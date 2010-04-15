ATi Catalyst 10.4 sürücüsünün ön-izleme sürümü çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD, Nisan ayı için hazırladığı Catalyst 10.4 sürücüsünün resmi versiyonundan önce bir ön-izleme sürümü yayınladı. Battlefield: Bad Company 2 oyununda tespit edilen haritaların uzun yüklenme sorununa çözüm getiren Catalyst 10.4 ön-izleme sürümü özellikle Radeon HD 5000 serisi ekran kartları kullanıcılarını hedef alıyor fakat aynı zamanda Radeon HD 4000 serisiyle de uyumlu olduğu fakat Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini desteklemediği belirtiliyor.
Hem 32-bit hem de 64-bit işletim sistemleri hazırlanan Catalyst 10.4 ön-izleme sürümünü buradan indirebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O zaman size bide hemen hemen aynı tatta BC2 verelim. istermisiniz sıcak sıcak??
Atinin hangi driver sorununu yaşadınız
acaba şimdiye kadar söylermisiniz???
Bunlar tıpkı nvidianında yaptığı gibi rutin güncellemeler.. Bu güncelleme yapmayı sorun olarak görüyorsanız nvidia'da sürekli güncelleme yapıyor...
Eminim sırf laf olsun diye yorum yapmışsınızdır.. Zaten büyük harf kullanarak yazmanızda oldukça manidar..
benim şansıma herhalde
ati nin 5000 serisi kartları için olan opengl 4.0 catalyst sürücüsünün içerisinde yer alıyor değilmi...
şimdiye kadar bende 5850 ile format attıktan sonra sorun falan yaşamadım ama fifa2010 da gtx275 ile kasılmayan makina kasım kasım kasılıyor ne iş??????
ATİ ZATİ ŞU DRİVER SORUNU ÇÖZSE Bİ PROBLEM KALMICAKAT :(
Haberden anlaşılacağı üzere sadece ön izleme sürücüsü için durum böyle.
10.4WHQL sürücüsü çıkdığında aynen istediğin gibi olacaktır.
10.3ün yeni yayınlandığını ve ATI'nin sürücüleri artık her ay güncellediğini unutmamak lazım.
bu arada fifa2010 oynarken top kalabalık alanlara geldiğinde fps aşırı düşüyor bende başka 5850 sahibi arkadaşlardada böyle bi sorun var mı acaba?
diğer oyunlarda bi sorun yok işlemci q6600 475x8=3800mhz de ve sürücü 10,3 final.