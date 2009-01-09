ATi Radeon HD 4870 X2'nin fiyatı düşmeye başladı

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Ve beklenen oldu! Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini lanse edip performans liderliğini rakibinden ggeri almasıyla birlikte ATi cephesi de harekete geçti zira Radeon HD 4870 X2'ye yönelik fiyat indirim haberleri gelmeye başladı. AMD-ATi tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında gezegenin en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2'nin fiyatı 400$'a kadar geriledi.

AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 modeline güç veren 55nm RV770XT GPU'sunun çiftine sahip olan, 1600x paralel işlem birimiyle donatılan ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle dikkat çeken Radeon HD 4870 X2, 5 ay boyunca yerini kimseye kaptırmadığı liderlik koltuğunu GeForce GTX 295 ile bilrlikte Nvidia'ya teslim ediyor. AMD-ATi ise bu hamleye pozisyonunu güçlendirebilmek adına yeni bir fiyat indirimiyle cevap vermeyi planlıyor.

Henüz AMD-ATi cephesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmış olmasa da Sapphire'in Radeon HD 4870 X2 modeli, Newegg üzerinde Mail-in-Rebate programıyla 400$ seviyesinden temin edilebiliyor. Şu an için sadece Newegg agresif bir fiyatlandırma yoluna gitmiş olsa da diğer satıcılarından HD 4870 X2 için indirime gitmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.. Bakalım f/p galibi kim olacak.

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