Süper kahraman filmlerinin düşüşü sürüyor; Madame Web de gişede çakıldı

Örümcek-Adam çizgiromanlarının film haklarını elinde bulunduran Sony'nin bu çizgiromanlardaki karakterler etrafına kurduğu sinematik evreninin en yeni filmi olan Madame Web, geçtiğimiz günlerde sinemaseverlerle buluştu. ABD'de 14 Şubat'ta vizyona giren film, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından adeta yerden yere vuruldu. Aldığı puanlarla tarihin en kötü çizgiroman uyarlamaları arasına adını yazdıran Madame Web, bu kötü yorumların etkisiyle gişede de çakıldı.

Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, ABD'de altı günlük tatil döneminde vizyona girmiş olmasına rağmen bu sürede sadece 25.8 milyon dolar hasılat yapabildi. Madame Web, uluslararası tanınırlığı olan bir karakter olmadığı için filmin Kuzey Amerika dışında da benzer bir sonuçla karşılaşacağı tahmin ediliyor. Bu da Madame Web'in son yılların en düşük hasılat yapan süper kahraman filmlerinden biri olacağına işaret ediyor.

Madame Web, Süper Kahraman Filmlerine İlgiyi Daha da Düşürebilir

Madame Web gişede tam anlamıyla çakılmış olsa da Sony'nin finansal kaybı çok büyük olmayabilir. Zira Sony daha Madame Web çıkmadan aslında filmden umudunu kesmişti. En azından stüdyonun davranışları bunu gösteriyordu. Film için son derece kısıtlı bir tanıtım çalışması yürüten, hatta herkesi şaşırtarak filmden ikinci bir fragman bile yayınlamayan Sony, umudunu kestiği filmin tanıtımı için çok fazla para harcamadı. Normalde bu tarz filmlerde 50-100 milyon dolar bandında gezen tanıtım bütçesinin kayda değer ölçüde kesilmiş olması, filmin Sony'ye maliyetini de düşürdü.

Öte yandan Ant-Man 3, The Marvels, The Flash gibi filmlerden sonra Madame Web'in de gişede çakılması, süper kahraman filmleri için tehlike çanlarının iyiden iyiye çalmaya başladığını gösteriyor. Marvel ya da DC uyarlaması olmasından bağımsız son dönemde çıkan süper kahraman filmlerinin büyük bölümü hayal kırıklığı yarattı. Bu da izleyicinin artık bu filmlere eskisi kadar ilgi göstermemesine sebep oldu.

Bu yıl çıkacak Deadpool 3 ve Joker 2 gibi belli başlı birkaç yapım izleyici nezdinde hâlâ heyecan yaratabiliyor olsa da Madame Web gibi filmlerin bundan sonra pek şansı olmayacak gibi görünüyor. Zira Madame Web ve The Marvels gibi beğenilmeyen işlerin sayısı arttıkça izleyicinin bu filmlere ilgisi azalıyor. Hayal kırıklığı yaratan her film, kendisinden sonra gelenlerin başarı şansını daha da azaltıyor. Yani anlayacağınız, süper kahraman filmlerinin gişeyi domine ettiği günler artık geride kalıyor. Bundan sonra her film gibi onların da başarısı kendi meziyetlerine bağlı olacak.

