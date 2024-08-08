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    Intel doğruladı: Mikro kod güncellemesi performansı etkilemiyor

    Intel, 13. ve 14. nesil işlemcilerde yaşanan kararlılık sorunları için yeni mikro kod güncellemesini tamamlamak üzere. Son bilgilere göre kararlılık düzeltmesi performansı etkilemeyecek.
    Intel doğruladı: Kararlılık güncellemesi performansı etkilemiyor Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi kararsızlık ve çökme sorunlarıyla gündeme gelen 13. ve 14. Nesil işlemciler için yeni bir mikrokod güncellemesinin yolda olduğunu duyurmuştu. Şimdi bu bekleyiş sürerken Intel, Çin'de düzenlenen Asus etkinliğinde güncellemenin detaylarına ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek olan yeni nesil Arrow Lake işlemcilere değindi.

    Mikro kod güncellemesi performansı veya hız aşırtmayı etkilemiyor

    Aktarıldığı kadarıyla Intel etkinliğinin ana odak noktası, güncel ve yeni nesil CPU mimarileri oldu. Ayrıca CPU devi, 13. ve 14.nesil işlemciler için hazırlanan mikro kod güncellemesi hakkında da bazı bilgiler sağladı. Buna göre kararlılık düzeltmesi, işlemcilerin Turbo Boost özelliğinde herhangi bir etki yaratmayacak. Bu da saat hızlarının korunacağı anlamına geliyor.

    Intel doğruladı: Kararlılık güncellemesi performansı etkilemiyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Intel, yeni mikro kodun K serisi işlemcilerin hız aşırtma yeteneklerini de engel olmayacağını belirtti. Bunun dışında konferans sırasında yaklaşmakta olan Arrow Lake işlemcilere de değinildi.  Yeni CPU'lar yüksek frekans değerlerini korurken en az 100W daha düşük güç tüketimi sunacak. 

    Böylece Intel, yüksek voltaj sorunları ve olası kararlılık endişelerinden kaçınmış olacak. Diğer tarafta Battlemage GPU'ların yıl sonuna veya gelecek yılın başına kadar çıkış yapacağı paylaşıldı. Arrow Lake işlemcilerin ise Eylül ayındaki İnovasyon etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. İşte etkinlikte öne çıkan başlıklar;

    • Performans: BIOS güncellemeleri turbo frekans yeteneklerini etkilemeyecek ve K serisi CPU'lar için hız aşırtma işlevselliği korunacak.
    • Garanti: 13. ve 14. nesil i5K/KF ve üzeri işlemcilerin kullanıcıları Intel'den iki yıl ek garanti süresi alacak.
    • Arrow Lake: Yeni nesil CPU'lar yüksek frekans değerlerini korurken en az 100W daha düşük güç tüketimine sahip olacak. Güncellenen işlem önceki yüksek voltaj sorunlarını ortadan kaldırarak kararlılığı garanti ediyor.
    • Raptor Lake: BIOS güncellemeleri Turbo Boost yeteneklerini etkilemeyecek ve Intel'in iddia ettiği performansa ulaşacak. Kutulu işlemciler artık beş yıllık uzatılmış garantiye sahip. 
    • Battlemage: Intel, yıl sonuna doğru önemli performans iyileştirmeleri içeren yeni GPU'ları piyasaya sürecek.

    Intel'in Ağustos ayında yayınlanması beklenen mikro kod güncellemesi, ilk olarak Asus tarafından kademeli olarak paylaşılmaya başladı. Ancak yeni BIOS'un henüz beta aşamasında olduğunu ve yalnızca Z790 serisini kapsadığını belirtelim. Dolayısıyla diğer anakartlar için şu aşamada underclock veya undervolt dışında bir çözüm yok. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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