Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'den sonra devam filminin de animasyon olmayan versiyonu çekiliyor

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2'nin Çekimlerine Başlandı
Bir süredir hazırlık aşamasında olan How to Train Your Dragon 2, bu hafta sete çıktı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte filme dair merak edilen detaylar da netlik kazanmaya başladı.
Geçtiğimiz yıl çıkan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gibi devam filminin yönetmen koltuğunda da Dean DeBlois oturuyor. İlk filmde serinin sevilen karakterlerine hayat veren Mason Thames, Nic Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison gibi isimler, devam filmi için tam kadro geri dönüyor. Devam filminde onlara katılacak en önemli isim ise Cate Blanchett olacak. Animasyon filmlerde Hıçkırık'ın annesi Valka'yı seslendiren Blanchett, bu canlı aksiyon versiyonunda da aynı karaktere hayat verecek. İkinci filmin asıl kötüsü olan Drago'yu ise Ólafur Darri Ólafsson canlandıracak.
Artık çekim aşamasına geçen How to Train Your Dragon 2, 11 Haziran 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.
