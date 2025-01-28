Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi şubat ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlarken, bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Şubat Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Şubat ayında The White Lotus, Invincible, Reacher ve Yellowjackets gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Suits LA, Zero Day, A Thousand Blows gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte şubat ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ Invincible 3. sezon

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'nun sevilen animasyon dizisi Invincible, 3. sezonuyla geri dönüyor. Yetişkinlere yönelik bir animasyon dizisi olan Invincible, süper kahraman hikâyelerine oldukça karanlık ve ilgi çekici bir yorum getiriyor.

Yayın tarihi : 6 Şubat

: 6 Şubat Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Tür: Animasyon, Fantastik

Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi-roman serisinden uyarlanan Invincible, 19 yaşındaki Mark Grayson'ı takip ediyor. Süper güçlere sahip olduğunu fark eden Mark, babası gibi bir süper kahraman olmann hayalini kurarken, aslında babasının düşündüğü kişi olmadığını fark ediyor. Düşündüğünden çok daha karanlık bir dünyanın içine çekilen Mark'ın sevdiklerini korumak için zor kararlar vermesi gerekiyor.

2️⃣ The White Lotus 3. sezon

Tam Boyutta Gör Son yılların en çok konuşulan dizilerinden biri olan The White Lotus da şubat ayında yeni sezonuyla geri dönüyor.

Yayın tarihi : 16 şubat

: 16 şubat Kanal : HBO

: HBO Türkiye'de izlenebileceği platform : BluTV

: BluTV Tür: Kara komedi, Drama

Her sezonunda yeni bir grup etrafında dönen yeni bir hikâye anlatan The White Lotus, ilk iki sezonunda olduğu gibi bu sezonda da sınıf ilişkileri gibi toplumsal konulara değinen hicivsel bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. Dizinin ilk sezonunun ana teması zenginlik, 2. sezonun teması ise seksti. 3. sezonun merkezinde ise spiritüellik olacak. Yeni sezonun oyuncu kadrosunda Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs, Lalisa, Michelle Monaghan, Parker Posey gibi isimler yer alıyor.

3️⃣ Zero Day

Tam Boyutta Gör Şubat ayında izleyici ile buluşacak dikkat çekici dizilerden biri de usta oyuncu Robert De Niro'nun başrolünü üstlendiği Zero Day olacak.

Yayın tarihi : 20 şubat

: 20 şubat Platform : Netflix

: Netflix Tür: Politik gerilim, Gizem

Robert De Niro dizide eski bir ABD başkanı olan George Mullen karakterine hayat veriyor. ABD'de binlerce kişinin ölümüne sebep olan siber saldırı sonrası Beyaz Saray'a geri çağrılan Mullen, bu sıfır gün saldırısının arkasında kimin ya da kimlerin olduğunu bulmaya çalışan komisyonun başına getiriliyor. Benzer bir saldırı her an tekrar yaşanabileceği için Mullen ve ekibinin zamana karşı yarışması gerekiyor. Ancak bu arayış onları sadece saldırganlarla değil, Washington, Silikon Vadisi ve Wall Street'teki güç sahipleriyle de karşı karşıya getiriyor.

4️⃣ A Thousand Blows

Tam Boyutta Gör Türkiye'de Disney+'ta izleyic ile buluşacak olan A Thousand Blows, Peaky Blinders'ın yaratıcısı olan Steven Knight'ın imzasını taşıyor.

Yayın tarihi : 21 Şubat

: 21 Şubat Platform : Hulu

: Hulu Türkiye'de izlenebileceği platform : Disney+

: Disney+ Tür: Dövüş, Tarihi drama

Peaky Blinders gibi bir dönem dizisi olan A Thousand Blows, izleyicileri 1880'ler Londrası'na götürüyor. Hikâyenin merkezinde ise Jamaika'dan Londra'ya geldikten sonra suç dünyasının içine çekilen genç bir boksör yer alıyor. Dizinin başrollerini Malachi Kirby, Francis Lovehall ve Stephen Graham paylaşıyor.

5️⃣ Win or Lose

Tam Boyutta Gör Unutulmaz animasyon filmleriyle tanınan Pixar stüdyosu, bu kez orijinal bir diziyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yayın tarihi : 19 Şubat

: 19 Şubat Platform : Disney+

: Disney+ Tür: Animasyon, Komedi

Win or Lose, bir orta okul softball takımına odaklanıyor ve Pickles adını taşıyan bu okul takımının şampiyonluk için çıkacakları maçın arfiesinde yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin her bölümü bu son bir haftada yaşanan olayları farklı bir karakterin gözünden anlatıyor. Çocuklar, aileleri ve öğretmenleri aynı olaylara farklı perspektifler getiriyor.

