Intel doğruladı: Mikro kod güncellemesi performansı etkilemiyor

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Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi kararsızlık ve çökme sorunlarıyla gündeme gelen 13. ve 14. Nesil işlemciler için yeni bir mikrokod güncellemesinin yolda olduğunu duyurmuştu. Şimdi bu bekleyiş sürerken Intel, Çin'de düzenlenen Asus etkinliğinde güncellemenin detaylarına ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek olan yeni nesil Arrow Lake işlemcilere değindi.

Mikro kod güncellemesi performansı veya hız aşırtmayı etkilemiyor

Aktarıldığı kadarıyla Intel etkinliğinin ana odak noktası, güncel ve yeni nesil CPU mimarileri oldu. Ayrıca CPU devi, 13. ve 14.nesil işlemciler için hazırlanan mikro kod güncellemesi hakkında da bazı bilgiler sağladı. Buna göre kararlılık düzeltmesi, işlemcilerin Turbo Boost özelliğinde herhangi bir etki yaratmayacak. Bu da saat hızlarının korunacağı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Intel, yeni mikro kodun K serisi işlemcilerin hız aşırtma yeteneklerini de engel olmayacağını belirtti. Bunun dışında konferans sırasında yaklaşmakta olan Arrow Lake işlemcilere de değinildi. Yeni CPU'lar yüksek frekans değerlerini korurken en az 100W daha düşük güç tüketimi sunacak.

Böylece Intel, yüksek voltaj sorunları ve olası kararlılık endişelerinden kaçınmış olacak. Diğer tarafta Battlemage GPU'ların yıl sonuna veya gelecek yılın başına kadar çıkış yapacağı paylaşıldı. Arrow Lake işlemcilerin ise Eylül ayındaki İnovasyon etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. İşte etkinlikte öne çıkan başlıklar;

Performans: BIOS güncellemeleri turbo frekans yeteneklerini etkilemeyecek ve K serisi CPU'lar için hız aşırtma işlevselliği korunacak.

Garanti: 13. ve 14. nesil i5K/KF ve üzeri işlemcilerin kullanıcıları Intel'den iki yıl ek garanti süresi alacak.

Arrow Lake: Yeni nesil CPU'lar yüksek frekans değerlerini korurken en az 100W daha düşük güç tüketimine sahip olacak. Güncellenen işlem önceki yüksek voltaj sorunlarını ortadan kaldırarak kararlılığı garanti ediyor.

Raptor Lake: BIOS güncellemeleri Turbo Boost yeteneklerini etkilemeyecek ve Intel'in iddia ettiği performansa ulaşacak. Kutulu işlemciler artık beş yıllık uzatılmış garantiye sahip.

Battlemage: Intel, yıl sonuna doğru önemli performans iyileştirmeleri içeren yeni GPU'ları piyasaya sürecek.

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Intel'in Ağustos ayında yayınlanması beklenen mikro kod güncellemesi, ilk olarak Asus tarafından kademeli olarak paylaşılmaya başladı. Ancak yeni BIOS'un henüz beta aşamasında olduğunu ve yalnızca Z790 serisini kapsadığını belirtelim. Dolayısıyla diğer anakartlar için şu aşamada underclock veya undervolt dışında bir çözüm yok.

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