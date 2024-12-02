Avcı Kraven filminin ilk sekiz dakikası yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin Spider-Verse adını verdiği sinematik evrenine bu ay yeni bir film daha eklenecek. Örümcek-Adam çizgi romanlarından tanıdığımız Venom, Madame Web, Morbius gibi yan karakterleri bir araya getiren bu sinematik evrenin yeni filmi Avcı Kraven (Kraven the Hunter) olacak.

Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Bullet Train)'ın başrolünü üstlendiği Kraven the Hunter, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Babasıyla olan karmaşık ilişkisi, Sergei'yi kanlı bir intikam yolculuğuna sürüklüyor.

Filmde Sergei'nin babasına usta oyuncu Russell Crowe hayat veriyor. Filmin yönetmeni ise daha önce Margin Call ve A Most Violent Year gibi beğeni kazanan filmleri yöneten J.C. Chandor.

Bu ay gösterime girecek filmler: Aralık 2024 1 gün önce eklendi

Avcı Kraven Filminin Açılış Sahnesi Yayınlandı

13 Aralık'ta gösterime girecek Avcı Kraven için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, bugün filmin ilk sekiz dakikasını sinemaseverlerle paylaştı.

Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi. Ama tabii pek çok kişi bunun bir Spider-Man filminde olmasını tercih ederdi. Bu yüzden filmin izleyici nezdinde karşılık bulacağı merak konusu. Eğer Morbius ve Madame Web ile aynı kaderi paylaşırsa, Spider-Verse'ün fişini çeken film de olabilir.

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