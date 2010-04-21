Asus'tan USB 3.0 girişli netbook bilgisayar: Eee PC 1018P

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Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, Eee Pc serisi altında ürettiği netbook bilgisayarlarına bir yenisi ekledi. Asus'un Eee Pc 1018P olarak adlandırdığı bilgisayar, kullanıcılara USB 3.0 arabirimi ve Bluetooth 3.0 gibi teknolojileri sunuyor. Oldukça ince bir tasarıma sahip olduğu görülen bilgisayarın kalınlığının sadece 18mm olduğu açıklandı. 2 adet USB 3.0 girişine sahip olan bilgisayarda Intel'in Pine Trail platformuna ait Atom N475 ve Atom N455 işlemcileri kullanılıyor. Asus'un ekran boyutunu 10.1 inç, ekran çözünürlüğünü ise 1024x600 olarak belirlediği bilgisayarlarda kullanıcılara 1 adet VGA çıkışı sunuluyor. 10 saate varan pil ömrüne sahip olduğu iddia edilen Eee PC 1018P'de parmak izi okuyucusu da ihmal edilmemiş.

Asus'un Eee PC serisi altında üreteceği USB 3.0 girişine ve Bluetooth 3.0 kablosuz iletişim teknolojisine sahip olan bilgisayarı Eee PC 1018P hakkında fiyat açıklaması yapılmadı