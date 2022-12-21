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    Avatar 2: Suyun Yolu Japonya'da sinema projektörlerini çökertti

    Yılın en çok beklenen filmlerinden Avatar 2: Suyun Yolu nihayet sinemalarda yerini almaya başladı. Şimdi de sevilen yapım, Japonya'da sinema salonlarının kapanmasına neden oldu.
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    Avatar 2: Suyun Yolu Japonya'da sinema projektörlerini çökertti Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen James Cameron'un imzasını taşıyan Avatar, devam filmi Avatar 2: Suyun Yolu ile tekrar izleyicilerle buluştu. Dünya genelinde başarılı bir açılış yapan yeni yapım, sinema salonlarının başını ağrıtabilir. Bugün Bloomberg, Japonya'da bulunan birden fazla sinema salonunda Avatar 2 nedeniyleteknik sorunlar yaşandığını ortaya çıkardı.

    Avatar 2: Suyun Yolu sinemaları kapattı

    Geçtiğimiz hafta vizyonu giren Avatar 2: Suyun Yolu 1.466 gösterimle Japonya'da büyük bir rekora atarken, The First Slam Dunk adlı bir anime basketbol filminin gerisinde kaldı. Bloomberg ise, ülkede yer alan birden fazla sinema salonunda teknik sorunlar yaşandığını ve birçok hayranın sinemadan geri çevrilerek biletlerin geri iade edildiğini bildirdi.

    Avatar 2: Suyun Yolu, 2D 48 fps, 3D 48 fps ve normal 24 fps dahil olmak üzere birçok formatta sinemalara sunuluyor. Ancak pek çok sinema salonu yüksek kare hızlı (HFR) 48 fps oynatmayı desteklemiyor. Ayrıca sinemalar, hangi formatları oynatabileceklerini önceden belirliyor olsa da, HFR'nin kısıtlı kullanımı hataları art arda getirmiş olabilir.

    Japonya'da yer alan United Cinemas Co, Toho Col ve Tokyu Corp. dahil olmak üzere sinema devleri henüz sorunlar hakkında açıklama paylaşmadı. Bununla birlikte Bloomberg, Japonya'nın merkezinde yer alan bir sinemanın 48 fps kare hızını geleneksel 24 fps'ye düşürmek zorunda kaldığını belirtiyor. 

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