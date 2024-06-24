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    Anlık Bildirim

    BMW, Northvolt'tan 2 milyar euroluk pil siparişini iptal etti

    BMW, İsveçli batarya üreticisi Northvolt ile yaptığı 2 milyar euroluk batarya siparişi anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. Northvolt'un siparişleri zamanında teslim edemediği bildiriliyor.
    BMW, Northvolt'tan 2 milyar euroluk pil siparişini iptal etti Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil devi BMW, İsveçli batarya üreticisi Northvolt ile yaptığı 2 milyar euroluk batarya siparişi anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. Alman medyası Handelsblatt'ın haberine göre Northvolt, 2020'de BMW ile anlaşma yaptığı pil hücrelerinin teslimatını zamanında yapamadı.

    Yeni nesil pillere odaklanacaklar 

    Konuyla ilgili bir BMW sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Northvolt ve BMW Group, Northvolt'un faaliyetlerini yeni nesil pil hücrelerini geliştirme hedefine odaklanma konusuna ortaklaşa olarak karar verdi. BMW Group, Avrupa'da yüksek performanslı, döngüsel ve sürdürülebilir pil hücreleri üreticisi kurma konusunda güçlü bir ilgiye sahip olmaya devam ediyor."

    İptal nedeniyle BMW'de oluşan boşluğu Samsung SDI dolduracak. Northvolt'un seri üretimi artırmakta zorluk çektiği, planlanandan iki yıl geride kaldığı ve çok fazla atık ürettiğini bildirildi.

    BMW, beşinci nesil pilleri için Northvolt'un hücrelerini sipariş etmişti. Bu hüceler bu yıldan itibaren İsveç'te rüzgar ve hidroelektrikten elde edilen %100 yenilenebilir enerjiyle üretileceklerdi. Ancak Northvolt, BMW'nin Vision Neue Klasse elektrikli araçları için ihtiyaç duyduğu yeni nesil pil hücrelerini sağlamaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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