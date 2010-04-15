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ATi Catalyst 10.4 sürücüsünün ön-izleme sürümü çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,7b
1
56
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Nisan ayı için hazırladığı Catalyst 10.4 sürücüsünün resmi versiyonundan önce bir ön-izleme sürümü yayınladı. Battlefield: Bad Company 2 oyununda tespit edilen haritaların uzun yüklenme sorununa çözüm getiren Catalyst 10.4 ön-izleme sürümü özellikle Radeon HD 5000 serisi ekran kartları kullanıcılarını hedef alıyor fakat aynı zamanda Radeon HD 4000 serisiyle de uyumlu olduğu fakat Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini desteklemediği belirtiliyor.

Hem 32-bit hem de 64-bit işletim sistemleri hazırlanan Catalyst 10.4 ön-izleme sürümünü buradan indirebilirsiniz.


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Batuist 9 yıl
@666
O zaman size bide hemen hemen aynı tatta BC2 verelim. istermisiniz sıcak sıcak??
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m3kd 9 yıl
Oyun cıkalı 1.5 aydan fazla oldu ATI daha yeni yeni sorunları çözüyor bc2 için.O da sırf 5xxx serisi için
sorunsuzmuş bide driverlar ehehe
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DH Misafiri 9 yıl
4830 1g ile street fighter 4 1680*1050 de 60fps olan oyun kasılmaya başladı,beta olmasına bağlıyorum.
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kolpaci 9 yıl
Yükledim DX10 a aldım ve yüklemede az da olsa bi fark yarattı en azından her hangi araca binebildim yoksa hep yaya kalıyordum oyun başlarında bu arada ekran kartım 4890
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kolpaci 9 yıl
Haber için teşekkürler hemen denicem DX10 da baya uzun sürüyodu yüklemeler DX9 da ise çok kısa bakalım gerçtekn etki etmişmi.. Bu arada yükleyip BC2 yi deneyen varmı ?
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menem 9 yıl
ben BC2 de şu suda sandal sürerken aşırı kasılıyordu acaba bu sorun düzeldi mi tam sürüm çıksın deniycem...
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Batuist 9 yıl
@ huseyincarnege
Atinin hangi driver sorununu yaşadınız
acaba şimdiye kadar söylermisiniz???
Bunlar tıpkı nvidianında yaptığı gibi rutin güncellemeler.. Bu güncelleme yapmayı sorun olarak görüyorsanız nvidia'da sürekli güncelleme yapıyor...
Eminim sırf laf olsun diye yorum yapmışsınızdır.. Zaten büyük harf kullanarak yazmanızda oldukça manidar..
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hak_an 9 yıl
ben şimdiye kadar atinin hiç bir driverinde ve kartında sorun yaşamadım
benim şansıma herhalde


ati nin 5000 serisi kartları için olan opengl 4.0 catalyst sürücüsünün içerisinde yer alıyor değilmi...

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(((TeAcHeR))) 9 yıl

Batuist

@ huseyincarnege

Atinin hangi driver sorununu yaşadınız
acaba şimdiye kadar söylermisiniz???

Bunlar tıpkı nvidianında yaptığı gibi rutin güncellemeler.. Bu güncelleme yapmayı sorun olarak görüyorsanız nvidia'da sürekli güncelleme yapıyor...

Eminim sırf laf olsun diye yorum yapmışsınızdır.. Zaten büyük harf kullanarak yazmanızda oldukça manidar..

şimdiye kadar bende 5850 ile format attıktan sonra sorun falan yaşamadım ama fifa2010 da gtx275 ile kasılmayan makina kasım kasım kasılıyor ne iş??????
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DH Misafiri 9 yıl
bu ne tür bir iş anlamadım adamlar sürücününde yamasınımı çıkarıyor napıyor
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chngrn1905 9 yıl
BC2 de bi değişiklik gören varmı ben 4890 1680 1050 ile aa2 gerisi full kasmadan oynayabiliorum şu an..
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huseyincarnege 9 yıl

ATİ ZATİ ŞU DRİVER SORUNU ÇÖZSE Bİ PROBLEM KALMICAKAT :(
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aydogdu1453 9 yıl
Bu ne hocam sürücü çıkarırsın tüm güncel gpular için geçerli olur.Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition desteklemiyormuş sanki bu kart uzaydan geldi.Zaten adam akıllı driver çıkaramıyolar bir de kart seçiyolar.
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hsngencer 9 yıl
işte bu.sonunda bad company 2 icin yamalar gelmeye başladı.
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yelkowan 9 yıl
aydogdu1453

Bu ne hocam sürücü çıkarırsın tüm güncel gpular için geçerli olur.Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition desteklemiyormuş sanki bu kart uzaydan geldi.Zaten adam akıllı driver çıkaramıyolar bir de kart seçiyolar.


Haberden anlaşılacağı üzere sadece ön izleme sürücüsü için durum böyle.
10.4WHQL sürücüsü çıkdığında aynen istediğin gibi olacaktır.

10.3ün yeni yayınlandığını ve ATI'nin sürücüleri artık her ay güncellediğini unutmamak lazım.
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V. 9 yıl
sanırsam bu 10.4a sürücüsü peki gerçek sürümü ne zaman çıkacak
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
deneyen var mı?

bu arada fifa2010 oynarken top kalabalık alanlara geldiğinde fps aşırı düşüyor bende başka 5850 sahibi arkadaşlardada böyle bi sorun var mı acaba?

diğer oyunlarda bi sorun yok işlemci q6600 475x8=3800mhz de ve sürücü 10,3 final.
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