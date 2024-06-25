Audi, şimdiye kadarki en güçlü benzinli otomobilini tanıttı: RS Q8 Performance

Geçtiğimiz aylarda Q8 ve SQ8'i makyajlayan Audi şimdi de ailenin en kaslı üyeleri RS Q8 ve Q8 Performance'ı tanıttı. Yenilenen RS Q8 Performance, Audi'nin şimdiye kadarki en güçlü içten yanmalı motora sahip SUV modeli olarak karşımızda.
Detaylara geçmeden önce yeni RS Q8 Performance'ın iddiasını ünlü Nurburgring pistinde kanıtladığını da belirtelim. Pistteki turunu 7:36.698 gibi etkileyici bir sürede tamamlayan otomobil böylece kendi kategorisinde tur rekorunu da kırmış oldu.
Audi RS Q8 ve Q8 Performance, özellikleriyle neler sunuyor❓
Tur canavarı RS Q8 Performance ise aynı motordan 632 beygir güç ve 850 Nm tork alıyor. Bu sayede 0-100 km/s süresini 3,6 saniyeye kadar düşüren Audi, son hızı da 280 km/s'e yükseltmiş. Bunun marka tarihindeki en güçlü seri üretim içten yanmalı motor olduğunu hatırlatan Alman marka, bu gücün kulaklarımızdaki pası silmesi için de özel bir egzoz sistemi kullanmış.
Bahsi geçen güçlü motor, her iki modelde de 8 ileri Tiptronic otomatik şanzıman ve Quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile kombine edilmiş. Söz konusu modellerde mekanik merkez diferansiyel ve otomobilin yerden yüksekliğini 90 mm'ye kadar değiştirebilen uyarlanabilir süspansiyon sistemi de mevcut.
Fren tarafında ise RS Q8 modelinde 10 pistonlu kaliperlere sahip 420 mm ön diskler ve 370 mm arka diskler kullanılmış. Q8 Performance'da ise öndeki diskler 440 mm'ye yükselirken karbon seramik diskler standart olarak yer alıyor. Performance versiyonunda ayrıca 22 inçlik standart jantlardan daha hafif olan özel 23 inç jantlar mevcut.
Avrupa'da bu ay satışa sunulan ikiliden RS Q8'in fiyatı 141.900 eurodan, RS Q8 Performance'ın fiyatı ise 155.700 eurodan başlıyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.