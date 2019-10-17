Audi'nin amiral gemisi elektriklendi: İşte plug-in hybrid motorlu A8 L

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Lüks sınıfı verimlilikle buluşturmayı hedefleyen Alman üretici, Audi A8’in plug-in hybrid versiyonunu tanıttı. İlk etapta uzun aks mesafeli A8 L versiyonuyla satın alınabilecek hibrit sistem, daha sonra standart aks mesafeli versiyona da gelecek.

Audi A8 L 60 TFSI e quattro adı verilen lüks otomobilin plug-in hybrid sisteminde 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3.0 litre turbo V6 motor ile 136 beygir güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru kombine edilmiş. Bu sayede toplamda 450 beygir güç ve 700 Nm tork üreten bir sistem ortaya çıkmış. Üretilen gücün 8 ileri tiptronic şanzıman ve quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle tüm tekerleklere birden aktarılması sağlanmış.

46 kilometre elektrikli sürüş menzili

Plug-in hybrid motorlu Audi A8 L 60 TFSI e quattro’nun en önemli parçalarından biri de elektrik motorunu besleyen 14.1 kWh’lık lityum iyon batarya. Zemine yerleştirilen bataryanın araca sağladığı elektrikli sürüş menzili WLTP ölçümlerine göre 46 kilometre. Saf elektrikli sürüş modundayken 135 km/s hıza çıkabilen lüks sedanın maksimum hızı, V6 motor da devreye girdiğinde 250 km/s ile sınırlandırılmış. Audi A8 L 60 TFSI e quattro’nun 0-100 km/s hızlanma süresi ise 4.9 saniye.

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Audi, plug-in hybrid motorlu amiral gemisinin yalnızca hızlı değil aynı zamanda verimli ve temiz bir araç olduğunun da altını çiziyor. Audi A8 L 60 TFSI e quattro’nun WLTP ölçümlerine göre ortalama yakıt tüketimi 2.7 l/100 km, elektrik motorunun ortalama enerji tüketimi 21.2 kWh/100 km, CO2 emisyonu ise 57 g/km şeklinde açıklandı.

Audi A8 L 60 TFSI e quattro’nun Almanya’daki başlangıç fiyatı 109 bin euro olacak. İlk teslimatların 2019’un son çeyreğinde başlayacağı ifade edildi.