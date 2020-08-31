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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV zammıyla ilgili açıklamalar

    30 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammıyla ilgili sektörün önde gelen temsilcilerinden ilk açıklamalar geldi. Söz konusu düzenleme pazarı olumsuz etkileyecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV zammıyla ilgili açıklamalar
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    Otomotiv sektörünün uzun zamandır beklediği, ÖTV matrah ve oranlarının yeniden belirlendiği düzenleme sonunda geldi. Söz konusu düzenleme, alt dilimdeki araçların fiyatına küçük bir indirim olarak yansırken, orta ve üst dilimdeki araçlarda fahiş fiyat artışlarına neden oldu. Sektör temsilcileri, yeni ÖTV zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Matrahlara dayalı düzenlemede en düşük vergi dilimlerine giren model sayısının çok kısıtlı olması ve bu bakımdan matrah sınırının altında kalan model seçeneklerinin azlığının tüketiciler yönünden mağduriyetlere yol açacağını belirten Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu:

    “30 Ağustos tarihi itibariyle yayımlanan ve yürürlüğe giren yeni ÖTV artışlarının otomotiv iç pazarın büyümesine ve yeniden 1 milyon seviyesine ulaşmasına ise olumsuz etkisi olacağı görüşündeyiz. Bu durum Otomotiv ekosistemindeki paydaşları da olumsuz etkilemekle beraber Türkiye'ye yapılacak potansiyel yatırımları, istihdamı menfi yönde etkileyecektir.” açıklamasında bulundu.

    Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV zammıyla ilgili açıklamalar
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    OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye'de satılan her 10 aracın 6 tanesinin ithal modeller olması ve ortalama fiyatların 130.000 TL'nin üzerinde seyretmesi nedeniyle araç fiyatlarının daha da ulaşılması zor seviyelere çıkmasına neden olacağını düşünüyoruz. Tüketicinin, yükselme eğilimindeki kredi faizlerinin üzerine bir de ÖTV düzenlemesi (%60-80) ile araçlara ulaşım maliyetlerinin artması, talepte önemli bir azalma yönünde potansiyel taşımaktadır. Gerek pandemi etkisi ile gerekse de faizlerin yükselmesi ile hem yetkili satıcılara hem de markalara planlama ve stoklama açısından ciddi ek yükler de getirecektir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Otomobil fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek?

    ÖTV matrah düzenlemesinin yaratacağı olumlu etki ile ÖTV oranlarındaki artışın yaratacağı olumsuz etki birlikte değerlendirildiğinde sektörümüzü kısa ve orta vadede daraltacak bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz. Bu düzenlemenin ikinci el piyasasındaki fiyat istikrarsızlığına da olumsuz katkı sağlayacak bir gelişme olmasından endişe duyuyoruz.”

    Ayrıca Bkz. "Otomotive ÖTV zammı geldi"

    Vergi sisteminin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt da şunları söyledi:

    “2018 yılından beri güncellenmeyen ÖTV matrahlarının nihayet güncellenmiş olmasını olumlu olarak değerlendiriyorum. Bununla birlikte, yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz.

    Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV zammıyla ilgili açıklamalar
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    En başından beri söylediğimiz gibi, mevcut vergi sisteminin artık değiştirilmesi gerekmektedir. Sürekli olarak birçok tartışmaya sebebiyet veren, sadece motor hacmine ve matrah baremlerine göre kurgulanmış bu sistemin, sıklıkla güncellenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Ayrıca, gelişen otomobil teknolojilerini desteklemekte eksik kalan bir sistemdir.”

    Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel de “ÖTV baremlerinde yapılan yeni düzenleme, özellikle yerli üretim araçların giriş versiyonları için olumlu olsa da pazarda satılan araçların yarısından çoğunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. Özellikle SUV ile B, C ve D segmenti binek otomobillerin fiyatlarında büyük artış yaşanacaktır. Bu da yıl sonunda toplam pazar için yapılan tahminlere ulaşmanın zor olduğunu bize göstermektedir.” şeklinde konuştu.



