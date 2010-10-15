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Asus'dan üç yeni 27'' Full HD LCD monitör: VK278Q, VE278Q ve VE276Q

8 yıl
20,1b
1
9
Monitör
knight
Haber Editörü
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Asus'dan üç yeni 27'' Full HD LCD monitör: VK278Q, VE278Q ve VE276Q
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LCD monitör üretiminde lider firmalardan Asus, 27 inç boyutunda panele sahip Full HD (1920x1080) çözünürlük sunan üç yeni modele imza attı: VK278Q, VE278Q ve VE276Q.

Tanıtılan modellerden VK278Q ile VE278Q'da led aydınlatma; VE276Q'da ise CCFL aydınlatma kullanılmış. 2 ms tepki süresi ve üçer watt'lık stereo hoparlör sunan LCD monitörlerden VK278Q ile VE278Q'nun dinamik kontrast oranı 10.000.000:1 iken aynı değer VE276Q için 100.000:1 olarak belirlenmiş. Bunların dışında VK278Q'nun hemen üstünde 2 megapiksel çözünürlüğünde web kamera konumlandırılmış.

VK278Q, VE278Q ve VE276Q'nun sırayla 505$, 480$ ve 465$ fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.

Asus'dan üç yeni 27'' Full HD LCD monitör: VK278Q, VE278Q ve VE276Q
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http://www.techpowerup.com/132784/ASUS-Intros-Trio-of-27-inch-Full-HD-Monitors.html Yorum Yaz
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agaydemir 7 yıl
bu monitörün ekran yüzeyi parlak mı?
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DH Misafiri 7 yıl
newegg.com sitesinden vk278q modelini aldım , şu webcamli olanını , amerikadan bizzat alıp getirdim oldukça memnunum. 300$ a almıştım
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SpawnOnur 8 yıl
Asus forever.Yapıyorlar bizde kullanıyoruz.:D
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MxFxOx 8 yıl
27'' ful hd için olması gereken değer daha düşük değerdeki(21.5 inc gibi ) full hd diye satılan mönitörleri kesinlikle almayın o çözünürlükte kullanamazsınız.
güzel özelliklere sahip yalnız şu kontras olayını bir türlü çözemedim. iki mönitör arasında biri 10m:1 diğeri 100k:1 çok fark var arada
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artenis 8 yıl
27'' -1920x1080 ! ...
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Wilson Fisk 8 yıl
VK278Q, ve278Q ve VE276Q'nun sırayla 505$, 480$ ve 465$ fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.


sirasiyla 370 - 350 ve 330 dolara satiliyor.buradan tr'ye monitor getiren ve satan heryere sevgilerimi gonderiyorum.

newegg.com/...

newegg.com/...

newegg.com/...
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UzmaN345 8 yıl
ASUS abi ne diyelim
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theyapici 8 yıl
bende 23 ''led aydınlatmalı asus var gayet başarılı
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Batuist 8 yıl
Asusun kullandığı panelleri kim üretiyor acaba?? Bence önemli olan bu paneller sonra marka.. Adamlar aynı panel kullanarak elli çeşit monitör yapıyorlar..
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