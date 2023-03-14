Ava Labs Kurucusu Emin Gün Sirer, ABD'ye danışmanlık yapacak

Kripto ile ilgili üyeler arasında Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer, Circle Küresel Politikadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Corey Then, FireBlocks CEO’su Michael Shaulov, Inca Digital CEO’su Adam Zarazinski ve Bits’in kurucu ortağı Dan Guid bulunuyor.
Emin Gün Sirer, Danışma Kurulunda
ABD’li kamu kurumları, birçok kripto kuruluşunun üzerindeki baskılarıyla gündemde yer edindi. Bu kurumlardan birisi olan CFTC, sektörü daha iyi anlayabilmek amacıyla Teknoloji Danışma Komitesi‘ni ortaya çıkardı. Avalabs CEO’su Emin Gün Sirer ve diğer birkaç kripto projesinin üst düzey yöneticileri bu kurula katıldı.
Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “CFTC’nin Teknik Danışma Kuruluna atandığım için heyecanlıyım. Sektörü ileriye taşımak, düzenleyicileri kriptodaki son gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve blockhain’in faydalarını finansal sistemimize getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: