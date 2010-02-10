ATi Radeon HD 5830 detaylandı: 750MHz, 256-bit ve 1280x paralel işlem birimi

AMD'nin son kullanıcılar tarafından merakla beklenen ATi Radeon HD 5830 modeli detaylandı. 25 Ocak'ta çıkacağı düşünülen ardından 5 Şubat'a ertelendiği söylenen ve son gelen bilgilere göre Çin'deki yeni yıl tatilini takiben ay sonuna doğru çıkması beklenen ATi Radeon HD 5830'un teknik özellikleri şekilleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunun (HD 5850'de Pro, HD 5870'de XT versiyonları) güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 1280x paralel işlem birimiyle gelecek. Paralel işlemci sayısı açısından ATi Radeon HD 5850'nin gerisinde, HD 4000 serisindeki tek GPU'lu tüm modellerin ise önünde yer alan yeni modelin, 1GB GDDR5 bellek, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 60x doku ünitesiyle geleceği bildiriliyor.

Grafik işlem biriminin 750MHz, belleklerinin ise 4000MHz'de görev yapması beklenen DirectX 11 destekli yeni model, diğer özellikleri itibariyle Radeon HD 5800 serisinin karakteristik detaylarını yansıtacak gibi görünüyor. Batmobil tasarımını esas alması ve Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör desteği sunması beklenen Radeon HD 5830 aynı zamanda Crossfire X ve UVD teknolojilerini de bünyesinde barındıracak. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olacağı belirtilen ATi Radeon HD 5830'da özel model çeşitliliği yaşanması ve bu modellerin 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.