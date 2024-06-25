Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Audi, şimdiye kadarki en güçlü benzinli otomobilini tanıttı: RS Q8 Performance

    Audi'nin yeni RS Q8 Performance modeli, markanın en güçlü içten yanmalı otomobili olarak tanıtıldı. RS Q8 Performance, 632 beygir güç ve 850 Nm tork sunan motoruyla 3,6 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor.

    Geçtiğimiz aylarda Q8 ve SQ8'i makyajlayan Audi şimdi de ailenin en kaslı üyeleri RS Q8 ve Q8 Performance'ı tanıttı. Yenilenen RS Q8 Performance, Audi'nin şimdiye kadarki en güçlü içten yanmalı motora sahip SUV modeli olarak karşımızda.

    Detaylara geçmeden önce yeni RS Q8 Performance'ın iddiasını ünlü Nurburgring pistinde kanıtladığını da belirtelim. Pistteki turunu 7:36.698 gibi etkileyici bir sürede tamamlayan otomobil böylece kendi kategorisinde tur rekorunu da kırmış oldu.

    Audi RS Q8 ve Q8 Performance, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Audi, şimdiye kadarki en güçlü benzinli otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kaputun altındaki canavara baktığımızda her iki modelin de 4.0 litre twin turbo V8'den güç aldığını görmekteyiz. RS Q8'de 592 beygir güç ve 800 Nm maksimum tork sunan bu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. RS Q8'in son hızı ise elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış.

    Tur canavarı RS Q8 Performance ise aynı motordan 632 beygir güç ve 850 Nm tork alıyor. Bu sayede 0-100 km/s süresini 3,6 saniyeye kadar düşüren Audi, son hızı da 280 km/s'e yükseltmiş. Bunun marka tarihindeki en güçlü seri üretim içten yanmalı motor olduğunu hatırlatan Alman marka, bu gücün kulaklarımızdaki pası silmesi için de özel bir egzoz sistemi kullanmış.

    Bahsi geçen güçlü motor, her iki modelde de 8 ileri Tiptronic otomatik şanzıman ve Quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile kombine edilmiş. Söz konusu modellerde mekanik merkez diferansiyel ve otomobilin yerden yüksekliğini 90 mm'ye kadar değiştirebilen uyarlanabilir süspansiyon sistemi de mevcut.
     

    Audi, şimdiye kadarki en güçlü benzinli otomobilini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Elbette böylesine büyük ve güçlü bir SUV'nin yol tutuş ve fren performansı da son derece önemli. Alman marka, gövdenin yanal hareketlerini azaltmak adına iki küçük elektrik motorundan güç alan elektromekanik aktif yalpa kontrol sistemi kullanmış. Buna ek olarak her iki modelde de standart olarak arka tekerlekleri açılandırabilen arka aks yönlendirme sistemine yer verilmiş.

    Fren tarafında ise RS Q8 modelinde 10 pistonlu kaliperlere sahip 420 mm ön diskler ve 370 mm arka diskler kullanılmış. Q8 Performance'da ise öndeki diskler 440 mm'ye yükselirken karbon seramik diskler standart olarak yer alıyor. Performance versiyonunda ayrıca 22 inçlik standart jantlardan daha hafif olan özel 23 inç jantlar mevcut.

    Avrupa'da bu ay satışa sunulan ikiliden RS Q8'in fiyatı 141.900 eurodan, RS Q8 Performance'ın fiyatı ise 155.700 eurodan başlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ein eine einen farkı boks lisansı kaç ayda alınır 1 bira içtikten sonra ağrı kesici içilir mi oc ne demek golf mü leon mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX A13VHG-495TR
    MSI VECTOR 16 HX A13VHG-495TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız