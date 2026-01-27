Giriş
    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'den sonra devam filminin de animasyon olmayan versiyonu çekiliyor

    Geçtiğimiz yıl çıkan canlı aksiyon (live-action) Ejderhanı Nasıl Eğitirsin başarılı olunca, devam filminin de önünü açtı. Çekimlerine başlanan devam filmi için yeni detaylar paylaşıldı.

    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'den sonra devam filminin de canlı aksiyon versiyonu çekiliyor Tam Boyutta Gör
    Sevilen animasyon serisi Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in (How to Train Your Dragon) ilk canlı aksiyon (animasyon olmayan) filmi geçtiğimiz yıl gösterime girdi. Seriyi başlatan ilk animasyon filmin hikâyesini olduğu gibi canlı aksiyon türüne aktaran film, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ki bu beğeni gişe rakamlarına da yansıdı. Film, dünya genelinde 636 milyon hasılat yaptı. Böyle olunca devam filminin de önü açılmış oldu.

    Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2'nin Çekimlerine Başlandı

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan How to Train Your Dragon 2, bu hafta sete çıktı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte filme dair merak edilen detaylar da netlik kazanmaya başladı.

    Geçtiğimiz yıl çıkan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gibi devam filminin yönetmen koltuğunda da Dean DeBlois oturuyor. İlk filmde serinin sevilen karakterlerine hayat veren Mason Thames, Nic Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison gibi isimler, devam filmi için tam kadro geri dönüyor. Devam filminde onlara katılacak en önemli isim ise Cate Blanchett olacak. Animasyon filmlerde Hıçkırık'ın annesi Valka'yı seslendiren Blanchett, bu canlı aksiyon versiyonunda da aynı karaktere hayat verecek. İkinci filmin asıl kötüsü olan Drago'yu ise Ólafur Darri Ólafsson canlandıracak.

    Artık çekim aşamasına geçen How to Train Your Dragon 2, 11 Haziran 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 2 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

