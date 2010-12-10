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Asus'dan, AMD Radeon HD 6370M'li yeni dizüstü bilgisayar

8 yıl
48,5b
1
19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan, AMD Radeon HD 6370M'li yeni dizüstü bilgisayar
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, dizüstü bilgisayar pazarındaki iddiasını yeni modellerle güçlendirmeyi hedefliyor. Özel tasarımlı NX90 modeliyle farklı olmayı seven ve sese önem veren kullanıcıları hedefleyen Tayvan merkezli firma, K serisi altında hazırladığı K52JU-SX010V isimli yeni dizüstü bilgisayarını Avrupa'da kullanıma sunuyor.

Kırmızı renkli kaplamasıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel platformunu kullanan dizüstü bilgisayar, 2.4GHz'de çalışan Core i3-370M işlemcisinden güç alıyor. HM55 çipsetli anakart üzerine inşa edilen K serisi yeni model, 3GB DDR3 bellek ve 5400 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

Ekran kartı olarak AMD'nin DirectX 11 destekli ve 512MB bellekli Radeon HD 6370M çözümüyle donatılan ve bu sayede hem 3D grafik hem de HD video hızlandırma yapabilen sistem, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 15.6-inç LED backlit ekrana sahip. 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet, üç adet USB 2.0 portu, çok formatlı kart okuyucusu ve HDMI çıkışı gibi detaylara sahip olan dizüstü bilgisayar, daha büyük ekrana ihtiyaç duyanlar için HDMI portu üzerinden görüntü aktarımına da olanak tanıyor.

Optik sürücü olarak DVD yazıcı kullanan ve 4400 mAh kapasiteli 6 hücreli pil ile gelen sisteme işletim sistemi olarak Windows 7 Professional 64-bit eşlik ediyor. 380 x 255 x 35mm boyutlarında ve 2.7 Kg ağırlığında olan Asus K52JU-SX010V, iki yıllık garanti ve 699 Avro olarak belirlenen son kullanıfı fiyatıyla Avrupa'da satışa sunuluyor.

Asus'dan, AMD Radeon HD 6370M'li yeni dizüstü bilgisayar
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DH Misafiri 7 yıl
DH MİSAFiri Sen Nasıl 6370m Kartıyla Rage Oynadn Cod serisi oynadn gta 4 oynadn Ben Kasıo Onlar Ve Araba yavaslıyor Gibi Sorun Var:(:(
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DH Misafiri 7 yıl
bir şey sormak istiyorum benim bilgisayarım
asus k52jt
3gb ram
amd radeon 1gb ekran kartı hd 6370
i3
2,56ghz
nasıl iyimi oyunları nasıl oynnar.
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DH Misafiri 7 yıl
bende de HD 6370M var ama 1Gb lık Dx11 le oyun oynamak hayal gibi :) vede 1366x768 oynadığım oyun sayısı az bir Cod seri ve Rage yi son ayar oynayabildim ama i5 işlemcim var ve Rage beni gerçekten şaşırttı son ayarda hiç kasmıyordu :)Ben derim ki oyun oynayacaksanız Notebook ve Laptop dan uzak durun.
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vidoko 8 yıl
ekrankartı amd :D işlemci intel bilmyen için ürünü alırken surat ifadelerini görmek isterim :D
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toz-koparan 8 yıl
N61Ja serisi kadar donanımlı değil...
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DH Misafiri 8 yıl
Sadece ekran kartında iyileştirme yapmış... ne Usb 3.0 ne ssd disk ne de yüksek çözünürlük war. 15.6 ",1366 x 768 çözünürlük,5400 rpm disk ve usb 2,0 artık bayağı banal oldu...Şahsen ben yeni bir pc yada donanım çıktığında heyecanlanmak isterim.Bu model vasatı geçememiş...
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carloska 8 yıl
AMD diz üstü bilgisayarlar için Anthlon II ve Phenom II işlemcileri çıkarmadı ben mi yanlış biliyorum piyasada bi kaç ürünü vr sadece
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TikaMasala 8 yıl
700 euro avrupa fiyatı. Amerikada 700 usd civarı satılır.
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DH Misafiri 8 yıl
süprr ötesi
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Xagdas 8 yıl
DH Misafiri

süprr ötesi


nesi süper be?

700 Euro hemde? KDV dahil 700 TL olsa, BELKİ!!!
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Wilson Fisk 8 yıl
5650m'den biraz daha iyi olan 6500 serisinin ozellikleri

amd.com/...

bu da 6300 serisinin ozellikleri baya zayif gorunuyor.

amd.com/...
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