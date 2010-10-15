Asus'dan üç yeni 27'' Full HD LCD monitör: VK278Q, VE278Q ve VE276Q

Haber Editörü
LCD monitör üretiminde lider firmalardan Asus, 27 inç boyutunda panele sahip Full HD (1920x1080) çözünürlük sunan üç yeni modele imza attı: VK278Q, VE278Q ve VE276Q.
Tanıtılan modellerden VK278Q ile VE278Q'da led aydınlatma; VE276Q'da ise CCFL aydınlatma kullanılmış. 2 ms tepki süresi ve üçer watt'lık stereo hoparlör sunan LCD monitörlerden VK278Q ile VE278Q'nun dinamik kontrast oranı 10.000.000:1 iken aynı değer VE276Q için 100.000:1 olarak belirlenmiş. Bunların dışında VK278Q'nun hemen üstünde 2 megapiksel çözünürlüğünde web kamera konumlandırılmış.
VK278Q, VE278Q ve VE276Q'nun sırayla 505$, 480$ ve 465$ fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.
http://www.techpowerup.com/132784/ASUS-Intros-Trio-of-27-inch-Full-HD-Monitors.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
güzel özelliklere sahip yalnız şu kontras olayını bir türlü çözemedim. iki mönitör arasında biri 10m:1 diğeri 100k:1 çok fark var arada
sirasiyla 370 - 350 ve 330 dolara satiliyor.buradan tr'ye monitor getiren ve satan heryere sevgilerimi gonderiyorum.
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