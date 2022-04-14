Binance ilk çağrı merkezi hizmetini Türkiye’de başlatıyor

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Kripto para piyasasında önemli bir kullanıcı sayısı ve hacme sahip olan ülkemizde borsaların yatırımları da tüm hızıyla devam ediyor. Binance ilk çağrı merkezi hizmetini ülkemizde başlatacak.

Binance çağrı merkezi testleri başladı

Paris Blok Zinciri Haftası etkinliklerinde konuşan Changpeng Zhao, Türkçe çağrı merkezi hizmetini hayata geçirerek dünyada bir ilke imza attıklarını duyurdu. Uygulama üzerinden testleri başlayan Türkçe çağrı hizmeti ileriki dönemlerde telefonla da gerçekleştirilecek.

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Dolandırıcılık başta olmak üzere farklı mağduriyetleri giderme adına başlayan bu hizmette müşteri telefon numarasından değil Binance uygulaması üzerinden aranıyor. Kabul ederse görüşme gerçekleşiyor.

Türkiye’deki pilot uygulamadan ilk etapta Binance VIP müşterileri faydalanıyor. Testlerin kapsamı genişledikçe diğer müşterilere de ulaşacak. Binance bu hizmeti tüm ülkelerde yaygınlaştırmayı amaçlıyor.



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