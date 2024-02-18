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    Süper kahraman filmlerinin düşüşü sürüyor; Madame Web de gişede çakıldı

    Hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından adeta yerden yere vurulan Madame Web filmi, bu kötü yorumların da etkisiyle gişedeki ilk haftasında tam anlamıyla çakıldı.

    Madame Web gişede çakıldı Tam Boyutta Gör

    Örümcek-Adam çizgiromanlarının film haklarını elinde bulunduran Sony'nin bu çizgiromanlardaki karakterler etrafına kurduğu sinematik evreninin en yeni filmi olan Madame Web, geçtiğimiz günlerde sinemaseverlerle buluştu. ABD'de 14 Şubat'ta vizyona giren film, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından adeta yerden yere vuruldu. Aldığı puanlarla tarihin en kötü çizgiroman uyarlamaları arasına adını yazdıran Madame Web, bu kötü yorumların etkisiyle gişede de çakıldı.

    Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, ABD'de altı günlük tatil döneminde vizyona girmiş olmasına rağmen bu sürede sadece 25.8 milyon dolar hasılat yapabildi. Madame Web, uluslararası tanınırlığı olan bir karakter olmadığı için filmin Kuzey Amerika dışında da benzer bir sonuçla karşılaşacağı tahmin ediliyor. Bu da Madame Web'in son yılların en düşük hasılat yapan süper kahraman filmlerinden biri olacağına işaret ediyor.

    Madame Web, Süper Kahraman Filmlerine İlgiyi Daha da Düşürebilir

    Madame Web gişede tam anlamıyla çakılmış olsa da Sony'nin finansal kaybı çok büyük olmayabilir. Zira Sony daha Madame Web çıkmadan aslında filmden umudunu kesmişti. En azından stüdyonun davranışları bunu gösteriyordu. Film için son derece kısıtlı bir tanıtım çalışması yürüten, hatta herkesi şaşırtarak filmden ikinci bir fragman bile yayınlamayan Sony, umudunu kestiği filmin tanıtımı için çok fazla para harcamadı. Normalde bu tarz filmlerde 50-100 milyon dolar bandında gezen tanıtım bütçesinin kayda değer ölçüde kesilmiş olması, filmin Sony'ye maliyetini de düşürdü.

    Öte yandan Ant-Man 3, The Marvels, The Flash gibi filmlerden sonra Madame Web'in de gişede çakılması, süper kahraman filmleri için tehlike çanlarının iyiden iyiye çalmaya başladığını gösteriyor. Marvel ya da DC uyarlaması olmasından bağımsız son dönemde çıkan süper kahraman filmlerinin büyük bölümü hayal kırıklığı yarattı. Bu da izleyicinin artık bu filmlere eskisi kadar ilgi göstermemesine sebep oldu.

    Bu yıl çıkacak Deadpool 3 ve Joker 2 gibi belli başlı birkaç yapım izleyici nezdinde hâlâ heyecan yaratabiliyor olsa da Madame Web gibi filmlerin bundan sonra pek şansı olmayacak gibi görünüyor. Zira Madame Web ve The Marvels gibi beğenilmeyen işlerin sayısı arttıkça izleyicinin bu filmlere ilgisi azalıyor. Hayal kırıklığı yaratan her film, kendisinden sonra gelenlerin başarı şansını daha da azaltıyor. Yani anlayacağınız, süper kahraman filmlerinin gişeyi domine ettiği günler artık geride kalıyor. Bundan sonra her film gibi onların da başarısı kendi meziyetlerine bağlı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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