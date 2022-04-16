Asus Zenbook 14X OLED Space Edition satışa sunuldu! İşte özellikleri

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Asus ilk dizüstü bilgisayarının piyasaya sürülmesinin 25. yıldönümünü anmak için yeni bir dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürdü. İşte 14 inç ekrana sahip Asus Zenbook 14X OLED Space Edition'ın detayları.

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Asus Zenbook 14X OLED Space Edition 2000 Dolar'a satılacak

Asus bugün yeni modeli Zenbook 14X OLED Space Edition'ı piyasaya sürdü. Cihazın özelliklerine baktığımızda isminden de anlaşılacağı üzere 14 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla gelen Zenbook 14X Space Edition bu ekranda 90Hz yenileme hızı ve 2880x1800 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca yine bu ekran %100 DCI-P3, sRGB, 550 nit parlaklık, VESA DisplayHDR True Black 500 ve 1.000.000:1 kontrast gibi özelliklere ve sertifikalara sahip.

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İçerisinde Intel Core i9-12900H işlemciyi taşıyan Zenbook 14X OLED Space Edition, bu işlemciyi 32GB LPDDR5 RAM belleklerle destekliyor. İçerisinde 1TB PCIe Gen 4 SSD'yi de taşıyan cihaz, hemen üzerinde tarihi, saati ve özelleştirilebilen metinleri görüntüleyebilen ikinci bir ekran da taşıyor. 3,5 inç büyüklüğündeki bu ikinci ekran da yine OLED.

Yine üzerinde iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası taşıyan Zenbook 14X Space Edition, bir adet USB-A, bir kulaklık jakı, bir HDMI ve bir SD kart girişine sahip. Fiyatı ise başlıkta belirttiğimiz gibi 2000 Dolar olarak belirlenmiş.

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Asus Zenbook 14X OLED Space Edition satışa sunuldu! İşte detaylar