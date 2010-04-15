ATi Catalyst 10.4 sürücüsünün ön-izleme sürümü çıktı

AMD, Nisan ayı için hazırladığı Catalyst 10.4 sürücüsünün resmi versiyonundan önce bir ön-izleme sürümü yayınladı. Battlefield: Bad Company 2 oyununda tespit edilen haritaların uzun yüklenme sorununa çözüm getiren Catalyst 10.4 ön-izleme sürümü özellikle Radeon HD 5000 serisi ekran kartları kullanıcılarını hedef alıyor fakat aynı zamanda Radeon HD 4000 serisiyle de uyumlu olduğu fakat Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini desteklemediği belirtiliyor.

Hem 32-bit hem de 64-bit işletim sistemleri hazırlanan Catalyst 10.4 ön-izleme sürümünü buradan indirebilirsiniz.