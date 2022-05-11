Kripto para piyasasında neler oluyor? AVAX ve TRX saldırı altında

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Son iki gündür piyasayı adeta yerin dibine sokan LUNA ve UST olayları dinmek bilmiyor. LUNA adeta yerin dibine girerken AVAX ve TRX kripto paralarına da kısa pozisyon saldırıları başladı.

AVAX ve TRX sallanıyor

LUNA vakfının UST para birimini dengeleyebilmek için 2 milyar dolardan daha fazla BTC satması piyasayı tersine çevirmişti. Koskoca LUNA ekosistemi 1$ seviyesine doğru giderken peşinde AVAX ve TRX’i de çekiyor.

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Hatırlanacağı üzere LUNA vakfı 200 milyon dolarlık AVAX satın aldığını duyurmuştu. Şimdi elde kalan bu AVAX varlıkları da satılıyor. AVAX bir ara 32.5$ seviyesine kadar düştü. Hali hazırda 38$ seviyelerinde.

Justin Sun ise borsalarda TRX kripto parasına bir kısa pozisyon saldırısı olduğunu duyurdu. Saldırıdan korunmak için 2 milyar dolarlık bir fon ayrılmış durumda. Bu saldırıları kim veya kimler yapıyor belli değil.

Piyasanın geneline yatırımcının güveni kalmamış durumda. Bitcoin hakimiyeti artarken USDT hakimiyeti ve altcoin toplam Pazar değeri düşüyor. Yani yatırımcı altcoinlerden çıkarak Bitcoin satın almaya başladı.

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