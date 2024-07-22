Türkiye'de üretilen Renault logolu ilk Duster ön satışta

Dacia Duster’ın yeni nesil otomobili Renault logosu taşıyacak
Bu kapsamda Duster, artık Dacia değil Renault markası altında satışa sunuluyor. 400 milyon euroluk dev yatırımla geliştirilen ilk yerli Duster ise artık satışa çıktı. Oyak Renault’nun Bursa fabrikalarında üretilmeye başlayan yeni Renault Duster, E-Tech Full Hybrid, 4X4 ve Eco-G seçeneklerine sahip.
Otomobilde benzinli hibrit, benzinli mild hibrit ve LPG güç üniteleri bulunuyor. Renault’un popüler SUV modeli Duster şu an ön siparişe açıldı ve Temmuz-Ağustos teslimatlı olarak müşterilere sunulacak.
Renault Duster’ın fiyatları henüz resmi olarak açıklanmasa da Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne göre başlangıç fiyatının 1 milyon 234 bin TL olacağı iddia edilmişti. Ancak uzmanlar yeni modelin fiyatının 1 milyon 500 bin TL ila 1 milyon 700 bin TL arasında olabileceğini tahmin ediyor.
Yeni Renault Duster’a sahip olmak isteyenler 20 bin TL depozito ödeyerek aracı istedikleri Renault Yetkili Satıcısı’ndan online olarak ön sipariş verebilecekler. Bursa’da üretilecek olan bu yeni SUV modeli, üstün performans ve yakıt verimliliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, Renault’un lansman özelinde ön sipariş sistemi ile araç satın alan müşterilere YouClip çok yönlü sabitleme sistemi hediye ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.