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    Nvidia GeForce RTX 4070, RTX 3090 Ti performansı sunabilir

    Nvidia'nın yeni nesil RTX 4070 ekran kartı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni kart, AD104 yongası ile mevcut neslin lideri RTX 3090 Ti modelini yakalayabilir.
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    Nvidia GeForce RTX 4070, RTX 3090 Ti performansı sunabilir
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    Yeni nesil kartlar, hem performans hem de güç tüketimi açısından bir önceki nesli geride bırakacak gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda Ada lovelace RTX 40 serisi ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia, RTX 4070 ile RTX 4090 Ti performansı sunabilir.

    Performansıyla şaşırtabilir

    Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan güvenilir sızıntı kaynağı kopite7kimi, NVIDIA'nın Ada Lovelace AD104 yongasının performans açısından mevcut Ampere GA102'nin performansına kabaca eşit olduğunu belirtti. Bunu bir perspektife oturtmak için GA102’nin GeForce RTX 3080, RTX 3080 Ti, RTX 3090 ve RTX 3090 Ti dahil olmak üzere Nvidia’nın en güçlü Ampere yongası olduğunu söyleyebiliriz.

    Nvidia GeForce RTX 4070, RTX 3090 Ti performansı sunabilir
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    AD103 ve AD102'nin ardından yeni nesilde en güçlü üçüncü yonga olması beklenen AD104, daha önceki sızıntılara göre RTX 4070 modeline güç verecek. Böylece esasen kopite7kimi, GeForce RTX 4070'in (veya belki bir RTX 4070 Ti veya benzerinin) GA102 tabanlı bir kart kadar hızlı olacağını ima ediyor.

    Paylaşılan bilgiler henüz doğrulanmamış olsa da, 3090Ti modelinin 1999 dolarlık fiyatı düşünüldüğünde 450 ila 500 dolar arasında bir fiyatlandırma ile gelecek RTX 4070,sektördeki rekabeti büyük oranda arttırabilir. 

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 17 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 17 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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