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    Mütercim Bey (F. Öz) 2 sa. en beğenilen
    Kimse araba almasa öyle bir düşürmek zorunda kalırlar ki. Baktılar her türlü satıyor, dur biraz daha ÖTV artıralım düşüncesi hakim.
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    koçari (ali burak) 3 sa.
    İnsanda ne moral bıraktılar he de heves
    Yanıtla +13
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    MrKattchup 2 sa.
    Dünya çapında bir şirketin genel müdürü oluyorsun büyük emeklerle kötü şartlar altında markayı Türkiye'de ayakta tutmaya çalışıyorsun bir sabah kalkıyorsun ve bütün planların çöpe atılmış, verdiğin siparişlere yapılan anlaşmalara mı yanarsın yaptığın planlara çalışanlarının ve kendi geleceğine mi yanarsın.
    Dünya çapında bir şirketin genel müdürü oluyorsun büyük emeklerle kötü şartlar altında markayı Türkiye'de ayakta tutmaya çalışıyorsun bir sabah kalkıyorsun ve b...
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    shade_boi (Ali G) 1 dk.
    İkinci el fiyatlarını düşürmek yerine sıfırların fiyatını artırmak mi? Çok mantıklı gerçekten 😂
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    kartal172 (Cemil ) 13 dk.
    Buz dolabı satışları patladı. Durmak yok yola devam!
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    TurboBoosted (Evren X) 39 dk.
    böyle ülke mi yönetilir? yetti artık.
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    kator (kadir turgut) 49 dk.
    Mamaları azaldı ağlarlar tabi. Hiç durmadan talebi fırsata çevirip zam üzerine zam yaptılar. Şimdi ağlamasınlar. Devlet böyle sopayı gösterir size.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    baronturk (Coşar B) 43 dk. kator
    Döviz kurlarından haberin yok herhalde, çıplak fiyatlara bakmanı tavsiye ederim.
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    (GaLo) 54 dk.
    Sıfır araç alan arkadaşım anlatıyor ben arabayı aldım. Gelene kadar 3 kere zam geldi diyor arabaya bence bunlarda pek dürüst değil
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    TurboBoosted (Evren X) 56 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    graywolff 58 dk.
    200 bin TL nin altında sıfır araba yokken hala devlet vergi arttırıyorsa ekonomi nin ne durumda olduğunu siz düşünün. Önemli olan nokta bu bence.



    Şuan Akdeniz sorunu konuşulurken Avrupa Türkiye 2025 bile göremez bu Ekonomi ile diyor. Aslında haklılar gidişata tarafsız bakarsanız hak verirsiniz. Hiçbir düzelme ibaresi yok. İnsan bı bakanı değiştirir yeni bir kan gelir heyecan olur piyasaya güven verilir. Yok arkadaş ne damatmis Türkiye den onemli. Allah aşkına damadı CB başdanışmanı filan yapın vallahi sonumuz iyi değil belki bir ümit düzeltecek biri gelir yoksa akp 2023 de güle güle diyecek. Hükümetin tek çaresi Ekonomi yi duzeltmektir başka yolu yok. Kendileri Ekonomi yi bozdular çamur da atamiyorlar mağdur edebiyatı da yapamıyorlar. Durumları çok kötü :(
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    canibeyaz (apo can) 1 sa.
    Ötvnin Kdv sini de eklersek 2.000cc üzerindeki araçlardan devletimiz %248 vergi alacak yani bizi 1 kere değil değil, 2 kere değil tam 2.5 kere öpecek.

    Aklıma bi fıkra geldi kendimi fıkradaki avci gibi hissediyorum. Fıkra şöyle;

    Avcının biri ormana ava çıkmış ormanda bir ayı görmüş ve ayıyı öldürmeye karar verip silahını doğrultup ateş etmiş, o da ne mermi ayıya isabet etmemiş ayı sesi duymuş avcıyı görmüş ve ona doğru ilerleyerek şöyle demiş "ben şimdi bu avcıyı bi becerimde görsün gününü" avcıyı oracık da becermiş ve ayı ordan uzaklaşmaya başlamış, namus gitti diyen avcı kendini toparlayıp bir kez daha ateş etmiş ama yine ayıyı vuramamış, ayı bir kez daha geri dönüp avcıyı yine becermiş, avcı artık kaybedecek bişe yok deyip oradan uzaklaşan ayıya bir kez daha ateş etmiş, ayı bu sefer avcıya dönmüş ve şöyle söylenmiş "Avcımıdır i.nemidir nedir anlamadım"

    Şimdi soruyorum size biz bu ötv artışından sonra Ne oluyoruz.
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    puandorg (Serkan Özcan) 1 sa.
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    Bu arabadan yapıp bineceğiz önümüzdeki dönemlerde.
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 1 sa.
    Allahın izni ile 2023 den sonra yada 2071 den sonra araba ucuzlayacak , bakın her gün yeni müjde veriyoruz,devamı gelecek şunun surasinda 2071 ne kaldı.😅😅
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