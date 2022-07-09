Tam Boyutta Gör

Intel’in 13.nesil Raptor Lake mimarisi, hem 600 serisi hem de 700 serisi anakartlara destek sunacak. Bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden Asus, yeni işlemcilerin çıkışı yaklaşırken tüm Z690 anakart modellerine Raptor Lake desteği eklendiğini duyurdu.

Yakında alt modellere de gelebilir

Yeni nesil işlemciler uyumluluk konusunda yalnızca BIOS yamasına ihtiyaç duyduğundan, Raptor Lake kullanıcılarının gelecek 700 serisi anakartlara yükseltme yapmasını gerektirmeyecek. Bununla birlikte paylaşılan yeni güncelleme Prime Z690-A hariç tüm Prime kartları için BIOS sürüm 1603, Z690 ROG, ROG Strix, ProArt ve TUF Gaming serileri için de BIOS sürüm 1601 kod adıyla kullanıcılara sunuldu.

Nvidia GeForce RTX 4070, RTX 3090 Ti performansı sunabilir 3 sa. önce eklendi

Z690 anakartların yanı sıra yeni BIOS sürümünün Asus’un diğer 600 serisi anakartlarına ne zaman geleceği bilinmiyor. Ancak Raptor Lake’in 2022’nin üçüncü ve dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği düşünüldüğünde, şirketin uzun bir zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni BIOS sürümüne ulaşmak isteyen kullanıcılar buradan hızlıca kontrol edebilirler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Anakart Haberleri

Asus, tüm Z690 anakartlara Intel Raptor Lake desteği getirdi