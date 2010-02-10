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ATi Radeon HD 5830 detaylandı: 750MHz, 256-bit ve 1280x paralel işlem birimi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,6b
1
48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin son kullanıcılar tarafından merakla beklenen ATi Radeon HD 5830 modeli detaylandı. 25 Ocak'ta çıkacağı düşünülen ardından 5 Şubat'a ertelendiği söylenen ve son gelen bilgilere göre Çin'deki yeni yıl tatilini takiben ay sonuna doğru çıkması beklenen ATi Radeon HD 5830'un teknik özellikleri şekilleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunun (HD 5850'de Pro, HD 5870'de XT versiyonları) güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 1280x paralel işlem birimiyle gelecek. Paralel işlemci sayısı açısından ATi Radeon HD 5850'nin gerisinde, HD 4000 serisindeki tek GPU'lu tüm modellerin ise önünde yer alan yeni modelin, 1GB GDDR5 bellek, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 60x doku ünitesiyle geleceği bildiriliyor.

Grafik işlem biriminin 750MHz, belleklerinin ise 4000MHz'de görev yapması beklenen DirectX 11 destekli yeni model, diğer özellikleri itibariyle Radeon HD 5800 serisinin karakteristik detaylarını yansıtacak gibi görünüyor. Batmobil tasarımını esas alması ve Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör desteği sunması beklenen Radeon HD 5830 aynı zamanda Crossfire X ve UVD teknolojilerini de bünyesinde barındıracak. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olacağı belirtilen ATi Radeon HD 5830'da özel model çeşitliliği yaşanması ve bu modellerin 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.


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sendemail 9 yıl
iphone bu karttan daha pahalı.... :p
ancak bu kartında fanları applefanlardan daha güçlü gibi..
merakla hödö hödö...
no:022 forumda her konuya iphone çemkirmece şampiyınşip 010
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Orodruin 9 yıl
O kadar yazılmış çizilmiş. diceğim sadece su ATI iyi kart yapıyorda o 1280 paralel işlem biriminin ne yazıkki sadece 5'te 1'i kullanılmakta. Eğer Nvidia kalkıp 1280 işlem birimli DDR5 barındıran 512bit bir kart tasarlarsa ozaman ATI'nin işi çıkmaza girer. Nvidia'cı yada Ati'ci değilim fakat ne yazık ki nvidia her zamana önde bulunacaktır. 8800GTX vakası akıllardan cıkmış değildir henüz. 1,5 yılda ATI anca ona hemen hemen denk bir kart anca üretmiştir.
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DH Misafiri 9 yıl
hd 4890 la aynı ayarda olur
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DH Misafiri 9 yıl
hd 4890 la aynı ayarda olur
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V. 9 yıl
off buna vmod ile 1 ghz ve memory clock 4500 mhz yaptımmı varya dadından yenmez
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dellino 9 yıl
Fermi'nin çıkmasını ve fiyatların düşmesini bekliyoruz.
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N-0NE 9 yıl
@Batuist 512bit ddr4'ün 256bit ddr5'e eşit olduğunu bilmiyordum bilseydim zaten söylemezdim.
Ayrıca pek bilgin yok vs. gibi sözleri sana yakıştıramadım
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F.@.T.İ.H 9 yıl
bu kartın cf düzeneğindeki performansını merak ediyorum..
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ebehram 9 yıl
Fiyatlar oldukca yuksek yeni kart almak icin Fermiyi beklemek sart.
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XRacer 9 yıl
Bu kart HD4890'ı geçer bence.
HD5850'den ne kadar geri,HD5770'ten ise ne kadar ileri olacağı ise merak konusu...
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gigabit78 9 yıl
beklenen kart ama tam olarak inceleme ve fiyat bilgisini görmeden yorum yapmak doru olmaz keşke fermide elini biraz çabuk tutsada kartlar alınacak seviyede olsa
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N-0NE 9 yıl
@Batuist 512bit ddr4'ün 256bit ddr5'e eşit olduğunu bilmiyordum bilseydim zaten söylemezdim.
Ayrıca pek bilgin yok vs. gibi sözleri sana yakıştıramadım
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Batuist 9 yıl

N-0NE

@Batuist 512bit ddr4'ün 256bit ddr5'e eşit olduğunu bilmiyordum bilseydim zaten söylemezdim.

Ayrıca pek bilgin yok vs. gibi sözleri sana yakıştıramadım

Artniyetle söylemedim kusura bakma, öyle olsaydı zaten durumu izah etmezdim.. Yanlış anlaşıldıysa özür dilerim..

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CoreXXX 9 yıl
f/p kartı geliyor bu kart piyasayı çok sallar.4830 ve 4770 gibi
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