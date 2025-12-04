The Night Agent'ın İstanbul'da çekilen 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in sevilen aksiyon dizisi The Night Agent, önümüzdeki yılın başında 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. 19 Şubat'ta izleyici ile buluşacak olan 3. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.

The Night Agent, izleyicilere Beyaz Saray’ın gölgelerinde ve Washington’un karanlık koridorlarında geçen yüksek tempolu bir casusluk hikâyesi sunuyor. Genç FBI ajanı Peter Sutherland, kendisini sürekli değişen, tehlikeli ve karmaşık bir komplonun merkezinde buluyor.

The Night Agent 3. Sezon, 19 Şubat'ta Yayınlanacak

Dizinin 3. sezonu tanıdık manzaralara sahne olacak. Çünkü yeni sezon çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da gerçekleştirildi. The Night Agent'ın yeni sezonunda Peter'ın yolu İstanbul'dan Mexico City'ye oradan ABD ve Dominik Cumhuriyeti'ne uzanıyor.

Gabriel Basso'nun Peter Sutherland rolüyle geri döneceği 3. sezonda ekibe katılacak yeni isimler Stephen Moyer, , Genesis Rodriguez ve David Lyons olacak.

