Asus'dan, AMD Radeon HD 6370M'li yeni dizüstü bilgisayar

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, dizüstü bilgisayar pazarındaki iddiasını yeni modellerle güçlendirmeyi hedefliyor. Özel tasarımlı NX90 modeliyle farklı olmayı seven ve sese önem veren kullanıcıları hedefleyen Tayvan merkezli firma, K serisi altında hazırladığı K52JU-SX010V isimli yeni dizüstü bilgisayarını Avrupa'da kullanıma sunuyor.

Kırmızı renkli kaplamasıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel platformunu kullanan dizüstü bilgisayar, 2.4GHz'de çalışan Core i3-370M işlemcisinden güç alıyor. HM55 çipsetli anakart üzerine inşa edilen K serisi yeni model, 3GB DDR3 bellek ve 5400 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

Ekran kartı olarak AMD'nin DirectX 11 destekli ve 512MB bellekli Radeon HD 6370M çözümüyle donatılan ve bu sayede hem 3D grafik hem de HD video hızlandırma yapabilen sistem, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 15.6-inç LED backlit ekrana sahip. 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet, üç adet USB 2.0 portu, çok formatlı kart okuyucusu ve HDMI çıkışı gibi detaylara sahip olan dizüstü bilgisayar, daha büyük ekrana ihtiyaç duyanlar için HDMI portu üzerinden görüntü aktarımına da olanak tanıyor.

Optik sürücü olarak DVD yazıcı kullanan ve 4400 mAh kapasiteli 6 hücreli pil ile gelen sisteme işletim sistemi olarak Windows 7 Professional 64-bit eşlik ediyor. 380 x 255 x 35mm boyutlarında ve 2.7 Kg ağırlığında olan Asus K52JU-SX010V, iki yıllık garanti ve 699 Avro olarak belirlenen son kullanıfı fiyatıyla Avrupa'da satışa sunuluyor.