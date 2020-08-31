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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Audi'den SUV'ları daha çevik ve konforlu hale getiren sistem: eAWS

    SUV modellerinin her türlü yol şartında konforlu sürüşten ödün vermeden en sportif sürüşü ve minimum merkezkaç kuvveti uygulamasını sağlamak isteyen Audi, bunu "eAWS" ile mümkün kılıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Audi'den SUV'ları daha çevik ve konforlu hale getiren sistem: eAWS
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    Konforlu ve yüksek sürüş, geniş iç hacim gibi özellikleri nedeniyle tercih edilen SUV'lar, tasarımları gereği yüksek oldukları için düz yollarda her ne kadar konforlu bir sürüş sunsalar da virajlarda ağırlık merkezleri daha yüksekte oldukları için merkezkaç kuvvetine daha fazla maruz kalıyor. Bunun sonucu olarak virajlarda SUV’ların sportiflik ve çeviklikleri azalırken, sürüş konforlu da olumsuz etkilenebiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV zammıyla ilgili açıklamalar"

    Audi’nin geliştirdiği yeni teknoloji ise bu sorunu ortadan kaldırıyor. Audi’nin Q SUV ailesinin en güçlü üyeleri olan Q7, SQ7, SQ8 ve RSQ8 modellerinde sunduğu eAWS, 48V elektrikle çalışan bir elektrik motoru ile çalışıyor. Önde ve arka aksta bulunan elektrik sistemi; güçlü aktüatörler ve dengeleyici sistem, aracın viraja girdiği durumlarda devreye giriyor. Süspansiyon dengesini otomatik olarak ayarlayarak; virajda aracın maruz kaldığı merkezkaç kuvvetini en aza indiriyor. Sonuç ise viraj içinde dahi konforlu bir sürüş oluyor.

    Audi'den SUV'ları daha çevik ve konforlu hale getiren sistem: eAWS

    eAWS için gerekli elektrik enerjisi, aracın sisteminden bağımsız çalışan 48 V’lik bir sistemden sağlanıyor. Sistem, sensörleri vasıtasıyla milisaniyeler içinde akslardaki dengeleyicilerin ihtiyacı olan değerleri hesaplıyor. eAWS, dengeleyicilere 1200 Nm’a kadar ulaşan bir tork sağlayabiliyor.

    Peki tüm bu teknoloji sürücüye ne sağlıyor? eAWS ile sürücüler, performanslı Q modellerini daha çevik ve daha konforlu kullanabiliyor. Virajda savrulma veya virajdan çıkma yaşanması engellendiği gibi, modellerin sürüşü daha da kolaylaşıyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Schrödinger Kedisi (Cem S.) 58 dk.
    Merkez kaç ile yüksekliğin ne alakası var yahu
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    fgezgini (Yusuf GELEN) 1 sa.
    Merkez kaç kuvveti taşıtın yüksekliğine değil kurbanın çapına bağlıdır. Söylenen sistem ağırlık merkezin yüksekte olan suv araçlarıla etki eden savrulma etkisini ağırlık merkezini değiştirerek azaltmaya dayanıyor.
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    CapriceClassic 1 sa.
    Q serileri de yalan oldu artık efektif olarak son zamdan ve kurun uçmasından sonra.
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    barisbulak (Barış Bulak) 1 sa.
    Almancı kardeşlerimiz için güzel haber bizim için değişen bişey yok
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