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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de üretilen Renault logolu ilk Duster ön satışta

    Yeni neslinde Renault logosu taşıyan ve artık yerli bir model olan Duster satışa sunuldu. Yeni Renault Duster’a sahip olmak isteyenler 20 bin TL depozito ödeyerek online ön sipariş verebilecekler.
    Türkiye'de üretilen Renault logolu ilk Duster ön satışta Tam Boyutta Gör
    Renault ve OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. 2027’den önce 4 yeni Renault modeli Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak.

    Dacia Duster’ın yeni nesil otomobili Renault logosu taşıyacak

    Bu kapsamda Duster, artık Dacia değil Renault markası altında satışa sunuluyor. 400 milyon euroluk dev yatırımla geliştirilen ilk yerli Duster ise artık satışa çıktı. Oyak Renault’nun Bursa fabrikalarında üretilmeye başlayan yeni Renault Duster, E-Tech Full Hybrid, 4X4 ve Eco-G seçeneklerine sahip.

    Otomobilde benzinli hibrit, benzinli mild hibrit ve LPG güç üniteleri bulunuyor. Renault’un popüler SUV modeli Duster şu an ön siparişe açıldı ve Temmuz-Ağustos teslimatlı olarak müşterilere sunulacak.

    Renault Duster’ın fiyatları henüz resmi olarak açıklanmasa da Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne göre başlangıç fiyatının 1 milyon 234 bin TL olacağı iddia edilmişti. Ancak uzmanlar yeni modelin fiyatının 1 milyon 500 bin TL ila 1 milyon 700 bin TL arasında olabileceğini tahmin ediyor.

    Yeni Renault Duster’a sahip olmak isteyenler 20 bin TL depozito ödeyerek aracı istedikleri Renault Yetkili Satıcısı’ndan online olarak ön sipariş verebilecekler. Bursa’da üretilecek olan bu yeni SUV modeli, üstün performans ve yakıt verimliliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, Renault’un lansman özelinde ön sipariş sistemi ile araç satın alan müşterilere YouClip çok yönlü sabitleme sistemi hediye ediyor.

    Türkiye'de üretilen Renault logolu ilk Duster ön satışta Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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