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    Anlık Bildirim

    Asus Zenbook 14X OLED Space Edition satışa sunuldu! İşte özellikleri

    Asus ilk dizüstü bilgisayarının 25. yıldönümünü anmak için yeni dizüstü bilgisayarı Asus Zenbook 14X OLED Space Edition'ı tanıttı. İşte Zenbook 14X Space Edition'ın özellikleri.
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    Asus ilk dizüstü bilgisayarının piyasaya sürülmesinin 25. yıldönümünü anmak için yeni bir dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürdü. İşte 14 inç ekrana sahip Asus Zenbook 14X OLED Space Edition'ın detayları.

    Asus Zenbook 14X OLED Space Edition 2000 Dolar'a satılacak

    Asus bugün yeni modeli Zenbook 14X OLED Space Edition'ı piyasaya sürdü. Cihazın özelliklerine baktığımızda isminden de anlaşılacağı üzere 14 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla gelen Zenbook 14X Space Edition bu ekranda 90Hz yenileme hızı ve 2880x1800 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca yine bu ekran %100 DCI-P3, sRGB, 550 nit parlaklık, VESA DisplayHDR True Black 500 ve 1.000.000:1 kontrast gibi özelliklere ve sertifikalara sahip.

    Asus Zenbook 14X OLED Space Edition satışa sunuldu! İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    İçerisinde Intel Core i9-12900H işlemciyi taşıyan Zenbook 14X OLED Space Edition, bu işlemciyi 32GB LPDDR5 RAM belleklerle destekliyor. İçerisinde 1TB PCIe Gen 4 SSD'yi de taşıyan cihaz, hemen üzerinde tarihi, saati ve özelleştirilebilen metinleri görüntüleyebilen ikinci bir ekran da taşıyor. 3,5 inç büyüklüğündeki bu ikinci ekran da yine OLED.

    Yine üzerinde iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası taşıyan Zenbook 14X Space Edition, bir adet USB-A, bir kulaklık jakı, bir HDMI ve bir SD kart girişine sahip. Fiyatı ise başlıkta belirttiğimiz gibi 2000 Dolar olarak belirlenmiş.

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 22 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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