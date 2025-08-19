Peaky Blinders'ın yaratıcısından yeni bir dönem dizisi geliyor: House of Guinness

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Peaky Blinders ile son yılların en başarılı dizilerinden birine imza atan Steven Knight, son dönemde Hollywood'un en üretken senaristlerinden birine dönüşmüş durumda. Bir yandan Maria ve yeni Bond filmi gibi filmlerin senaryosunu yazan Knight, diğer yandan TV dünyasını da ihmal etmiyor. Peaky Blinders sonrası See, SAS: Rogue Heroes, A Thousand Blows gibi dizilere imza atan Knight, çok yakında bunlara bir yenisini daha ekleyecek. Steven Knight'ın yaratıcısı olduğu House of Guinness, önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.

House of Guinness, 25 Eylül'de Netflix'te Yayınlanacak

25 Eylül'de ekrana gelecek olan House of Guinness için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, dün diziden ilk görselleri paylaştı.

19. yüzyıl Dublin'inde geçen House of Guinness, şehirdeki Guinness fabrikasının isyan, güç ve skandallarla dolu hikâyesini anlatıyor. Hikâyenin merkezinde ise üç asırlık bu markayı kuran Guinness ailesinin üyeleri yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea, James Norton gibi isimler yer alıyor.

