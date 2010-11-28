Audi, 1980 Quattro Coupe ile yeni Quattro Concept'i yayınladığı videoda buluşturdu

Volkswagen Group'un premium markası Audi'nin efsanevi modeli Quattro Coupe, otomobil severlerin gönlünde ayrı bir yer edinmiştir.80'lerde satılan modelin üretim versiyonunun zamanın ötesinde olmasıyla birlikte Rally versiyonu Dünya Ralli Şampiyonası'nda önemli başarılara da imza atmıştı. Audi'nin bu efsanevi modelinin üretiminin 30. yılı şerefine geliştirdiği ve Paris Motor Show'da tanıttığı Quattro Concept ise efsanevi modeli aratmayacak gibi görünüyor.

Audi, yeni yayınladığı bir videoda 84 model Quattro Coupe ile Quattro Concept'i bir araya getirmiş. Quattro Coupe'nin efsanesini devam ettirmek isteyen Alman markası, Paris Motor Show'da çok beğenilen Quattro Concept'in üretim versiyonunu geliştiriyor. Audi'ye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre ise Quattro Concept'in üretim versiyonu RS5 Coupe şasesi üzerinde geliştirilecek ve otomobili RS3 ve TT RS'te kullanılan 2.5 litre hacmindeki turbo beslemeli motorun 408 beygirlik bir versiyonu hareket ettirecek.

Quattro Concept'in üretim versiyonunun ne zaman yollara çıkacağı belli olmasa da Audi'nin o tarihe kadar efsanevi modeli ve yeni modeli bir araya getiren başka video ve resimler yayınlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.