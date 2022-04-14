Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Binance ilk çağrı merkezi hizmetini Türkiye’de başlatıyor

    Dolandırıcılık başta olmak üzere farklı mağduriyetleri gidermek adına Binance borsası Türkçe çağrı merkezi hizmetini başlatıyor. Hizmet uygulama üzerinden başlayacak. 
    1

    Binance
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para piyasasında önemli bir kullanıcı sayısı ve hacme sahip olan ülkemizde borsaların yatırımları da tüm hızıyla devam ediyor. Binance ilk çağrı merkezi hizmetini ülkemizde başlatacak.

    Binance çağrı merkezi testleri başladı 

    Paris Blok Zinciri Haftası etkinliklerinde konuşan Changpeng Zhao, Türkçe çağrı merkezi hizmetini hayata geçirerek dünyada bir ilke imza attıklarını duyurdu. Uygulama üzerinden testleri başlayan Türkçe çağrı hizmeti ileriki dönemlerde telefonla da gerçekleştirilecek.

    Dolandırıcılık başta olmak üzere farklı mağduriyetleri giderme adına başlayan bu hizmette müşteri telefon numarasından değil Binance uygulaması üzerinden aranıyor. Kabul ederse görüşme gerçekleşiyor.

    Türkiye’deki pilot uygulamadan ilk etapta Binance VIP müşterileri faydalanıyor. Testlerin kapsamı genişledikçe diğer müşterilere de ulaşacak. Binance bu hizmeti tüm ülkelerde yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    orcnd 11 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 17 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C25s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız