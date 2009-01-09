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ATi Radeon HD 4870 X2'nin fiyatı düşmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
32,5b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4870 X2'nin fiyatı düşmeye başladı
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Ve beklenen oldu! Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini lanse edip performans liderliğini rakibinden ggeri almasıyla birlikte ATi cephesi de harekete geçti zira Radeon HD 4870 X2'ye yönelik fiyat indirim haberleri gelmeye başladı. AMD-ATi tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında gezegenin en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2'nin fiyatı 400$'a kadar geriledi.

AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 modeline güç veren 55nm RV770XT GPU'sunun çiftine sahip olan, 1600x paralel işlem birimiyle donatılan ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle dikkat çeken Radeon HD 4870 X2, 5 ay boyunca yerini kimseye kaptırmadığı liderlik koltuğunu GeForce GTX 295 ile bilrlikte Nvidia'ya teslim ediyor. AMD-ATi ise bu hamleye pozisyonunu güçlendirebilmek adına yeni bir fiyat indirimiyle cevap vermeyi planlıyor.

Henüz AMD-ATi cephesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmış olmasa da Sapphire'in Radeon HD 4870 X2 modeli, Newegg üzerinde Mail-in-Rebate programıyla 400$ seviyesinden temin edilebiliyor. Şu an için sadece Newegg agresif bir fiyatlandırma yoluna gitmiş olsa da diğer satıcılarından HD 4870 X2 için indirime gitmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.. Bakalım f/p galibi kim olacak.

ATi Radeon HD 4870 X2'nin fiyatı düşmeye başladı
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Byrad 8 yıl
evet ati driver yapmıo dibe?camur atmaktan başka bildiğiniz bişe varmı?nvidia sı olan atiye ati kartı olan nvidia 'a atıyor kackere fps testi yaptınız kartları karşılaştırıp forumdaki şeyleri cok aldırış etmeyin beyler.etrafınızda iyi anlayanlara sorun yaşlarıda yüksek olursa daha cok bilgi edine bilirsiniz gördüğünüz gibi burdaki coluk cocugun bilgisinden bi halt ögrenemessiniz cünki.
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m.Jackson 8 yıl

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CrySystem 8 yıl

Byrad

evet ati driver yapmıo dibe?camur atmaktan başka bildiğiniz bişe varmı?nvidia sı olan atiye ati kartı olan nvidia 'a atıyor kackere fps testi yaptınız kartları karşılaştırıp forumdaki şeyleri cok aldırış etmeyin beyler.etrafınızda iyi anlayanlara sorun yaşlarıda yüksek olursa daha cok bilgi edine bilirsiniz gördüğünüz gibi burdaki coluk cocugun bilgisinden bi halt ögrenemessiniz cünki.


Geç başlamış ama hızlı
4870x2 öleli çok oldu
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Red 8 yıl

Byrad

evet ati driver yapmıo dibe?camur atmaktan başka bildiğiniz bişe varmı?nvidia sı olan atiye ati kartı olan nvidia 'a atıyor kackere fps testi yaptınız kartları karşılaştırıp forumdaki şeyleri cok aldırış etmeyin beyler.etrafınızda iyi anlayanlara sorun yaşlarıda yüksek olursa daha cok bilgi edine bilirsiniz gördüğünüz gibi burdaki coluk cocugun bilgisinden bi halt ögrenemessiniz cünki.



saatler ileri alındı dostum
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yugams 10 yıl
doganın vaz geçilmez kuralı kart bazında rekabet yapamıyorsan fiyat bazında cazip olmaya bakarsın lakin nvidia iyi iş çıkarmış ati 5870 serisi çıkana dek fiyat düşürerek durumu kurtarıcak son kulanıcı için olabilecek en iyi haber.
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vbalikci 10 yıl
Düşşün, daha beter olsun da biz de gidip alalım. 4850'den sıkıldım.
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BARKU 10 yıl
atinin sürücüleri ve kart hataları insanı bıktırıyor ama son dönemde f/p oranında iyi yol tutturdu.
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miraculous 10 yıl
insin insin ben alamıyorum ama alabilecekler için iyi haber
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rabbitweed 10 yıl
mail in rebate i neden indirim gibi goruyorsunuz anlamiyorum....
genellikle amerikali vatandaslarin kullanabildigi bir sistem...
fisi geri gonderdikten sonra 2-3 ay sonra paraniz iade oluyor.yani ilk aldiginizda cebinizden cikan fiyat 400 degil 449.

mail in rebate i indirim gibi gostermek dogru degil...
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TELESCOPE 10 yıl
piyasada yok,yok fiyatların inmesi iyiolur
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F.@.T.İ.H 10 yıl

ins. 350-400 usd civarlarına gelirse cok iyi olur...
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eric13 10 yıl
sapphire zaten 489 du o her zaman ilk indiren oluyor bu fiyat asıl gtx 285 i çok sıkıştıracak çünkü aynı fiyatta girecek gibi
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