    Sinemada bu hafta: Metruk Adam, Batman Başlıyor, Sörfçü (22 Ağustos 2025)

    Bu hafta sinemalarda dokuz film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda altı yeni film gösterime girerken Batman Begins, Whiplash ve Kaphe Bizans da yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

    1️⃣ Sörfçü (The Surfer)

    Sörfçü (The Surfer) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren filmlerin başında ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği The Surfer geliyor.
    • Tür: Gerilim
    • Yönetmenler: Dan Berk, Robert Olsen
    • Oyuncular: Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim

    Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan The Surfer, yıllarca ABD’de kaldıktan sonra memleketi Avustralya’ya dönen bir adamı takip ediyor. Adam oğluyla birlikte sörf yapmak için çocukluğunda sık sık geldiği, cennet gibi bir plaja gider, ancak sahilin yerlileri tarafından engellenip ve aşağılanır. Acımasız yaz sıcağıyla birlikte yükselen sinirler ve tahammülsüzlük, kaçınılmaz bir kırılma noktasına doğru ilerleyecektir.

    2️⃣ Batman Başlıyor (Batman Begins)

    Batman Başlıyor (Batman Begins)
    Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesini başlatan film olan Batman Başlıyor, yıllar sonra sinemalara geri dönüyor.
    • Tür: Süper Kahraman, Macera
    • Yönetmen: Christopher Nolan
    • Oyuncular: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy

    Anne babasının ölümüne tanık olan milyarder Bruce Wayne, adaletsizlikle yüzleşmek için dövüş sanatlarını öğrenir ve kendini yetiştirir. Gotham'a Batman olarak döndüğünde, şehri yok etmeyi amaçlayan gizli bir topluluğu durdurmak zorunda kalır. Film, Batman'in kökenlerini, onun suçla savaşma motivasyonlarını ve Gotham'ın karanlık güçlere karşı nasıl umut sembolü haline geldiğini anlatıyor.

    3️⃣ Whiplash

    Whiplash Tam Boyutta Gör
    Yıllar sonra beyaz peredeye geri dönen bir diğer film de çıktığı dönemde epey ses getiren Whiplash.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Damien Chazelle
    • Oyuncular: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist

    Bir tarafta öğrencilerinin korkulu rüyası, jazz öğretmeni Terrence Fletcher (J.K. Simmons), diğer tarafta "en iyi" olmayı kafaya koymuş, aşırı hırslı genç öğrencisi Andrew Neyman (Miles Teller) vardır. İki taraf da baskın karakterinden taviz vermeyince, çok geçmeden mantık dışı olaylar gelişmeye başlar. Bu süreçte elleri çalışmaktan kanlar içinde kalan Neyman, küfürbaz Fletcher'ın hakaretle bezeli eğitim tekniklerine boyun eğmek zorunda kalır. Ancak Neyman'ın da kendine göre numaraları vardır ve en sonunda, karşı karşıya kalacakları müzikal düellodan önce işler iyice çıkmaza girer.

    4️⃣ Gülizar Yol Ayrımı

    Gülizar Yol Ayrımı Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren yerli filmlerin başında ise Gulizar Yol Ayrımı geliyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Sercan Muhammet
    • Oyuncular: İlker Aksum, Cemal Hünal, Aslı Bekiroğlu

    Eşinin aniden ortadan kaybolmasıyla çocuklarıyla yalnız kalan Hicabi'nin acısı, küçük oğlu Ali ve kardeşi Muharrem'in derede boğularak faili meçhul bir cinayete kurban gitmesiyle katlanır. Hayat Hicabi için katlanılmaz bir hal almıştır, ancak kaderin onun için bir oyunu daha vardır; kendisine çok bağlı olan kızı Gülizar ile acı bir yol ayrımına düşerler. Aradan uzun yıllar geçer ve bu sırlar, savcı olarak köyüne dönen Gülizar'ın başlattığı geçmişe dönük sorgulamalarla bir bir açığa çıkar.

