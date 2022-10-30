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    Ava Labs, Web3 oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Türk girişimci tarafından kurulan ve kripto para dünyasının önemli şirketlerinden Ava Labs, Web3 oyunu geliştirmek için BLRD ile iş birliği yaptı.                          
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    Ava Labs, Web3 oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Blockchain sektörüne yapılan yatırımlar, sektör hala emekleme aşamasında olarak görülmesine rağmen artış gösteriyor. Ayrıca, hem yatırımcılar hem de tüketiciler, oyun sektörü gibi birçok alanda Blockchain teknolojisinin faydalarından yararlanmayı hedefliyor. Aynı yolda ilerleyen Ava Labs ve BLRD’den de stratejik bir iş birliği geldi.

    Ava Labs, Japon Oyun Şirketi ile Ortaklık Kurdu

    Son dönemde kripto sektöründe birçok şirket ortaklık haberleri ile gündemde yer almaya başladı. Bu kez ortaklık haberi ile gündeme gelen isim Ava Labs. Ava Labs, önümüzdeki yıl platformunda Web3 oyununu başlatmak için Japon oyun firması BLRD ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

    BLRD Direktörü Eiji Araki konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 

    “Web2 oyunlarında olduğu gibi oyuncuların uzun yıllar keyifle oynayacağı yepyeni bir oyun sunacağız. Avalance üzerinde oyun geliştirme ve dağıtımına ek olarak BLRD, Ava Labs ve Avalanche Foundation ile birçok proje üzerinde çalışacak. Buna Blizzard the Avalanche Fund ile ortak yatırımlar da dahil olacak”

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