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    Kripto para piyasasının yüzde 15’i stabil paralardan oluşuyor

    Kripto para piyasasının önemli bir kısmı artık stabil dediğimiz Dolara endeksli birimlerden oluşuyor. Tether, Coinbase ve Binance bu segmentin başını çekiyor.   
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    Kripto para piyasasında Dolar veya diğer itibari paralara endeksli stabil paraların geçmişi oldukça eski. 2014 yılında BitUSD ve NuBits ile başlayan macerada bugün oyuncular farklı ancak pasta çok büyük.

    Stabil paraların değeri nedir?

    Yapılan analize göre bugün stabil kripto paraların toplam pazar değeri 147 milyar dolar civarında. Bu da tüm piyasanın yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor. Hacim ise 30 milyar dolar civarında seyrediyor. Borsalar ilk dönemde USD ile işleme başlamış olsa da özellikle USDT ile birlikte stabil krpto paralar bir standart haline geldi.

    Piyasada lider 70 milyar dolar değeri ile USDT birimi. Coinbase destekli USDC birimi 44 milyar dolar değere sahip. Binance destekli BUSD ise 21.2 milyar dolar ile üçüncü sırada. Diğer stabil paralar ile arada oldukça büyük bir fark var.

    Stabil para kâğıt üzerinde 1 dolara karşılık gelen değeri ifade ediyor. Dengeli tanımını kullansa da dengesizlik çok. Aslında kripto para dünyasını tepe taklak eden stabil coinler desek yanlış olmaz. 2017 patlamasında Tether şirketinin karşılıksız USDT basarak piyasayı manipüle ettiği iddiaları mahkemeye taşınmıştı. Terra Luna vakfının USTC karşılığını 1 dolar olarak tutamaması 40 milyar doların silinmesine neden oldu. Yine BitUSD ve NuBits bugün 1 doların çok çok altında işlem görüyor. Yani stabil paraların bu denli büyük bir paya ulaşması bir taraftan riskleri de beraberinde getiriyor.

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