Asus'dan ışık sensörlü yeni ekran kartı: Bravo220

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 5870 Matrix modeli hız aşırtma ile 1525MHz GPU hızına ulaşan Asus, ürün gamına pasif soğutmalı yeni bir ekran kartı daha ekledi. Bravo220 adını taşıyan düşük profilli kart, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT216 GPU'sunu kullanıyor ve DirectX 10.1 desteği ile geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR2 bellek kapasitesine ve 48x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GT 220 tabanlı Bravo220 modelinde grafik işlem birimi 525MHz, bellekler ise 800MHz'de çalışıyor.

Asus Bravo220'nin asıl amacı yüksek performans değil. Medya bilgisayarlarını hedef alan ve çoklu ortam uygulamaları için hazırlanan kartın kutu içeriğinde ışık sensörü de sunuluyor. Bu sensörle birlikte Splendid Plus teknolojisi üzerinden ortam ışık durumuna göre görüntü iyileştirmesi yapılarak video içerik optimize edilebiliyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine sahip olan kart, 70 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.