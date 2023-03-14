Ava Labs Kurucusu Emin Gün Sirer, ABD'ye danışmanlık yapacak

Tam Boyutta Gör ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto sektörünün önde gelen isimleri ile çalışacak. CFTC bünyesinde çalışacak Teknoloji Komitesi Başkanlığını eski Beyaz Saray yetkilisi Carole House yapacak. House, ABD Başkanı Joe Biden’ın kripto kararnamesi üzerinde çalışan isimlerden biri. Başkan Yardımcılığı görevini ise kripto istihbarat şirketi TRM Labs’ın Hukuk ve Devlet İşleri Başkanı Ari Redboard yürütecek.

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Kripto ile ilgili üyeler arasında Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer, Circle Küresel Politikadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Corey Then, FireBlocks CEO’su Michael Shaulov, Inca Digital CEO’su Adam Zarazinski ve Bits’in kurucu ortağı Dan Guid bulunuyor.

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Emin Gün Sirer, Danışma Kurulunda

ABD’li kamu kurumları, birçok kripto kuruluşunun üzerindeki baskılarıyla gündemde yer edindi. Bu kurumlardan birisi olan CFTC, sektörü daha iyi anlayabilmek amacıyla Teknoloji Danışma Komitesi‘ni ortaya çıkardı. Avalabs CEO’su Emin Gün Sirer ve diğer birkaç kripto projesinin üst düzey yöneticileri bu kurula katıldı.

Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “CFTC’nin Teknik Danışma Kuruluna atandığım için heyecanlıyım. Sektörü ileriye taşımak, düzenleyicileri kriptodaki son gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve blockhain’in faydalarını finansal sistemimize getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.

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Ava Labs Kurucusu Emin Gün Sirer, ABD'ye danışman olacak