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Tam Boyutta Gör Alman otomobil devi BMW, İsveçli batarya üreticisi Northvolt ile yaptığı 2 milyar euroluk batarya siparişi anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. Alman medyası Handelsblatt'ın haberine göre Northvolt, 2020'de BMW ile anlaşma yaptığı pil hücrelerinin teslimatını zamanında yapamadı.

Yeni nesil pillere odaklanacaklar

Konuyla ilgili bir BMW sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Northvolt ve BMW Group, Northvolt'un faaliyetlerini yeni nesil pil hücrelerini geliştirme hedefine odaklanma konusuna ortaklaşa olarak karar verdi. BMW Group, Avrupa'da yüksek performanslı, döngüsel ve sürdürülebilir pil hücreleri üreticisi kurma konusunda güçlü bir ilgiye sahip olmaya devam ediyor."

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İptal nedeniyle BMW'de oluşan boşluğu Samsung SDI dolduracak. Northvolt'un seri üretimi artırmakta zorluk çektiği, planlanandan iki yıl geride kaldığı ve çok fazla atık ürettiğini bildirildi.

BMW, beşinci nesil pilleri için Northvolt'un hücrelerini sipariş etmişti. Bu hüceler bu yıldan itibaren İsveç'te rüzgar ve hidroelektrikten elde edilen %100 yenilenebilir enerjiyle üretileceklerdi. Ancak Northvolt, BMW'nin Vision Neue Klasse elektrikli araçları için ihtiyaç duyduğu yeni nesil pil hücrelerini sağlamaya devam edecek.

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BMW, Northvolt'tan 2 milyar euroluk pil siparişini iptal etti