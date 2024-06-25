Audi, şimdiye kadarki en güçlü benzinli otomobilini tanıttı: RS Q8 Performance

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Geçtiğimiz aylarda Q8 ve SQ8'i makyajlayan Audi şimdi de ailenin en kaslı üyeleri RS Q8 ve Q8 Performance'ı tanıttı. Yenilenen RS Q8 Performance, Audi'nin şimdiye kadarki en güçlü içten yanmalı motora sahip SUV modeli olarak karşımızda.

Detaylara geçmeden önce yeni RS Q8 Performance'ın iddiasını ünlü Nurburgring pistinde kanıtladığını da belirtelim. Pistteki turunu 7:36.698 gibi etkileyici bir sürede tamamlayan otomobil böylece kendi kategorisinde tur rekorunu da kırmış oldu.

Audi RS Q8 ve Q8 Performance, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Kaputun altındaki canavara baktığımızda her iki modelin de 4.0 litre twin turbo V8'den güç aldığını görmekteyiz. RS Q8'de 592 beygir güç ve 800 Nm maksimum tork sunan bu motor, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. RS Q8'in son hızı ise elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış.

Tur canavarı RS Q8 Performance ise aynı motordan 632 beygir güç ve 850 Nm tork alıyor. Bu sayede 0-100 km/s süresini 3,6 saniyeye kadar düşüren Audi, son hızı da 280 km/s'e yükseltmiş. Bunun marka tarihindeki en güçlü seri üretim içten yanmalı motor olduğunu hatırlatan Alman marka, bu gücün kulaklarımızdaki pası silmesi için de özel bir egzoz sistemi kullanmış.

Bahsi geçen güçlü motor, her iki modelde de 8 ileri Tiptronic otomatik şanzıman ve Quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile kombine edilmiş. Söz konusu modellerde mekanik merkez diferansiyel ve otomobilin yerden yüksekliğini 90 mm'ye kadar değiştirebilen uyarlanabilir süspansiyon sistemi de mevcut.



Tam Boyutta Gör Elbette böylesine büyük ve güçlü bir SUV'nin yol tutuş ve fren performansı da son derece önemli. Alman marka, gövdenin yanal hareketlerini azaltmak adına iki küçük elektrik motorundan güç alan elektromekanik aktif yalpa kontrol sistemi kullanmış. Buna ek olarak her iki modelde de standart olarak arka tekerlekleri açılandırabilen arka aks yönlendirme sistemine yer verilmiş.

BMW, Northvolt'tan 2 milyar euroluk pil siparişini iptal etti 1 gün önce eklendi

Fren tarafında ise RS Q8 modelinde 10 pistonlu kaliperlere sahip 420 mm ön diskler ve 370 mm arka diskler kullanılmış. Q8 Performance'da ise öndeki diskler 440 mm'ye yükselirken karbon seramik diskler standart olarak yer alıyor. Performance versiyonunda ayrıca 22 inçlik standart jantlardan daha hafif olan özel 23 inç jantlar mevcut.

Avrupa'da bu ay satışa sunulan ikiliden RS Q8'in fiyatı 141.900 eurodan, RS Q8 Performance'ın fiyatı ise 155.700 eurodan başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Audi, şimdiye kadarki en güçlü benzinli otomobilini tanıttı