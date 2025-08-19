Peaky Blinders'ın yaratıcısından yeni bir dönem dizisi geliyor: House of Guinness

House of Guinness, 25 Eylül'de Netflix'te Yayınlanacak
25 Eylül'de ekrana gelecek olan House of Guinness için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, dün diziden ilk görselleri paylaştı.
19. yüzyıl Dublin'inde geçen House of Guinness, şehirdeki Guinness fabrikasının isyan, güç ve skandallarla dolu hikâyesini anlatıyor. Hikâyenin merkezinde ise üç asırlık bu markayı kuran Guinness ailesinin üyeleri yer alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea, James Norton gibi isimler yer alıyor.
böyle hep 50 ile mi gidilecek