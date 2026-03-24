    Avatar 3 nihayet dijitale geliyor; Yayın tarihi açıklandı

    Neredeyse üç buçuk ay önce vizyona girmiş olmasına rağmen hâlâ dijitale gelmeyen Avatar 3, sonunda ev sinemasında da izlenebilecek. Filmin öde-izle servislerine geleceği tarih belli oldu.

    Bildiğiniz gibi bugün pek çok film vizyona girdikten sadece birkaç hafta sonra dijitale geliyor. İlk etapta öde-izle platformlarında satışa sunulan filmler, bir süre sonra da Netflix, Disney+, Amazon Prime Video gibi dijital servislerde yerini alıyor. Artık bu durum neredeyse sektörün standardını hâline gelmiş durumda. Ancak son dönemdeki bu trende rağmen Avatar 3'ü evde izlemek isteyenlerin neredeyse dört ay beklemesi gerekti. 19 Aralık'ta vizyona giren Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash) hâlâ dijitale gelmiş değil. Neyse ki bu durum çok yakında değişecek.

    Avatar 3, 31 Mart'ta Dijitale Geliyor

    Avatar 3'ün uzun süredir beklenen dijital yayını nihayet 31 Mart'ta gerçekleşecek. Film bu tarihten itibaren Google Play Filmler veya iTunes gibi öde-izle platformları üzerinden satın alınabilecek ya da kiralanıp izlenebilecek. Bir Disney yapımı olan Avatar 3 önünde sonunda Disney+'a da gelecektir ama önceki örneklere baktığımızda, muhtemelen bunun için daha birkaç ay olduğunu söyleyebiliriz.

    James Cameron, serinin üçüncü filminde Pandora’nın daha karanlık yüzünü keşfe çıkıyor ve hikâyeyi gezegenin külle kaplı bir köşesine taşıyor. Jake ve Neytiri, oğulları Neteyam’ın ölümünün ardından parçalanmak üzere olan ailelerini bir arada tutmaya çalışırken, Mangkwan olarak bilinen ve ateşin halkı olarak anılan Na’vi kabilesiyle karşı karşıya geliyorlar. Doğaüstü güçler, politik gerilimler ve kültürel çatışmaların ortasında, Sully ailesi hem dış tehditlerle hem de içlerindeki yas ve suçlulukla mücadele ediyor.

