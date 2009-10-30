ATi ve Nvidia'nın kabusu tekrar dirildi: TSMC verimlilik problemleri yaşıyor

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Başta ATi ve Nvidia olmak üzere irili ufaklı 200'e yakın firma için hacimli üretim gerçekleştiren Tayvan merkezli TSMC'de yeni bir verimlilik problemi patlak verdi. Hatırlanacağı üzere yılın ilk yarısında 40nm üretim süreci için verimlilik problemleri yaşayan TSMC'nin, masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak lanse edilen ATi Radeon HD 4770'in yaygınlaşamamasındaki neden olarak gösterilmiş, AMD-ATi de yaptığı açıklamasında 40nm üretim süreci için TSMC'nin verimlilik problemlerini doğrularken, her yeni süreçte benzer sorunlar yaşanabileceğini dikkat çekmişti. Uzun süren çalışmalar sonucunda 40nm için üretim verimliliği yaz aylarında yükseltmeye ve %60'lara kadar çıkartmayı başaran TSMC'de verimliliğin %40'a düştüğü belirtiliyor.

Firma cephesinden gelen bilgiler de verimlilik problemlerini doğrularken, yıl sona ermeden sorunun aşılması amaçlanıyor. Ancak firmanın yaşadığı problem, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ATi Radeon HD 5000 serisi ve en azından bir modelinin lanse edilmesi beklenen Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia ekran kartları için malesef iyiye işaret değil. Tamamı 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, DirectX 11 destekli dört yeni modeliyle pazarda olan ve çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelini lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi, TSMC'nin yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü, pazara "önce" girmenin avantajlarını planladığı ölçüde kullanamayabilir zira yaşanan problemin verimliliği düşürmesinden ötürü hem üretim maliyetleri artacak hem de yeteri miktarda üretim gerçekleştirilemeyecek.

Yurt dışında tüketim çılgınlığının yaşandığı tatil dönemine denk gelen bu problemin son kullanıcılara ne zaman ve nasıl yansıyacağını ise zaman gösterecek. Bu arada TSMC'nin yaşadığı verimlilik problemleri, gözleri bir kez daha GlobalFoundries firmasına çevirdi. AMD ve ATIC firmasının öncülüğünde kurulan döküm firmasının, gelecek yıl içerisinde hacimli GPU üretimine hazır olması bekleniyor.