Avatar 3 nihayet dijitale geliyor; Yayın tarihi açıklandı

Avatar 3, 31 Mart'ta Dijitale Geliyor
Avatar 3'ün uzun süredir beklenen dijital yayını nihayet 31 Mart'ta gerçekleşecek. Film bu tarihten itibaren Google Play Filmler veya iTunes gibi öde-izle platformları üzerinden satın alınabilecek ya da kiralanıp izlenebilecek. Bir Disney yapımı olan Avatar 3 önünde sonunda Disney+'a da gelecektir ama önceki örneklere baktığımızda, muhtemelen bunun için daha birkaç ay olduğunu söyleyebiliriz.
James Cameron, serinin üçüncü filminde Pandora'nın daha karanlık yüzünü keşfe çıkıyor ve hikâyeyi gezegenin külle kaplı bir köşesine taşıyor. Jake ve Neytiri, oğulları Neteyam'ın ölümünün ardından parçalanmak üzere olan ailelerini bir arada tutmaya çalışırken, Mangkwan olarak bilinen ve ateşin halkı olarak anılan Na'vi kabilesiyle karşı karşıya geliyorlar. Doğaüstü güçler, politik gerilimler ve kültürel çatışmaların ortasında, Sully ailesi hem dış tehditlerle hem de içlerindeki yas ve suçlulukla mücadele ediyor.
