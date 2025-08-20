Giriş
    Zack Snyder yeni filmi The Last Photograph'ın çekimlerine başlıyor

    Son dönemde çektiği filmlerle eski günlerini aratan Zack Snyder, şimdi daha ufak çaplı bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Yönetmen, yeni filmi The Last Photograph'ın çekimlerine başlıyor.

    Zack Snyder The Last Photograph Tam Boyutta Gör
    Dev bir bütçeyle çektiği Rebel Moon filmleri de başarısız olduktan sonra stüdyoların güvenini iyiden iyiye yitiren Zack Snyder, şimdi daha küçük çaplı bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Yönetmenin sıradaki filmi, 2011 yılında beri hayata geçirmeye çalıştığı The Last Photograph olacak. Snyder, yeni filminin çekimlerine bu ay Kolombiya'da başlayacak.

    Snyder'ın yıllardır çekmek istediği The Last Photograpgh, 2016 yılında gerçeğe dönüşmeye epey yaklaşmış; o dönemde başroller için Christian Bale ve Sean Bean ile anlaşılmıştı. Yıllar sonra hayata geçirilecek bu yeni versiyonun başrollerinde ise daha önce Rebel Moon filmlerinde Snyder ile çalışan Stuart Martin ve Fra Fee yer alacak. Oyuncu kadrosundaki düşüş göz ardı edilemeyecek kadar büyük ki bu da aslında Snyder filmlerinin cazibesini ne kadar kaybettiğini gösteriyor.

    The Last Photograph, Güney Amerika'ya Geri Dönen Bir DEA Ajanına Odaklanıyor

    Kurt Johnstad'ın (300, Rebel Moon) senaryosunu yazdığı The Last Photograph, kaçırılan yeğenlerini kurtarmak için Güney Amerika'ya geri dönen eski bir DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanına odaklanıyor. Esrarkeş bir savaş fotoğrafçısıyla birlikte dağların derinliklerine doğru ilerlediği bu yolculukta gerçek ile gerçeküstü iç içe geçmeye başlayınca, eski DEA ajanının geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor.

    The Last Photograph için henüz bir stüdyo ile anlaşılmış değil. Bu yüzden bir vizyon tarihi de belirlenmedi. Ancak çekimlerin bu ay başlayacak olması, filmi muhtemelen 2026'da göreceğimiz anlamına geliyor.

    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

