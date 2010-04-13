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Asus'dan ışık sensörlü yeni ekran kartı: Bravo220

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 5870 Matrix modeli hız aşırtma ile 1525MHz GPU hızına ulaşan Asus, ürün gamına pasif soğutmalı yeni bir ekran kartı daha ekledi. Bravo220 adını taşıyan düşük profilli kart, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT216 GPU'sunu kullanıyor ve DirectX 10.1 desteği ile geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR2 bellek kapasitesine ve 48x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GT 220 tabanlı Bravo220 modelinde grafik işlem birimi 525MHz, bellekler ise 800MHz'de çalışıyor.

Asus Bravo220'nin asıl amacı yüksek performans değil. Medya bilgisayarlarını hedef alan ve çoklu ortam uygulamaları için hazırlanan kartın kutu içeriğinde ışık sensörü de sunuluyor. Bu sensörle birlikte Splendid Plus teknolojisi üzerinden ortam ışık durumuna göre görüntü iyileştirmesi yapılarak video içerik optimize edilebiliyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine sahip olan kart, 70 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.


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Tolgá 9 yıl
yakında hareket sensörüde falan koyarlar
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_bluescream_ 9 yıl
htpc ve car pc ler için ideal bi kart olmuş ama biraz daha ucuz olablirmiş
şahsen ben alırdım 1 adet
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Batuist 9 yıl
bu kadar düşük profilli bir kartın çift slot yer kaplaması ise ayrı bir soru işareti!!!
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Sadece Sürücü 9 yıl
bu nokia telefonumu hatırlattı. ışık sensörü sayesinde tuş takımı ışığı sönüyor ve ekran daha parlak yanıyor. ve fark edilir düzeyde ekran parlaklığı artıyordu.. eğer gerekli optimizasyonlar olursa çok güzel bir teknoloji olabilir.
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_AMADEUS_ 9 yıl
HTPC için uygun bir kart,salona tv nin yanına şık bir kasa içinde.

Haber için teşekkürler.
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