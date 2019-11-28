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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus ZenFone 5z, Android 10 güncellemesi aldı

    Tayvanlı akıllı telefon üreticisi Asus, ülkemizde de satışa sunulan ZenFone 5z modeli için Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı. Yükseltme cihaza yeni özellikler de kazandırıyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Asus ZenFone 5z, Android 10 güncellemesi aldı
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    Teknoloji üreticilerinden Asus bu ayın başlarında ZenFone 6 akıllı telefon modeli için Android 10 güncellemesini yayınlamıştı. Şirket şimdi ise 2018 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi modellerinden ZenFone 5z için Android 10 güncellemesini başlattı.

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    ZenFone 5z kullanıcıları için beklenen haber

    Asus'un 100.04.44.98 sürüm numaralı bu güncellemesi, ZS620KL model numarasına sahip ZenFone 5z cihazlar için piyasaya sürüldü. Şirket güncellemenin aşamalı olarak dağıtıldığını ve tüm cihazlara ulaşmasının belli bir süre gerektireceğini de belirtmiş durumda. Google Play'den sistem güncelleme desteği de sunan bu yükseltme ile birlikte, Arena of Valor, PUBG, Vainglory ve Injustice 2 oyunları için, farklı hesaplarla oynamayı sağlayan Twin Apps desteğinin de kaldırıldığı ifade ediliyor.

    Asus ZenFone 5z, Android 10 güncellemesi aldı
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    ZeniMoji, Selfie Master, Çocuk Modu, Kolay Mod, hava durumu animasyon seçenekleri, yapay zeka destekli şarj ve gelişmiş APN ayarları gibi birçok yeniliğin de geldiği bu güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını Ayarlar*Sistem*Sistem Güncellemeleri menüsüne girerek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.



    https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_5z_android_10_update-news-40292.php Yorum Yaz
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