    5️⃣ Kahpe Bizans

    Kahpe Bizans Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli film de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönen Kahpe Bizans.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Gani Müjde
    • Oyuncular: Mehmet Ali Erbil, Cem Davran, Ayşegül Aldinç, Nurseli İdiz, Demet Şener, Hande Ataizi

    6️⃣ Heidi

    Heidi Tam Boyutta Gör
    Çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta vizyona giren filmler arasında iki yapım öne çıkıyor. Bunlardan ilki Heidi.
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmenler: Tobias Schwarz, Toby Schwarz

    İsviçre Alpleri'nde büyükbabasıyla doğayla iç içe ve özgür bir hayat süren 8 yaşındaki Heidi, bir gün ormanda tuzağa yakalanmış bir dağ kedisi yavrusu bulur. "Biber" adını verdiği bu yavruyu gizlice iyileştirmeye çalışırken, aynı zamanda ormanı tehdit eden hırslı bir adamın doğa karşıtı planlarını da öğrenir. Heidi, en yakın arkadaşı Peter ve sadık köpekleri Joseph ile birlikte, Biber'i ailesine kavuşturmak ve doğayı kurtarmak için zamana karşı yarıştıkları cesur bir yolculuğa çıkar.

    7️⃣ Johnny Puff: Buzda Macera (Johnny Puff: Secret Mission)

    Johnny Puff: Buzda Macera (Johnny Puff: Secret Mission) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer animasyon filmi de Johnny Puff: Buzda Macera.
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Néstor F. Dennis

    Sessiz sakin bir kıyı kasabası olan Taigasville, kötü kalpli bilim insanı Otto von Walrus’un buzlarla kaplı bir distopyaya dönüştürülmek üzeredir. Ancak kasaba yalnız değildir! Süper güçlere sahip dört cesur Puffin kuşu ve liderleri Johnny Puff, dünyayı kurtarmak için gizli bir göreve atılır.

    8️⃣ Kadıköy Boğası

    Kadıköy Boğası Tam Boyutta Gör
    Türkiye sinemasının ne hâle geldiğini gösteren ibretlik bir film olarak bu hafta Kadıköy Boğası'nın da filmi vizyona giriyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Bülent Terzioğlu
    • Oyuncular: Mustafa Başaran, Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, İlker Aksum

    Filmin tanıtım yazısı şöyle: "Kendine özgü tarzı, halk kahramanını andıran duruşu, absürt mizah anlayışı ve samimi hikayesiyle Kadıköy Boğası, köpeği Çomar, platonik aşkı Rabia ve alışılmışın dışındaki maceralarıyla beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor."

    9️⃣ Ölümle Oyun (Talon Falls)

    Ölümle Oyun (Talon Falls) Tam Boyutta Gör
    2017 yapımı korku filmi Ölümle Oyun, ülkemizde bu hafta gösterime sokuluyor. Film hem eleştirmen hem de izleyici puanları oldukça düşük.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Joshua Shreve
    • Oyuncular: Fred Biggs, Morgan Wiggins, Tim McCain

    Bir yolculuğa çıkan dört genç, dolambaçlı yoldan gitmeye karar verir ve kendilerini Kentucky'nin güneyindeki ormanın derinliklerindeki bir perili evde, Cadılar Bayramı Çığlık Parkı'nda bulurlar. Çeşitli işkenceye tanık olduktan sonra, gördüklerinin gerçek olup olmadığını merak etmeye başlarlar. Farkına bile varamadan her biri yakalanır ve başlangıçta bir oyun olduğunu düşündükleri korkunç olayların içerisine düşerler.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta Netflix'te kayda değer iki yapım izleyici ile buluşacak. Diğer yandan Hulu da yeni filmi Eenie Meanie'yi izleyicilerin beğenisine sunacka. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

    1️⃣ Metruk Adam

    Metruk Adam
    Netflix'in Türkiye yapımı yeni filmi Metruk Adam'ın başrolünde Mert Ramazan Demir yer alıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Ada Erma, Rahim Can Kapkap ve Ercan Kesal
    • Oyuncular: Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahim Can Kapkap, Ercan Kesal
    • Yayın Tarihi: 22 Ağustos
    • Platform: Netflix

    Yılların tamir edemediği, ruhu yaralı bir adam olan Baran, ailesi tarafından üzerine yıkılan ve abisine ait olan suçun cezasını yıllarca çektikten sonra hayatını yeni baştan yazmak ister. Hiçbir zaman kolay olmayan hayatı, hapishaneden çıktıktan sonra da değişmeyecektir. Hayallerine ve hayata tutunmak için açmak istediği tamirhane, ailesinin geçirdiği kaza ve Baran’ın duvarlarını indiren yeğeni Lidya, ona sil baştan bir hayat yazacaktır. Yaşadığı aksiliklere rağmen Lidya ve kendi için verdiği mücadele, hayatını ve yaralı çocukluğunu da tamir edecektir.

