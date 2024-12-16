Kraven the Hunter gişede tam anlamıyla çakıldı

Tam Boyutta Gör Sony'nin Spider-Verse adını verdiği sinematik evreni, hayal kırıklıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Morbius ve Madame Web ile hüsrana uğrayan Sony, şimdi Avcı Kraven (Kraven the Hunter) ile onları bile arar oldu. Çünkü bu hafta dünya genelinde gösterime giren film, gişede tam anlamıyla çakıldı.

Sony'yi zarar uğratan Morbius, 39 milyon dolarla, Madame Web ise 15.1 milyon dolarla açılış yapmıştı. Şimdi Avcı Kraven ise gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de sadece 11 milyon dolar toplayabildi. Bütçesi 100 milyon doları aşan bir film için bu neresinden bakarsanız bakın felaket. Üstelik filme dair yorumlar da çok kötü olduğu için önümüzdeki haftaların hasılatı çok daha düşük olacaktır. Bu noktada Avcı Kraven'ın Sony'ye on milyonlarca dolar kaybettirmesi kaçınılmaz görünüyor.

Sony, Spider-Verse evreninin fişini çekti 5 gün önce eklendi

Avcı Kraven, Spider-Verse Sinematik Evreninin Fişini Çektirdi

Avcı Kraven'ın gişedeki bu performansı, Sony'nin Spider-Verse sinematik evreninin fişini neden çektiğini de daha iyi açıklıyor. Belli ki stüdyo Kraven'ın hasılat analizlerini önceden görmüş ve bu sinematik evrenin kendisini bir kez daha zarara doğru sürüklediğini daha film viyona girmeden fark etmiş. Çünkü stüdyo Spider-Verse projesini hepten rafa kaldırmak için Avcı Kraven'ın çıkışını bile beklemedi.

Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Bullet Train)'ın başrolünü üstlendiği Kraven the Hunter, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Babasıyla olan karmaşık ilişkisi, Sergei'yi kanlı bir intikam yolculuğuna sürüklüyor.

Filmde Sergei'nin babasına usta oyuncu Russell Crowe hayat veriyor. Filmin yönetmeni ise daha önce Margin Call ve A Most Violent Year gibi beğeni kazanan filmleri yöneten J.C. Chandor.

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