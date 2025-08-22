Sinemada bu hafta: Metruk Adam, Batman Başlıyor, Sörfçü (22 Ağustos 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalarda altı yeni film gösterime girerken Batman Begins, Whiplash ve Kaphe Bizans da yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:
1️⃣ Sörfçü (The Surfer)
- Tür: Gerilim
- Yönetmenler: Dan Berk, Robert Olsen
- Oyuncular: Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim
Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan The Surfer, yıllarca ABD’de kaldıktan sonra memleketi Avustralya’ya dönen bir adamı takip ediyor. Adam oğluyla birlikte sörf yapmak için çocukluğunda sık sık geldiği, cennet gibi bir plaja gider, ancak sahilin yerlileri tarafından engellenip ve aşağılanır. Acımasız yaz sıcağıyla birlikte yükselen sinirler ve tahammülsüzlük, kaçınılmaz bir kırılma noktasına doğru ilerleyecektir.
2️⃣ Batman Başlıyor (Batman Begins)
- Tür: Süper Kahraman, Macera
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Oyuncular: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy
Anne babasının ölümüne tanık olan milyarder Bruce Wayne, adaletsizlikle yüzleşmek için dövüş sanatlarını öğrenir ve kendini yetiştirir. Gotham'a Batman olarak döndüğünde, şehri yok etmeyi amaçlayan gizli bir topluluğu durdurmak zorunda kalır. Film, Batman'in kökenlerini, onun suçla savaşma motivasyonlarını ve Gotham'ın karanlık güçlere karşı nasıl umut sembolü haline geldiğini anlatıyor.
3️⃣ Whiplash
- Tür: Drama
- Yönetmen: Damien Chazelle
- Oyuncular: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist
Bir tarafta öğrencilerinin korkulu rüyası, jazz öğretmeni Terrence Fletcher (J.K. Simmons), diğer tarafta "en iyi" olmayı kafaya koymuş, aşırı hırslı genç öğrencisi Andrew Neyman (Miles Teller) vardır. İki taraf da baskın karakterinden taviz vermeyince, çok geçmeden mantık dışı olaylar gelişmeye başlar. Bu süreçte elleri çalışmaktan kanlar içinde kalan Neyman, küfürbaz Fletcher'ın hakaretle bezeli eğitim tekniklerine boyun eğmek zorunda kalır. Ancak Neyman'ın da kendine göre numaraları vardır ve en sonunda, karşı karşıya kalacakları müzikal düellodan önce işler iyice çıkmaza girer.
4️⃣ Gülizar Yol Ayrımı
- Tür: Drama
- Yönetmen: Sercan Muhammet
- Oyuncular: İlker Aksum, Cemal Hünal, Aslı Bekiroğlu
Eşinin aniden ortadan kaybolmasıyla çocuklarıyla yalnız kalan Hicabi'nin acısı, küçük oğlu Ali ve kardeşi Muharrem'in derede boğularak faili meçhul bir cinayete kurban gitmesiyle katlanır. Hayat Hicabi için katlanılmaz bir hal almıştır, ancak kaderin onun için bir oyunu daha vardır; kendisine çok bağlı olan kızı Gülizar ile acı bir yol ayrımına düşerler. Aradan uzun yıllar geçer ve bu sırlar, savcı olarak köyüne dönen Gülizar'ın başlattığı geçmişe dönük sorgulamalarla bir bir açığa çıkar.
5️⃣ Kahpe Bizans
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Gani Müjde
- Oyuncular: Mehmet Ali Erbil, Cem Davran, Ayşegül Aldinç, Nurseli İdiz, Demet Şener, Hande Ataizi
6️⃣ Heidi
- Tür: Animasyon
- Yönetmenler: Tobias Schwarz, Toby Schwarz
İsviçre Alpleri'nde büyükbabasıyla doğayla iç içe ve özgür bir hayat süren 8 yaşındaki Heidi, bir gün ormanda tuzağa yakalanmış bir dağ kedisi yavrusu bulur. "Biber" adını verdiği bu yavruyu gizlice iyileştirmeye çalışırken, aynı zamanda ormanı tehdit eden hırslı bir adamın doğa karşıtı planlarını da öğrenir. Heidi, en yakın arkadaşı Peter ve sadık köpekleri Joseph ile birlikte, Biber'i ailesine kavuşturmak ve doğayı kurtarmak için zamana karşı yarıştıkları cesur bir yolculuğa çıkar.
7️⃣ Johnny Puff: Buzda Macera (Johnny Puff: Secret Mission)
- Tür: Animasyon
- Yönetmen: Néstor F. Dennis
Sessiz sakin bir kıyı kasabası olan Taigasville, kötü kalpli bilim insanı Otto von Walrus’un buzlarla kaplı bir distopyaya dönüştürülmek üzeredir. Ancak kasaba yalnız değildir! Süper güçlere sahip dört cesur Puffin kuşu ve liderleri Johnny Puff, dünyayı kurtarmak için gizli bir göreve atılır.
