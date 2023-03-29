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    ASUS ROG Phone 7'nin tüm özellikleri sızdırıldı

    Yakında tanıtılacak Asus ROG Phone 7’nin tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Böylelikle ROG Phone 7 ile ROG Phone 6 arasındaki farklar resmî olarak olmasa da belli oldu.
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    asus rog phone 7 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Asus, 2018’den beri her yıl yüksek performans, büyük batarya ve oyuna odaklanan yeni ROG Phone modeli çıkarıyor. ROG Phone 7 ve ROG Phone 7 Ultimate de şirketin 2023 yeni oyun telefonları olacak. İki model de bu ayın başlarında 3C sertifika sitesinde ortaya çıkmıştı. Şimdi, 13 Nisan’da tanıtılması beklenen Asus ROG Phone 7’nin tüm özellikleri sızdırıldı.

    Asus ROG Phone 7 beklenen özellikleri

    Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiye göre, ASUS ROG Phone 7, 6.78 inç, Full HD+ çözünürlük, 165Hz yenileme hızını destekleyen E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran altı parmak izi okuyucu ile donatılan oyuncu telefonu, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek.

    16GB RAM (LPDDR5x) ile gelen telefonda üçlü kamera kurulumu (50MP birincil, 13MP ultra geniş ve 5MP kamera) göreceğiz. Ana kamera, Sony IMX766 sensörüne sahip. Telefon, 65w hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh bataryaya sahip olacak. Bu noktada telefonun ağırlığını merak edenler için 240 gram altında olacağını belirtelim.

    Asus ROG Phone 7 ne zaman çıkacak?

    ASUS ROG Phone 7 çıkış tarihi; 13 Nisan olarak işaretlendi. Pro modeli olmayacak yeni oyuncu telefon serisi, Amerika, Çin, Tayvan, Hindistan gibi çeşitli pazarlarda satışa çıkacak. Tipster Digital Chat Station’a göre, ROG Phone 7’nin başlangıç fiyatı; 4000 yuan (580 dolar) olacak.

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