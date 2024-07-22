Tam Boyutta Gör Renault ve OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. 2027’den önce 4 yeni Renault modeli Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak.

Dacia Duster’ın yeni nesil otomobili Renault logosu taşıyacak

Bu kapsamda Duster, artık Dacia değil Renault markası altında satışa sunuluyor. 400 milyon euroluk dev yatırımla geliştirilen ilk yerli Duster ise artık satışa çıktı. Oyak Renault’nun Bursa fabrikalarında üretilmeye başlayan yeni Renault Duster, E-Tech Full Hybrid, 4X4 ve Eco-G seçeneklerine sahip.

Otomobilde benzinli hibrit, benzinli mild hibrit ve LPG güç üniteleri bulunuyor. Renault’un popüler SUV modeli Duster şu an ön siparişe açıldı ve Temmuz-Ağustos teslimatlı olarak müşterilere sunulacak.

Yeni nesil Renault Duster'in Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. önce eklendi

Renault Duster’ın fiyatları henüz resmi olarak açıklanmasa da Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne göre başlangıç fiyatının 1 milyon 234 bin TL olacağı iddia edilmişti. Ancak uzmanlar yeni modelin fiyatının 1 milyon 500 bin TL ila 1 milyon 700 bin TL arasında olabileceğini tahmin ediyor.

Yeni Renault Duster’a sahip olmak isteyenler 20 bin TL depozito ödeyerek aracı istedikleri Renault Yetkili Satıcısı’ndan online olarak ön sipariş verebilecekler. Bursa’da üretilecek olan bu yeni SUV modeli, üstün performans ve yakıt verimliliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, Renault’un lansman özelinde ön sipariş sistemi ile araç satın alan müşterilere YouClip çok yönlü sabitleme sistemi hediye ediyor.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Türkiye'de üretilen Renault logolu ilk Duster ön satışta