    2️⃣ The Thursday Murder Club

    The Thursday Murder Club Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te yayınlanacak bir diğer dikkat çekici film de The Thursday Murder Club olacak. Chris Columbus'un (Harry Potter) yönettiği film, tecrübeli isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
    • Tür: Komedi, Suç, Gizem
    • Yönetmen: Chris Columbus
    • Oyuncular: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays, Richard E. Grant
    • Yayın Tarihi: 28 Ağustos
    • Platform: Netflix

    Richard Osman'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Thursday Murder Club, İngiltere’de genelde emeklilerin yaşadığı ufak bir kasabada geçiyor. Her perşembe günü bir araya gelerek çözülmemiş cinayet dosyalarını inceleyen dört emekli, bu kez gerçek bir cinayetle karşı karşıya kalıyor. Kasabada zengin bir adamın öldürülmesiyle birlikte, emekliler kulübü kendini karmaşık bir soruşturmanın ortasında buluyor.

    3️⃣ Eenie Meanie

    Eenie Meanie Tam Boyutta Gör
    Bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak bir diğer film de Hulu'da izleyici ile buluşacak Eenie Meanie olacak.
    • Tür: Aksiyon, Komedi
    • Yönetmen: Shawn Simmons
    • Oyuncular: Samara Weaving, Karl Glusman, Andy Garcia, Steve Zahn, Jermaine Fowler
    • Yayın Tarihi: 22 Ağustos
    • Platform: Hulu

    Eski bir kaçış aracı sürücüsü olan Edie (Samara Weaving), suç dünyasını geride bırakmıştır. Ancak, onu terk eden sevgilisinin borçlarını temizleyebilmek için eski patronundan gelen teklifle yeniden bu dünyanın içine çekilir: Bir kumarhaneyi soymak, ona bu kez gerçek anlamda "kaçış" şansı verecektir.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ F1 Filmi (F1: The Movie)

    F1 Tam Boyutta Gör
    Yıldız oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filmi, Top Gun: Maverick ile dikkat çekici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin imzasını taşıyor. Maverick'te uçak kokpitlerine kameralar yerleştiren Kosinski, şimdi aynısını F1 araçlarına yapıyor.
    • Tür: Yarış, Spor
    • Yönetmen: Joseph Kosinski
    • Oyuncular:  Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem

    300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'de Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.

    2️⃣ Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum (I Know What You Did Last Summer)

    I Know What You Did Last Summer Tam Boyutta Gör
    90'ların popüler korkü filmleri serisi I Know What You Did Last Summer, yıllar sonra yeni bir filmle geri döndü. Filmin merkezinde genç oyunculardan oluşan yeni bir grup yer alıyor. Onlara, eski filmlerdeki rolleriyle geri dönen Freddie Prinze Jr. ve Jennifer Love Hewitt eşlik ediyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Jennifer Kaytin Robinson
    • Oyuncular: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt 
    • Yayın Tarihi: 26 Ağustos

    Beş arkadaş istemeden ölümcül bir araba kazasına sebep olduklarında, bu olayı gizlemeye karar vererek korkunç bir sırrı paylaşırlar. Ancak bir yıl sonra, geçmişleri peşlerini bırakmaz. Korku dolu mesajlar ve takip edilmeye başlamalarıyla, birisinin geçen yaz ne yaptıklarını bildiği ortaya çıkar. Arkadaşlar tek tek avlanırken, bu olayın daha önce de yaşandığını fark ederler ve 1997’de gerçekleşen efsanevi Southport Katliamı’nın hayatta kalan iki kişisinden yardım istemek zorunda kalırlar.

    3️⃣ Birlikte (Together)

    Birlikte (Together) Tam Boyutta Gör
    Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde epey ses getiren Together, bu yılın dikkat çekici korku filmleri arasında yer alıyor.
    • Tür: Korku, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Michael Shanks
    • Oyuncular: Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman
    • Yayın Tarihi: 26 Ağustos

    Film, on yıla yaklaşan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla kırsal bir bölgeye taşınan Tim ve Millie'nin başlarına gelen gizemli bir olayın onları alışılagelmedik ve korkutucu bir süreçle karşı karşıya getirmesini konu alıyor.

