Asus'dan üç yeni 27'' Full HD LCD monitör: VK278Q, VE278Q ve VE276Q

LCD monitör üretiminde lider firmalardan Asus, 27 inç boyutunda panele sahip Full HD (1920x1080) çözünürlük sunan üç yeni modele imza attı: VK278Q, VE278Q ve VE276Q.

Tanıtılan modellerden VK278Q ile VE278Q'da led aydınlatma; VE276Q'da ise CCFL aydınlatma kullanılmış. 2 ms tepki süresi ve üçer watt'lık stereo hoparlör sunan LCD monitörlerden VK278Q ile VE278Q'nun dinamik kontrast oranı 10.000.000:1 iken aynı değer VE276Q için 100.000:1 olarak belirlenmiş. Bunların dışında VK278Q'nun hemen üstünde 2 megapiksel çözünürlüğünde web kamera konumlandırılmış.

VK278Q, VE278Q ve VE276Q'nun sırayla 505$, 480$ ve 465$ fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.

http://www.techpowerup.com/132784/ASUS-Intros-Trio-of-27-inch-Full-HD-Monitors.html