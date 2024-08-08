Intel doğruladı: Mikro kod güncellemesi performansı etkilemiyor

Mikro kod güncellemesi performansı veya hız aşırtmayı etkilemiyor
Aktarıldığı kadarıyla Intel etkinliğinin ana odak noktası, güncel ve yeni nesil CPU mimarileri oldu. Ayrıca CPU devi, 13. ve 14.nesil işlemciler için hazırlanan mikro kod güncellemesi hakkında da bazı bilgiler sağladı. Buna göre kararlılık düzeltmesi, işlemcilerin Turbo Boost özelliğinde herhangi bir etki yaratmayacak. Bu da saat hızlarının korunacağı anlamına geliyor.
Böylece Intel, yüksek voltaj sorunları ve olası kararlılık endişelerinden kaçınmış olacak. Diğer tarafta Battlemage GPU'ların yıl sonuna veya gelecek yılın başına kadar çıkış yapacağı paylaşıldı. Arrow Lake işlemcilerin ise Eylül ayındaki İnovasyon etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. İşte etkinlikte öne çıkan başlıklar;
- Performans: BIOS güncellemeleri turbo frekans yeteneklerini etkilemeyecek ve K serisi CPU'lar için hız aşırtma işlevselliği korunacak.
- Garanti: 13. ve 14. nesil i5K/KF ve üzeri işlemcilerin kullanıcıları Intel'den iki yıl ek garanti süresi alacak.
- Arrow Lake: Yeni nesil CPU'lar yüksek frekans değerlerini korurken en az 100W daha düşük güç tüketimine sahip olacak. Güncellenen işlem önceki yüksek voltaj sorunlarını ortadan kaldırarak kararlılığı garanti ediyor.
- Raptor Lake: BIOS güncellemeleri Turbo Boost yeteneklerini etkilemeyecek ve Intel'in iddia ettiği performansa ulaşacak. Kutulu işlemciler artık beş yıllık uzatılmış garantiye sahip.
- Battlemage: Intel, yıl sonuna doğru önemli performans iyileştirmeleri içeren yeni GPU'ları piyasaya sürecek.
Intel'in Ağustos ayında yayınlanması beklenen mikro kod güncellemesi, ilk olarak Asus tarafından kademeli olarak paylaşılmaya başladı. Ancak yeni BIOS'un henüz beta aşamasında olduğunu ve yalnızca Z790 serisini kapsadığını belirtelim. Dolayısıyla diğer anakartlar için şu aşamada underclock veya undervolt dışında bir çözüm yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.