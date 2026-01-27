Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'den sonra devam filminin de animasyon olmayan versiyonu çekiliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sevilen animasyon serisi Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in (How to Train Your Dragon) ilk canlı aksiyon (animasyon olmayan) filmi geçtiğimiz yıl gösterime girdi. Seriyi başlatan ilk animasyon filmin hikâyesini olduğu gibi canlı aksiyon türüne aktaran film, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ki bu beğeni gişe rakamlarına da yansıdı. Film, dünya genelinde 636 milyon hasılat yaptı. Böyle olunca devam filminin de önü açılmış oldu.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2'nin Çekimlerine Başlandı

Bir süredir hazırlık aşamasında olan How to Train Your Dragon 2, bu hafta sete çıktı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte filme dair merak edilen detaylar da netlik kazanmaya başladı.

Şubat ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 4 gün önce eklendi

Geçtiğimiz yıl çıkan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gibi devam filminin yönetmen koltuğunda da Dean DeBlois oturuyor. İlk filmde serinin sevilen karakterlerine hayat veren Mason Thames, Nic Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison gibi isimler, devam filmi için tam kadro geri dönüyor. Devam filminde onlara katılacak en önemli isim ise Cate Blanchett olacak. Animasyon filmlerde Hıçkırık'ın annesi Valka'yı seslendiren Blanchett, bu canlı aksiyon versiyonunda da aynı karaktere hayat verecek. İkinci filmin asıl kötüsü olan Drago'yu ise Ólafur Darri Ólafsson canlandıracak.

Artık çekim aşamasına geçen How to Train Your Dragon 2, 11 Haziran 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 canlı aksiyon versiyonuyla geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: