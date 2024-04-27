Spider-verse filmi Kraven the Hunter bir kez daha ertelendi

Tam Boyutta Gör Örümcek-Adam çizgi romanlarında yer alan yan karakterler üzerine bir sinematik evren inşa etmeye çalışan Sony, bu girişiminde büyük ölçüde başarısız oldu. Spider-Verse olarak bilinen bu sinematik evrenden şu ana kadar dört film çıktı. Bunlardan ikisi, Morbius ve Madame Web, tam anlamıyla fiyaskoydu. Venom ve Venom 2, gişede başarı yakaladı ama onlar da genel olarak zayıf filmler olarak değerlendirildi. Diğer yandan, izleyicilerin ilgisini çekecek, MCU benzeri ortak bir evren de kurulamadı.

Ancak tüm bunlara rağmen Sony, Spider-Verse girişiminden vazgeçmiş değil. Nitekim bu yıl içinde iki yeni Spider-Verse filmi sinemaseverlerle buluşacak. Bunlardan ilkinin Kraven the Hunter olması bekleniyordu. Ancak daha önce bir kez ertelenen film, bugün bir kez daha ileri atıldı. Normalde 30 Ağustos'ta gösterime girmesi planlanan filmin yeni vizyon tarihi 13 Aralık 2024 olarak açıklandı.

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Kraven the Hunter, Venom 3'ten Sonra Çıkacak

Bu yeni ertelemeyle birlikte Kraven the Hunter, Venom 3'ün sonrasına atılmış oldu. Yeni Venom filmi 8 Kasım 2024'te vizyona girecek. Belki de Sony, Madame Web sonrası iyiden iyiye prestij kaybeden Spider-Verse evreninin Venom 3 ile birlikte yeniden canlanacağını ve bunun da Kraven the Hunter'ın gişedeki şansını da arttıracağını düşünüyordur. Stüdyo erteleme kararını grevler yüzünden oluşan gecikmelere bağlıyor olsa da bu da üzerinde durulması gereken bir ihtimal.

Şu sıralar James Bond rolü için adı geçen Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünü üstlendiği Kraven the Hunter, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi. Ama tabii pek çok kişi bunun bir Spider-Man filminde olmasını tercih ederdi.

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Kraven the Hunter bir kez daha ertelendi