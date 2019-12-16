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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak

    Aralık ayı içerisinde halka ilk kez gösterilecek yerli otomobilin yeni bir özelliği belli oldu. Yerli otomobil IoT ve akıllı yaşam özelliklerine sahip olacak.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    8,9b
    31
    31
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak
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    Yerli otomobilin halka açık ilk testi bu ay içerisinde yapılacak ve aracın prototip tasarımı gözler önüne serilecek. Aracın tasarımsal detaylarının belli olacağı bu test sürüşü öncesi aracın yeni bir detayı ortaya çıktı. Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak.

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ekosistemine dahil olan bir startup, yerli otomobile akıllı yaşam özellikleri kazandıracak. Akıllı yaşam özellikleri sayesinde araba diğer akıllı cihazlar ile iletişime geçebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar"

    Yerli otomobil, IoT özellikli diğer cihazlar ile iletişime geçebilecek. Örneğin ilgili yazılımsal altyapının hazırlanması halinde yerli otomobilden evdeki buzdolabını, lambaları ve diğer ev aletlerini kontrol edebileceğiz. Otomobildeki ekrandan eve yemek siparişi verebileceğiz. Bu teknolojinin altyapısını, yurt dışı bağlantılı bir Türk startup şirket geliştirecek.

    Yerli otomobilin bilinen özellikleri

    Yerli otomobil ile ilgili bugüne kadar ortaya çıkan detaylara göre araç C sınıfı SUV formatta bir araç olacak. Tasarımı İtalyan şirket Pininfarina hazırladı. Yüzde 100 elektrikli motordan güç alan yerli otomobilin bataryası normal ev prizi ile 10 saatte, hızlı şarj cihazı ile yarım saatte dolacak. 2021’de seri üretimine başlaması planlanan yerli otomobilin 2022’nin ilk yarısında yollarda olması hedefleniyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-otomobilinden-hayati-kolaylastiran-teknoloji-/1674033# Yorum Yaz
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    porsoro 8 sa. en beğenilen
    İnsanların bıktığı bir konu oldu bu. Evet otomobil üretmek pazarından teknolojisine yedek parçadan yasal mevzuata kadar binlerce mücadeleyi göze almayı gerektiriyor. Ama ha çıktı ha çıkacak haberleri projenin kendisine de zarar veriyor. Kamuoyunun güveni çok azaldı bu konuda.
    İnsanların bıktığı bir konu oldu bu. Evet otomobil üretmek pazarından teknolojisine yedek parçadan yasal mevzuata kadar binlerce mücadeleyi göze almayı gerekti...
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    Yanıtla +38
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    ozmenakif 8 sa.
    5 gün önceki haberde arabayı Pininfarina tasarlayacak yazıyordu. 5 gün geçti, şimdi arabanın tasarımı hazır ve 15 gün içinde de ilk kez halka açık testi yapılacak yazıyor. Görelim bakalım bekliyoruz. O kamuflajlı eski Cadillac'a Pininfarina tasarımı bodykit koyup onu mu gösterecekler acaba diye düşünmüyor değilim
    5 gün önceki haberde arabayı Pininfarina tasarlayacak yazıyordu. 5 gün geçti, şimdi arabanın tasarımı hazır ve 15 gün içinde de ilk kez halka açık testi yapılac...
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    Yanıtla +32
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    Frost05 6 sa.
    Yusuf "Ak"baş adlı editörün sıradaki haberi: Yerli Otomobilimizin Bir Özelliği Daha Belli Oldu: 4 Tekerleğe Sahip olacak.
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    fuckulteli 29 dk.
    Pil falan belli değil ama yarım saatte hızlı şarj ile doluyor.

    Tasarımcısı yeni belirlendi 10 gün olmadı arabayı gösterecekler.

    Tutarlı bir bilgi yok, kim ne söylerse haber oluyor..
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    gently weeps 1 sa.
    Aklım almıyor benim tasarım yaptırıyorsun 2019 da aracı 2022 yılında sürüceksin piyasaya.

    Aklı olan bi adam da çıkıp aga biz niye 3 senelik tasarımlı aracı sürüyoruz ki piyasaya demiyor? Yada maliyet odaklı araç yapacaksak neden yabancı firmaya tasarım yaptırıyoruz demiyor.

    Daha ortada fabrika yok işçi yok. Yönetim kurulu var ceo falan var Allah bilir birde bir ton maaş alıyordur devletten.
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    FEARTR 1 sa.
    teknolojilerii harika iot şarj süresi mesafesi falan filan. peki hadi 100 tane yalandan sonra bu sefer 2022 için doğru dediler diyelim. pekiii 2022 de bu harika teknolojiler, harika kalacak mı?
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    hamido 1 sa.
    Ölü doğmuş bir projeydi.yapılsa bile bu zamandan sonra dünyada otomobil pazarından pay almak mümkün değil.örnek tata dev marka ama türkiyede kaç kişi almak istiyor bu marka aracı.
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    Mhmmt4991 2 sa.
    Çık artık kurtulalım milletçe.
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    alemburda34 2 sa.
    gına geldi artık şu haberlerden
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    Fevkelade1i 3 sa.
    Bu ne çekememezliktir yahu, biri de "Hayırlısıyla çıkar yollara..." dememiş. Hep, "Yapamayız, edemeyiz..." laga lugaları yapılmış. Vecihi Hürkuş'u bitiren zihniyet hâlen aktif, tebrikler.
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    Sebnem Ferah 3 sa.
    Araba uretim bandina giricek kadar hazirda olsa secim zamanina yakin tarihten once cikmaz.
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    ukc34 3 sa.
    Hayal kırıklığı + harcanan milyonlarca lira = yerli diye dayatılan aktroll salaklıkları !

    Arkadaş bu saate kadar nerde bu araba? Sırf zaman kazanma çabaları ama yemezler !

    Bu ülkede vw grup gerçeği var..

    Devlet daireleri passat bırakıpta bu araca mı binecek?



    Güldürmeyin !
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    Night_Blade 3 sa.
    Hangi sanayi sitesinde yapacaklar/veya yaptılar acep
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