Atari klasiği Missile Command: Recharged mobile geldi

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Oyuncuları bundan yaklaşık 40 yıl öncesine götürecek olan Atari klasiği Missile Command: Recharged mobil platformlar için indirmeye sunuldu. Farklı olarak zengin gerçeklik modu da var.



Atari konsolunun eski klasiklerini mobile uyarlama hamleleri devam ediyor. Konsolun yaklaşık 40 yıl önce beğenerek oynanan klasiği Missile Command: Recharged mobil platformlar için indirmeye sunuldu.



Missile Command: Recharged neler sunuyor ?

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Missile Command: Recharged oyunu Atari ve Nickervision Studios ortaklığında geliştirildi. Oyun şehrinize doğru düşen füzelere karşı kendi füzelerinizi ateşleyerek korunmanızı konu ediniyor.



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Klasik yapımda olduğu gibi düşen füzelerin yönünü iyi tahmin ederek kendi füzenizi o noktaya doğru fırlatmanız gerekiyor. İyi bir tahmin yaparsanız füze düşmeden yok edebiliyorsunuz. Oyun giderek hızlanan bir yapıya sahip.



Klasik yapımdan farklı olarak puanlar toplayarak sistemlerinizi yükseltmeniz ve güçlenmeniz mümkün oluyor. Ayrıca zengin gerçeklik özelliği sayesinde oyunu bir atari kabinindeymiş gibi oynamanız da mümkün.

Yeni oyunu Ios için buradan, https://www.google.com/url?q=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.atari.mobile.missilecommandmc&sa=D&source=hangouts&ust=1585582546063000&usg=AFQjCNHBU0mgxBW51YqT65EGcuEh1ivLLA" rel="nofollow" target="_blank">Android içinse buradan indirebilirsiniz.





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