Tam Boyutta Gör

Yerli otomobilin halka açık ilk testi bu ay içerisinde yapılacak ve aracın prototip tasarımı gözler önüne serilecek. Aracın tasarımsal detaylarının belli olacağı bu test sürüşü öncesi aracın yeni bir detayı ortaya çıktı. Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ekosistemine dahil olan bir startup, yerli otomobile akıllı yaşam özellikleri kazandıracak. Akıllı yaşam özellikleri sayesinde araba diğer akıllı cihazlar ile iletişime geçebilecek.

Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar"

Yerli otomobil, IoT özellikli diğer cihazlar ile iletişime geçebilecek. Örneğin ilgili yazılımsal altyapının hazırlanması halinde yerli otomobilden evdeki buzdolabını, lambaları ve diğer ev aletlerini kontrol edebileceğiz. Otomobildeki ekrandan eve yemek siparişi verebileceğiz. Bu teknolojinin altyapısını, yurt dışı bağlantılı bir Türk startup şirket geliştirecek.

Yerli otomobilin bilinen özellikleri

Yerli otomobil ile ilgili bugüne kadar ortaya çıkan detaylara göre araç C sınıfı SUV formatta bir araç olacak. Tasarımı İtalyan şirket Pininfarina hazırladı. Yüzde 100 elektrikli motordan güç alan yerli otomobilin bataryası normal ev prizi ile 10 saatte, hızlı şarj cihazı ile yarım saatte dolacak. 2021’de seri üretimine başlaması planlanan yerli otomobilin 2022’nin ilk yarısında yollarda olması hedefleniyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-otomobilinden-hayati-kolaylastiran-teknoloji-/1674033#