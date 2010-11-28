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Audi, 1980 Quattro Coupe ile yeni Quattro Concept'i yayınladığı videoda buluşturdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,1b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Volkswagen Group'un premium markası Audi'nin efsanevi modeli Quattro Coupe, otomobil severlerin gönlünde ayrı bir yer edinmiştir.80'lerde satılan modelin üretim versiyonunun zamanın ötesinde olmasıyla birlikte Rally versiyonu Dünya Ralli Şampiyonası'nda önemli başarılara da imza atmıştı. Audi'nin bu efsanevi modelinin üretiminin 30. yılı şerefine geliştirdiği ve Paris Motor Show'da tanıttığı Quattro Concept ise efsanevi modeli aratmayacak gibi görünüyor.

Audi, yeni yayınladığı bir videoda 84 model Quattro Coupe ile Quattro Concept'i bir araya getirmiş. Quattro Coupe'nin efsanesini devam ettirmek isteyen Alman markası, Paris Motor Show'da çok beğenilen Quattro Concept'in üretim versiyonunu geliştiriyor. Audi'ye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre ise Quattro Concept'in üretim versiyonu RS5 Coupe şasesi üzerinde geliştirilecek ve otomobili RS3 ve TT RS'te kullanılan 2.5 litre hacmindeki turbo beslemeli motorun 408 beygirlik bir versiyonu hareket ettirecek.

Quattro Concept'in üretim versiyonunun ne zaman yollara çıkacağı belli olmasa da Audi'nin o tarihe kadar efsanevi modeli ve yeni modeli bir araya getiren başka video ve resimler yayınlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.


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melyyh 8 yıl
Türk insanındaki tipik 'benzetme eğilimi' . Birşeyi görür görmez hemen birşeye benzetmeye çalışıyoruz. Özgün bişey olması mümkün değil çünkü. İllaki birşeye benzeyecek. bu durumu o kadar vahim yaşadım ki bir çok kez , boş laf olarak algılamaktan geçemiyorum artık. Bagajın üzerine kondurulmuş stepne gören bu insanlar, direkt arazi aracı diyorlar emin olun. özgün , ilginç bir tasarım değil , direkt jip.
Koskoca Audi de başka markaların modellerini çalıcaklardı yani. boş laf...
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vidoko 9 yıl
arabada bir heybetlik var güzel tsasarım
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Luc4sHood 9 yıl
Yukarıdaki 3 concept araçtan en iyisi Quattro bence



Ask.Makinası

Copy/Paste Citroén [>:]


Oldu o zaman
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BehramX 9 yıl
şu citroeni gözümüz önüne koymayın yahu alamanın yanında citroen halt yemiş
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ogkasa 9 yıl
aracın farlarına harbiden bittim yani. Ama bu araçlar içinde en süperi bana göre citroen. Mükemmel bir araba videolarını izleyin derim felaket bi motor sesi var
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Jagermeister. 9 yıl
Copy/Paste Citroén [>:]
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G7* 9 yıl
Efsanenin canlanması iyi olmuş.konsepte yakın çıkar gibi çünkü konseptine özel abartı bir unsur yok çizgileri çok güzel.
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digitayf 9 yıl
Bence 3 arabada birbirinden çok farklı tasarımlar özgün çağına uygun. 4 tekeri olan beyaz olan her araba aynı değildir. :D
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lonely_man 9 yıl
Bencede 3üde yeterince farklı görünüyor. Bir birlerine benzeme sebeplerinin farları inceltme çabası olduğunu düşünüyorum. BU arada araç Dehşet-ül Vahşet yani.
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DH Misafiri 9 yıl
bunun dizeli varmi acaba ??
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-Dominic- 9 yıl
Bu conceptler neden hep birbirine benzer ki !



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The Force 9 yıl
Ön tarafı Evo X'u andırıyor fakat çok daha sert görünüşlü, çok beğendim gerçekten.
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watkseburt 9 yıl
BUNA EVRİM DENİR İŞTE

ön farlar yakıyor
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wolkytolky 9 yıl
Mükemmel Ötesi
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