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6️⃣ Reacher 3. sezon

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'nun bugüne kadar en çok izlenen dizilerinden olan Reacher, şubat ayında 3. sezonuyla geri dönüyor.

Yayın tarihi : 20 şubat

: 20 şubat Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Tür: Aksion, Suç

Lee Child'ın popüler Jack Reacher kitaplarından uyarlanan dizi, eskiden ordunun polis kanadında görev yapan Jack Reacher'a odaklanıyor. Artık ordudan ayrılmış olan Reacher, ABD boyunca amaçsızca seyahat ederken, orduda kazandığı dedektiflik yeteneklerini başkalarına yardım etmek için kullanıyor. Reacher'ın soruşturmaları genelde kendisini nüfuzlu kişilerle karşı karşıya getiriyor.

7️⃣ 1923 2. sezon

Tam Boyutta Gör Western türündeki Yellowstone dizisiyle aynı evrende geçen 1923, 2. sezonuyla geri dönüyor. Dizinin başrollerinde usta oyuncular Harrison Ford ve Helen Mirren yer alıyor.

Yayın tarihi : 23 Şubat

: 23 Şubat Platform : Paramount+

: Paramount+ Türkiye'de izlenebileceği platform : TV+

: TV+ Tür: Western, Drama

Adından da anlaşılacağı üzere 1923 yılında geçen dizi, Yellowstone'un merkezinde yer alan Dutton ailesinin o dönemdeki jenerasyonuna odaklanıyor. O dönem ABD'de yaşanan içki yasağı, ekonomik kriz ve kuraklık gibi problemler, Montana kırsalındaki insanları ülkenin geri kalanından bile fazla etkiliyor. 1923, Dutton ailesinin tüm bu zorluklar karşısında ayakta durma mücadelesini konu alıyor.

8️⃣ Suits LA

Tam Boyutta Gör Netflix'in içerik kütüphanesine eklenmesinin ardından oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Suits, yıllar sonra bir devam dizisine kavuşuyor.

Yayın tarihi : 23 Şubat

: 23 Şubat Kanal : NBC

: NBC Türkiye'de İzlenebileceği Platform : -

: - Tür: Drama

Bir hukuk/mahkeme dizisi olan Suits'in devam dizisi, aynı dünyada geçiyor ama bu kez yeni bir hukuk şirketinde, yeni karakterlere odaklanıyor. Hikâyeyi New York'tan Los Angeles'a taşıyan bu spin-off dizisinde orijinal seriden bazı isimlerin de konuk oyuncu olarak yer alması bekleniyor. Orijinal dizinin ana karakteri olan Harvey Spector'ın bunlardan biri olacağı biliniyor.

9️⃣ Running Point

Tam Boyutta Gör Komedi tarafında şubat ayının öne çıkan yapımı ise Running Point olacak. Ünlü oyuncu Kate Hudson'ın başrolünü üstlendiği dizi, Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Yayın tarihi : 27 Şubat

: 27 Şubat Platform : Netflix

: Netflix Tür: Komedi

Running Point, hayali bir basketbol takımının yönetim ofisinde yaşananları ele alarak, NBA'in arka planında yaşananlara ışık tutuyor. Hikâyenin merkezinde erkek çocuklarla dolu bir ailenin tek kız çocuğu olarak büyüyen Isla yer alıyor. Los Angeles Waves'i yöneten kardeşi başını belaya sokulup görevden uzaklaştırılınca, takımın başına Isla geçiyor. Isla'nın hem ailesini hem de yönetim kurulunu bu işi yapabileceğine inandırması gerekiyor.

🔟 Cassandra

Tam Boyutta Gör Bilim-kurgu meraklıları için şubat ayında başlayacak dikkat çekici yapımlardan biride Netflix'in Almanya yapımı yeni dizisi Cassandra olacak.

Yayın tarihi : 6 Şubat

: 6 Şubat Platform : Netflix

: Netflix Tür: Bilim-Kurgu

Cassandra, son dönemin tartışmalı konusu yapay zekayı merkezine koyuyor. Almanya'da yıllar önce kullanıma sunulan akıllı ev asistanı Cassandra, yıllar sonra eve yeni bir ailenin taşınmasıyla hayata geri dönüyor. Tüm varlığı bu aileye bağlı olan bu eski yapay zeka, aileyi kendisine bağlayabilmek için evde olup biten her şeyi manipüle etmeye başlayınca, aile için kaotik bir süreç başlıyor.

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Şubat ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi