm Z690 anakart modellerine Raptor Lake desteği eklendiğini duyurdu.
Yakında alt modellere de gelebilir
Yeni nesil işlemciler uyumluluk konusunda yalnızca BIOS yamasına ihtiyaç duyduğundan, Raptor Lake kullanıcılarının gelecek 700 serisi anakartlara yükseltme yapmasını gerektirmeyecek. Bununla birlikte paylaşılan yeni güncelleme Prime Z690-A hariç tüm Prime kartları için BIOS sürüm 1603, Z690 ROG, ROG Strix, ProArt ve TUF Gaming serileri için de BIOS sürüm 1601 kod adıyla kullanıcılara sunuldu.
Z690 anakartların yanı sıra yeni BIOS sürümünün Asus’un diğer 600 serisi anakartlarına ne zaman geleceği bilinmiyor. Ancak Raptor Lake’in 2022’nin üçüncü ve dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği düşünüldüğünde, şirketin uzun bir zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni BIOS sürümüne ulaşmak isteyen kullanıcılar buradan hızlıca kontrol edebilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...