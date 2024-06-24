BMW, Northvolt'tan 2 milyar euroluk pil siparişini iptal etti

Yeni nesil pillere odaklanacaklar
Konuyla ilgili bir BMW sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Northvolt ve BMW Group, Northvolt'un faaliyetlerini yeni nesil pil hücrelerini geliştirme hedefine odaklanma konusuna ortaklaşa olarak karar verdi. BMW Group, Avrupa'da yüksek performanslı, döngüsel ve sürdürülebilir pil hücreleri üreticisi kurma konusunda güçlü bir ilgiye sahip olmaya devam ediyor."
İptal nedeniyle BMW'de oluşan boşluğu Samsung SDI dolduracak. Northvolt'un seri üretimi artırmakta zorluk çektiği, planlanandan iki yıl geride kaldığı ve çok fazla atık ürettiğini bildirildi.
BMW, beşinci nesil pilleri için Northvolt'un hücrelerini sipariş etmişti. Bu hüceler bu yıldan itibaren İsveç'te rüzgar ve hidroelektrikten elde edilen %100 yenilenebilir enerjiyle üretileceklerdi. Ancak Northvolt, BMW'nin Vision Neue Klasse elektrikli araçları için ihtiyaç duyduğu yeni nesil pil hücrelerini sağlamaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.