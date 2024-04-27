Spider-verse filmi Kraven the Hunter bir kez daha ertelendi

Ancak tüm bunlara rağmen Sony, Spider-Verse girişiminden vazgeçmiş değil. Nitekim bu yıl içinde iki yeni Spider-Verse filmi sinemaseverlerle buluşacak. Bunlardan ilkinin Kraven the Hunter olması bekleniyordu. Ancak daha önce bir kez ertelenen film, bugün bir kez daha ileri atıldı. Normalde 30 Ağustos'ta gösterime girmesi planlanan filmin yeni vizyon tarihi 13 Aralık 2024 olarak açıklandı.
Kraven the Hunter, Venom 3'ten Sonra Çıkacak
Bu yeni ertelemeyle birlikte Kraven the Hunter, Venom 3'ün sonrasına atılmış oldu. Yeni Venom filmi 8 Kasım 2024'te vizyona girecek. Belki de Sony, Madame Web sonrası iyiden iyiye prestij kaybeden Spider-Verse evreninin Venom 3 ile birlikte yeniden canlanacağını ve bunun da Kraven the Hunter'ın gişedeki şansını da arttıracağını düşünüyordur. Stüdyo erteleme kararını grevler yüzünden oluşan gecikmelere bağlıyor olsa da bu da üzerinde durulması gereken bir ihtimal.
Şu sıralar James Bond rolü için adı geçen Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünü üstlendiği Kraven the Hunter, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi. Ama tabii pek çok kişi bunun bir Spider-Man filminde olmasını tercih ederdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.