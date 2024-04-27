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    Spider-verse filmi Kraven the Hunter bir kez daha ertelendi

    Örümcek-Adam çizgi romanlarından tanıdığımız karakterleri bir araya getiren Spider-Verse evreninin yeni filmi Kraven the Hunter, Sony tarafından bir kez daha ertelendi.  
    Kraven the Hunter bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Örümcek-Adam çizgi romanlarında yer alan yan karakterler üzerine bir sinematik evren inşa etmeye çalışan Sony, bu girişiminde büyük ölçüde başarısız oldu. Spider-Verse olarak bilinen bu sinematik evrenden şu ana kadar dört film çıktı. Bunlardan ikisi, Morbius ve Madame Web, tam anlamıyla fiyaskoydu. Venom ve Venom 2, gişede başarı yakaladı ama onlar da genel olarak zayıf filmler olarak değerlendirildi. Diğer yandan, izleyicilerin ilgisini çekecek, MCU benzeri ortak bir evren de kurulamadı.

    Ancak tüm bunlara rağmen Sony, Spider-Verse girişiminden vazgeçmiş değil. Nitekim bu yıl içinde iki yeni Spider-Verse filmi sinemaseverlerle buluşacak. Bunlardan ilkinin Kraven the Hunter olması bekleniyordu. Ancak daha önce bir kez ertelenen film, bugün bir kez daha ileri atıldı. Normalde 30 Ağustos'ta gösterime girmesi planlanan filmin yeni vizyon tarihi 13 Aralık 2024 olarak açıklandı.

    Kraven the Hunter, Venom 3'ten Sonra Çıkacak

    Bu yeni ertelemeyle birlikte Kraven the Hunter, Venom 3'ün sonrasına atılmış oldu. Yeni Venom filmi 8 Kasım 2024'te vizyona girecek. Belki de Sony, Madame Web sonrası iyiden iyiye prestij kaybeden Spider-Verse evreninin Venom 3 ile birlikte yeniden canlanacağını ve bunun da Kraven the Hunter'ın gişedeki şansını da arttıracağını düşünüyordur. Stüdyo erteleme kararını grevler yüzünden oluşan gecikmelere bağlıyor olsa da bu da üzerinde durulması gereken bir ihtimal.

    Şu sıralar James Bond rolü için adı geçen Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünü üstlendiği Kraven the Hunter, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi. Ama tabii pek çok kişi bunun bir Spider-Man filminde olmasını tercih ederdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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