8️⃣ Kadıköy Boğası
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Bülent Terzioğlu
- Oyuncular: Mustafa Başaran, Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, İlker Aksum
Filmin tanıtım yazısı şöyle: "Kendine özgü tarzı, halk kahramanını andıran duruşu, absürt mizah anlayışı ve samimi hikayesiyle Kadıköy Boğası, köpeği Çomar, platonik aşkı Rabia ve alışılmışın dışındaki maceralarıyla beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor."
9️⃣ Ölümle Oyun (Talon Falls)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Joshua Shreve
- Oyuncular: Fred Biggs, Morgan Wiggins, Tim McCain
Bir yolculuğa çıkan dört genç, dolambaçlı yoldan gitmeye karar verir ve kendilerini Kentucky'nin güneyindeki ormanın derinliklerindeki bir perili evde, Cadılar Bayramı Çığlık Parkı'nda bulurlar. Çeşitli işkenceye tanık olduktan sonra, gördüklerinin gerçek olup olmadığını merak etmeye başlarlar. Farkına bile varamadan her biri yakalanır ve başlangıçta bir oyun olduğunu düşündükleri korkunç olayların içerisine düşerler.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Bu hafta Netflix'te kayda değer iki yapım izleyici ile buluşacak. Diğer yandan Hulu da yeni filmi Eenie Meanie'yi izleyicilerin beğenisine sunacka. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:
1️⃣ Metruk Adam
- Tür: Drama
- Yönetmen: Ada Erma, Rahim Can Kapkap ve Ercan Kesal
- Oyuncular: Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahim Can Kapkap, Ercan Kesal
- Yayın Tarihi: 22 Ağustos
- Platform: Netflix
Yılların tamir edemediği, ruhu yaralı bir adam olan Baran, ailesi tarafından üzerine yıkılan ve abisine ait olan suçun cezasını yıllarca çektikten sonra hayatını yeni baştan yazmak ister. Hiçbir zaman kolay olmayan hayatı, hapishaneden çıktıktan sonra da değişmeyecektir. Hayallerine ve hayata tutunmak için açmak istediği tamirhane, ailesinin geçirdiği kaza ve Baran’ın duvarlarını indiren yeğeni Lidya, ona sil baştan bir hayat yazacaktır. Yaşadığı aksiliklere rağmen Lidya ve kendi için verdiği mücadele, hayatını ve yaralı çocukluğunu da tamir edecektir.
2️⃣ The Thursday Murder Club
- Tür: Komedi, Suç, Gizem
- Yönetmen: Chris Columbus
- Oyuncular: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays, Richard E. Grant
- Yayın Tarihi: 28 Ağustos
- Platform: Netflix
Richard Osman'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Thursday Murder Club, İngiltere’de genelde emeklilerin yaşadığı ufak bir kasabada geçiyor. Her perşembe günü bir araya gelerek çözülmemiş cinayet dosyalarını inceleyen dört emekli, bu kez gerçek bir cinayetle karşı karşıya kalıyor. Kasabada zengin bir adamın öldürülmesiyle birlikte, emekliler kulübü kendini karmaşık bir soruşturmanın ortasında buluyor.
3️⃣ Eenie Meanie
- Tür: Aksiyon, Komedi
- Yönetmen: Shawn Simmons
- Oyuncular: Samara Weaving, Karl Glusman, Andy Garcia, Steve Zahn, Jermaine Fowler
- Yayın Tarihi: 22 Ağustos
- Platform: Hulu
Eski bir kaçış aracı sürücüsü olan Edie (Samara Weaving), suç dünyasını geride bırakmıştır. Ancak, onu terk eden sevgilisinin borçlarını temizleyebilmek için eski patronundan gelen teklifle yeniden bu dünyanın içine çekilir: Bir kumarhaneyi soymak, ona bu kez gerçek anlamda "kaçış" şansı verecektir.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ F1 Filmi (F1: The Movie)
- Tür: Yarış, Spor
- Yönetmen: Joseph Kosinski
- Oyuncular: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem
300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'de Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.
2️⃣ Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum (I Know What You Did Last Summer)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Jennifer Kaytin Robinson
- Oyuncular: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt
- Yayın Tarihi: 26 Ağustos
Beş arkadaş istemeden ölümcül bir araba kazasına sebep olduklarında, bu olayı gizlemeye karar vererek korkunç bir sırrı paylaşırlar. Ancak bir yıl sonra, geçmişleri peşlerini bırakmaz. Korku dolu mesajlar ve takip edilmeye başlamalarıyla, birisinin geçen yaz ne yaptıklarını bildiği ortaya çıkar. Arkadaşlar tek tek avlanırken, bu olayın daha önce de yaşandığını fark ederler ve 1997’de gerçekleşen efsanevi Southport Katliamı’nın hayatta kalan iki kişisinden yardım istemek zorunda kalırlar.
3️⃣ Birlikte (Together)
- Tür: Korku, Bilim-Kurgu
- Yönetmen: Michael Shanks
- Oyuncular: Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman
- Yayın Tarihi: 26 Ağustos
Film, on yıla yaklaşan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla kırsal bir bölgeye taşınan Tim ve Millie'nin başlarına gelen gizemli bir olayın onları alışılagelmedik ve korkutucu bir süreçle karşı karşıya getirmesini konu alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: