Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Atık sulardan üreyi ayırıp hidrojen üretmek yakında mümkün olabilir

    ABD'deki Worcester Politeknik Enstitüsü (WPI) araştırmacıları atık sulardaki üreyi uzaklaştıracak ve potansiyel olarak hidrojen gazına dönüştürecek bir yöntem geliştirdi. 
    Atık sulardan üreyi ayırıp hidrojen üretmek mümkün olabilir Tam Boyutta Gör
    Atık suyun verimli bir şekilde temizlendiği ve aynı zamanda hidrojen üretimine de katkıda bulunduğu bir dünya hayal edelim. ABD'deki Worcester Politeknik Enstitüsü (WPI) araştırmacıları bu hayali gerçekleştirmek için üreyi sudan uzaklaştıracak ve potansiyel olarak hidrojen gazına dönüştürecek bir malzeme geliştirdi. 

    WPI'da Kimya Mühendisliği alanında profesör Xiaowei Teng tarafından yürütülen çalışma, üre elektrolizinde uzun süredir devam eden bir soruna umut verici bir çözüm ortaya koyuyor. Üre, nitrojen açısından zengin yaygın bir tarımsal gübredir ve insan metabolizmasının bir yan ürünüdür. Suda yüksek miktarda bulunduğunda ise çevresel sorunlara sebep oluyor. Üre açısından zengin tarımsal akış ve atık su deşarjı, zararlı alglerin çoğalmasına ve oksijensiz ölü bölgeler oluşumuna katkıda bulunarak, suları ve insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

    Bununla birlikte, ürenin toksik olmayan yapısı, suda yüksek çözünürlüğü ve önemli miktarda hidrojen içeriği gibi benzersiz özellikleri, onu hidrojen depolama ve üretimi için potansiyel bir aday haline getiriyor.

    Üreyi sudan ayırmak zorlu bir süreç

    Ürenin hidrojen üretimi için kullanılmasındaki sorun, üreyi su yerine seçici olarak oksitleyen düşük maliyetli ve yüksek verimli elektrokatalizörlerin olmaması. Teng ve WPI'daki ekibi, çalışmalarında ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, benzersiz elektronik yapılara sahip, sinerjistik olarak etkileşime giren nikel ve kobalt atomlarından oluşan elektrokatalizörler yaratarak bu zorluğun üstesinden geldi.

    Ekibin araştırması homojen nikel ve kobalt oksitler ve hidroksitlere odaklandı. Benzersiz elektronik yapıların baskın Ni2+ ve Co3+ türleriyle uyarlanmasının, üre oksidasyonu için elektrokimyasal aktiviteyi ve seçiciliği arttırmak için çok önemli olduğunu keşfetti.

    Teng şöyle açıklıyor: "Bu elektronik konfigürasyon, üre oksidasyonunun seçiciliğini geliştirmek için çok önemli bir faktördür çünkü Ni3+ gibi daha yüksek nikel değerinin gerçekten de güçlü elektrik akımı çıkışıyla hızlı bir reaksiyon üretilmesine yardımcı olduğunu gözlemliyoruz; ancak akımın büyük bir kısmı, istenmeyen su oksidasyonundan kaynaklanıyordu."

    WPI'dan Profesör Aaron Deskins tarafından gerçekleştirilen hesaplamalı simülasyonlar, nikel ve kobalt oksitlerin ve hidroksitlerin homojen karışımının, elektronun yeniden dağıtımını kolaylaştırdığını, üre ve su molekülleriyle bağlanma için katalizörleri optimize ettiğini gösteren deneysel bulguları destekledi.

    Üre, onlarca yıldır ticari olarak üretilen önemli bir azotlu gübre ve yem katkı maddesi. Yalnızca 2021 yılında yaklaşık 180 milyon ton üre üretildi. Yetişkin bir insan günde 1,5 litre idrar üretiyor, bu da yılda 11 kg üre ve 0,77 kg hidrojen gazına eşdeğer. Ekibin bulguları, atık sulardan verimli bir şekilde hidrojen yakıtı üretmekle kalmayıp, aynı zamanda ekolojik sistemlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğine de katkıda bulunarak ürenin kullanılma biçiminde devrim yaratabilir.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/researchers-transform-polluted-water-into-fuel-with-urea-removal https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acs.jpclett.3c03257
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uçakta bluetooth kulaklık kullanılır mı www.taobao.com türkçe sekstilyon dan sonra ne gelir bilgisayar klavyeyi görmüyor yurtta uyarı cezası sicile işler mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9A
    Xiaomi Redmi 9A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız